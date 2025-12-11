Украинцы могут остаться без пенсий: кому и когда грозит прекращение выплат

Пенсионеры могут пройти идентификацию удалённо, а один из вариантов — видеосвязь.

Украинским пенсионерам назвали условие подтверждения личности / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Некоторым пенсионерам необходимо подтвердить свою личность до 31 декабря

Украинцы могут пройти идентификацию удалённо

Пенсионерам, которые находятся за пределами страны, проживают на временно оккупированных территориях или имеют статус ВПЛ, необходимо подтвердить свою личность до 31 декабря.

Если человек, обязанный проходить ежегодную физическую идентификацию, не выполнит это требование, территориальное управление Пенсионного фонда может приостановить перечисление пенсионных выплат, пишет Телеграф. Процедура возобновится только после того, как человек пройдёт идентификацию, уточняют в ПФУ.

Перечень документов для восстановления выплат определяется общим Порядком назначения и перерасчёта пенсий (постановление правления ПФУ № 22-1). Эти правила едины для всех категорий граждан, включая внутренне перемещённых лиц. После повторного подтверждения личности человеку компенсируют пенсию за весь период блокировки.

Как можно подтвердить свою личность

Украинцы могут пройти идентификацию удалённо. Один из вариантов — видеосвязь с сотрудником Пенсионного фонда, во время которой нужно показать удостоверяющие личность документы.

Другой способ — авторизация в личном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис" (Дія ID) или квалифицированной электронной подписи.

Также граждане, находящиеся за рубежом, могут пройти идентификацию через ближайшее украинское консульское учреждение.

Как не потерять страховой стаж: важное условие

Украинские граждане должны оцифровать информацию из своих трудовых книжек и перенести её в электронный формат до июня 2026 года. У многих возникает вопрос, что произойдёт, если они не успеют это сделать. Эксперты отмечают, что за отсутствие электронной трудовой книжки никаких штрафов или других санкций не предусмотрено.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

