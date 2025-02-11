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Вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа: в Верховной Раде ответили

Руслана Заклинская
11 февраля 2025, 16:25
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Председатель комитета ВР Андрей Герус отметил, что некоторые тарифы менялись в 2023 году, другие остаются неизменными с 2021-го.
Вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа: в Верховной Раде ответили
Изменятся ли тарифы на коммуналку после отопительного сезона / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Планов по повышению тарифов на ЖКУ пока нет
  • Глава комитета ВР не исключает возможных изменений тарифов на воду и распределение газа, ведь их не пересматривали с начала войны

Сейчас в Украине нет официальных планов по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако часть тарифов остаются неизменными еще с 2021 года. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

"Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа. По воде последний раз тарифы меняли перед войной. То же самое с распределением газа", - отметил Герус.

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По его словам, подход к тарифной политике в Украине не является однородным. Некоторые тарифы менялись даже в 2023 году, тогда как другие остаются на уровне 2021 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что до завершения отопительного сезона повышение тарифов не планируется. Однако отопительный сезон продлится еще несколько месяцев, после чего вопрос тарифов могут пересмотреть.

На вопрос, могут ли изменить тарифы после завершения отопительного сезона, Герус ответил: "Я не слышал о таких планах или об обсуждении такого варианта".

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отметим, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако ограничения не распространяются на электроэнергию и холодную воду.

При этом, правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию - 1 июня 2023 года и 1 июня 2024 года.

Что касается тарифов на холодную воду, в декабре 2022 года НКРЭКУ приняла решение об их повышении, но после вмешательства президента Владимира Зеленского это решение было отменено.

Тарифы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, достройка энергоблоков на АЭС в Украине не повлияет на тарифы на электроэнергию для населения. Вопрос их повышения пока не рассматривается, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В то же время тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся неизменными в 2025 году, но с 2026-го возможно их постепенное повышение. НБУ предупреждает, что это может повлиять на инфляцию и потребность в субсидиях.

Кроме этого, с 1 февраля тариф на свет для населения остался 4,32 грн/кВт-ч, но для абонентов с электроотоплением действуют новые условия. Потребители, которые используют более 2000 кВт, за первые 2000 кВт будут платить 2,64 грн/кВт-ч, а остальные - по полной цене.

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Кто такой Андрей Герус?

Андрей Михайлович Герус (род. 18 марта 1982, г. Нововолынск, Волынская область) - украинский государственный служащий, политик. Представитель Президента Зеленского в Кабинете министров Украины (с 22 мая по 11 ноября 2019 года). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, пишет Википедия.

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