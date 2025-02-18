Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

О чем речь:
- Для некоторых украинцев тариф на свет снизится
- Тариф 2,64 грн/кВт⋅ч останется для первых 2000 кВт⋅ч
Некоторые украинцы смогут платить меньше электроэнергии. Речь идет о тарифах на свет в отопительный сезон. Минэнерго сообщило, что базовая ставка останется прежней — 4,32 гривны за киловатт-час.
Однако теперь льготный тариф в размере 2,64 грн/кВт·ч будет действовать на первые 2000 кВт·ч ежемесячно, независимо от общего объема потребления.
Если потребление превысит этот лимит, остальная электроэнергия будет оплачиваться по тарифу 4,32 грн/кВт⋅ч. Постановление распространяется на жилые помещения с электроотопительными установками и негазифицированные дома.
Ранее этот тариф применялся только при условии, что месячное потребление не превышало 2000 кВт⋅ч. В случае превышения этого лимита в предыдущей редакции нормативного акта весь объем электроэнергии оплачивается по более высокой ставке.
"Указанные изменения будут способствовать дополнительной защите бытовых потребителей в течение осенне-зимнего периода 2024/2025 года", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Решение вступает в силу с 1 октября 2024 года и будет действовать до 30 апреля 2025 года.
Тарифы для украинцев на электроэнергию - что известно
Напомним, Главред писал, что в Верховной Раде прокомментировали, вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа. Некоторые тарифы менялись даже в 2023 году, тогда как другие остаются на уровне 2021 года.
Также рассказывалось о том, что достройка энергоблоков на АЭС в Украине не повлияет на тарифы на электроэнергию для населения. Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что вопрос их повышения пока не рассматривается.
А вот в Инфляционном отчете НБУ объяснялось, когда вырастут тарифы на коммуналку. Как говорится в заявлении, сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы.
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Что такое Министерство энергетики Украины?
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.
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