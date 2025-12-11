Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцы могут остаться без пенсий: кому и когда грозит прекращение выплат

Алексей Тесля
11 декабря 2025, 22:50
51
Пенсионеры могут пройти идентификацию удалённо, а один из вариантов — видеосвязь.
пенсия
Украинским пенсионерам назвали условие подтверждения личности / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Некоторым пенсионерам необходимо подтвердить свою личность до 31 декабря
  • Украинцы могут пройти идентификацию удалённо

Пенсионерам, которые находятся за пределами страны, проживают на временно оккупированных территориях или имеют статус ВПЛ, необходимо подтвердить свою личность до 31 декабря.

Если человек, обязанный проходить ежегодную физическую идентификацию, не выполнит это требование, территориальное управление Пенсионного фонда может приостановить перечисление пенсионных выплат, пишет Телеграф. Процедура возобновится только после того, как человек пройдёт идентификацию, уточняют в ПФУ.

видео дня

Перечень документов для восстановления выплат определяется общим Порядком назначения и перерасчёта пенсий (постановление правления ПФУ № 22-1). Эти правила едины для всех категорий граждан, включая внутренне перемещённых лиц. После повторного подтверждения личности человеку компенсируют пенсию за весь период блокировки.

Как можно подтвердить свою личность

Украинцы могут пройти идентификацию удалённо. Один из вариантов — видеосвязь с сотрудником Пенсионного фонда, во время которой нужно показать удостоверяющие личность документы.

Другой способ — авторизация в личном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис" (Дія ID) или квалифицированной электронной подписи.

Также граждане, находящиеся за рубежом, могут пройти идентификацию через ближайшее украинское консульское учреждение.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить
/ Инфографика - Главред

Как не потерять страховой стаж: важное условие

Украинские граждане должны оцифровать информацию из своих трудовых книжек и перенести её в электронный формат до июня 2026 года. У многих возникает вопрос, что произойдёт, если они не успеют это сделать. Эксперты отмечают, что за отсутствие электронной трудовой книжки никаких штрафов или других санкций не предусмотрено.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии выплаты пенсии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

23:12Украина
Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабря

21:53Украина
У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют США

У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют США

21:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

Последние новости

23:53

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

23:26

"Такой красивый": у Даши Кацуриной появился тайный поклонник

23:12

Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

22:50

Украинцы могут остаться без пенсий: кому и когда грозит прекращение выплат

22:24

Не случайно: ученые объяснили, почему люди просыпаются до будильникаВидео

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
21:55

Спортсмены из РФ и Беларуси снова будут соревноваться под нацфлагами - решение МОК

21:53

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабряФото

21:51

У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют СШАВидео

21:42

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Реклама
21:39

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

21:12

Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

20:53

Защищал Мариуполь и пережил плен: в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военногоВидео

20:53

Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США – WSJ

20:51

Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

20:25

Почему коты на самом деле любят картонные коробки: ответ многих удивит

20:20

900 Шахедов и десятки ракет: РФ готова к обстрелу Украины - названы цели ударов

19:54

Дедлайн США для мира - из каких трех областей РФ выведет войска и что ждет Донбасс

19:52

Графики отключения света на 12 декабря: какими будут объемы ограничений и в каких областяхФото

19:46

Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

19:36

Можно ли перевозить елку в киевском метро: в подземке дали ответФото

Реклама
19:35

В сети появилось фото Алины Гросу с беременным животом

19:26

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

19:10

Почему у Украины нет карт?мнение

19:06

"Злость и отчаяние": Елена Мозговая напугала признанием

18:59

"Накаркала": у Волочковой большие проблемы с дочерью

18:55

Зеленский сказал, кто будет решать вопрос территорий для установления мира

18:52

Почему золото дороже всего: невероятная тайна благородного металла раскрытаВидео

18:50

Евро безумно прыгнул вверх: неожиданный курс валют на 12 декабря

18:15

Путин отдал новый приказ войскам по войне в УкраинеВидео

18:02

В Украине рухнут цены на популярный продукт: эксперты советуют пождаться праздников

17:32

Почему 12 декабря нельзя носить старую одежду: какой церковный праздник

17:14

"Уже в опасности": в НАТО назвали следующую цель для российского наступления

17:12

Как выбрать оливковое масло для салатов и жарки: советы от профессиональных поваров

17:01

Ученые назвали "целебный" вид сыра, который снижает давление и улучшает здоровье сердца

16:46

В Британии снимут "Мастера и Маргариту": Джонни Депп сыграет главную роль

16:45

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"Эксклюзив

16:06

Уксус не нужен: простой трюк, как избавиться от затхлого запаха с полотенец

16:02

СМИ опубликовали обновленный "мирный план" Трампа - что получит Украина и РФ после войны

15:54

Фантастически вкусная выпечка из одного апельсина: рецепт бюджетного десерта

15:44

Отказала в портрете самому Сталину: кем была смелая украинская художница-самоучка

Реклама
15:18

Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году

14:58

Понадобится кухонная фольга: простой трюк, как легко убрать налет с крана

14:56

Прямо в тыл защитников: в ГПСУ заявили об опасной попытке проникновения оккупантов

14:27

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:01

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

13:56

Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

13:54

Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

13:19

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

13:10

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:07

"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять