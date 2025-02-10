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Цены на лекарства в Украине изменятся: Зеленский анонсировал новое заседание СНБО

Юрий Берендий
10 февраля 2025, 20:10
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Зеленский анонсировал новые заседания СНБО для решения ситуации с высокими ценами на медикаменты.
Цены на лекарства в Украине изменятся: Зеленский анонсировал новое заседание СНБО
"Цены на лекарства абсолютно неадекватные", - Зеленский / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

  • Цены на лекарства в Украине "неадекватные"
  • Готовятся новые заседания СНБО по ценам на медикаменты

Сегодня, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по снижению цен на лекарственные препараты в аптеках. На совещании присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Свириденко и министр здравоохранения Ляшко. Об этом Зеленский сообщил во время вечернего обращения в своем Telegram.

"Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям", - сказал Зеленский.

видео дня

Президент Украины анонсировал новое заседание СНБО, на котором рассмотрят вопрос цен на лекарства в аптечных сетях и представят конкретные предложения для их снижения в интересах граждан.

Цены в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине за неделю снизились цены на большинство овощей борщевого набора, что связано с ухудшением качества корнеплодов из-за длительного хранения, указывают аналитики EastFruit.

В то же время капуста стала самым дорогим овощем в этом сегменте, достигнув рекордной цены - 40 гривен за килограмм. Подорожали и другие овощи: минимальная стоимость моркови выросла с 25 до 28 гривен за килограмм, а цены на столовую свеклу поднялись с 14-15 до 15-17 гривен.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, цены на основные продукты питания стабилизировались в течение последних двух месяцев, и сейчас нет предпосылок для их роста до нового урожая.

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Что известно о СНБО?

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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