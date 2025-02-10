Цены на лекарства в Украине изменятся: Зеленский анонсировал новое заседание СНБО

О чем сказал Зеленский:
- Цены на лекарства в Украине "неадекватные"
- Готовятся новые заседания СНБО по ценам на медикаменты
Сегодня, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по снижению цен на лекарственные препараты в аптеках. На совещании присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Свириденко и министр здравоохранения Ляшко. Об этом Зеленский сообщил во время вечернего обращения в своем Telegram.
"Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям", - сказал Зеленский.видео дня
Президент Украины анонсировал новое заседание СНБО, на котором рассмотрят вопрос цен на лекарства в аптечных сетях и представят конкретные предложения для их снижения в интересах граждан.
Цены в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине за неделю снизились цены на большинство овощей борщевого набора, что связано с ухудшением качества корнеплодов из-за длительного хранения, указывают аналитики EastFruit.
В то же время капуста стала самым дорогим овощем в этом сегменте, достигнув рекордной цены - 40 гривен за килограмм. Подорожали и другие овощи: минимальная стоимость моркови выросла с 25 до 28 гривен за килограмм, а цены на столовую свеклу поднялись с 14-15 до 15-17 гривен.
По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, цены на основные продукты питания стабилизировались в течение последних двух месяцев, и сейчас нет предпосылок для их роста до нового урожая.
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Что известно о СНБО?
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.
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