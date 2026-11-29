Ограничения в электроснабжении в Украине продолжатся и в последний день осени - графики будут действовать в течение суток.

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Отключение света 30 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Где будут действовать графики отключения света 30 ноября

Сколько очередей отключений электроэнергии будет введено

Где проверить актуальные графики отключения света

В понедельник, 30 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Ограничения коснутся всех категорий потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности, а для населения и других категорий потребителей - графики почасовых отключений объемом от 1 до 3,5 очередей.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Причиной введения ограничений стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В "Укрэнерго" отметили, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - призвали в компании.

Возможны ли блэкауты в Украине

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что эта зима не принесет энергосистеме принципиально новых вызовов.

По его словам, возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Однако теплая зима может смягчить эти проблемы.

"Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать отключения электроэнергии в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - добавил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Главред писал, что в воскресенье, 29 ноября, в части областей Украины свет отключали круглосуточно. Для всех категорий потребителей применялись почасовые отключения в объеме от 1 до 3 очередей.

Накануне ситуацию в энергосистеме осложнили новые атаки. Удары РФ оставили ряд областей без света и вынудили энергетиков прибегнуть к аварийным отключениям. Ограничения действовали до конца суток.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что небольшие украинские города во время сильных морозов могут оставаться без электроэнергии до трёх суток, если российский удар выведет из строя местную подстанцию.

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