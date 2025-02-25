Не две, а три платежки за газ: украинцам придется платить больше уже в марте

В марте может появиться еще одна платежка за газ.

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Украинцам добавили новый счет за газ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем речь:

Жители многоквартирных домов получат три платежки за газ

Украинцам придется доплачивать за услуги по техническому обслуживанию

С 1 марта 2025 года тарифы на природный газ для украинских домохозяйств останутся неизменными благодаря действующему мораторию на повышение цен во время военного положения. Однако, несмотря на это, некоторые потребители могут заметить рост суммы в платежках. Об этом сообщает ресурс "Правительство online".

Тариф на газ для большинства населения останется на уровне 7,96 грн за 1 куб. м, поскольку именно такая цена действует для клиентов ГК "Нафтогаз Украины", охватывающей 98% потребителей. Другие поставщики предлагают газ по ценам от 7,7 до 9 грн за кубометр.

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В то же время часть украинцев в марте получит не две, а три платежки за газ. Дополнительная квитанция будет касаться услуги по техническому обслуживанию газовых сетей в многоквартирных домах.

Решение о введении такой платы приняло Министерство энергетики еще 29 сентября 2023 года приказом №292. Эти средства предназначены для проверки состояния газопроводов в зданиях, их плотности и герметичности.

Сумма к оплате будет зависеть от длины сетей в доме, количества соединений и запорной арматуры, а расходы будут распределяться между всеми жителями здания.

Такую платежку будут выставлять не ежемесячно, а в зависимости от возраста газовых сетей в доме:

если сетям более 25 лет - раз в три года;

если менее 25 лет - раз в пять лет.

Графики проверок публикуют филиалы компании "Газораспределительные сети Украины", а жителей дополнительно предупреждают через объявления в домах.

Тарифы на коммуналку в Украине - что известно

Главред писал о том, что в одном из городов Украины планируют повысить тариф на воду почти на 8%. Это решение связано со значительным ростом цен на электроэнергию и другие ресурсы.

Одновременно Министерство энергетики сообщило, что тариф на электроэнергию будет снижен. Соответствующее постановление уже одобрил Кабинет Министров Украины.

Также объяснялось, что делать, если за газ насчитали больше. Иногда бывает так, что в платежках может появляться долг, даже если вы оплатили все счета вовремя.

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