Снег и мокрый снег вернутся лишь в конце недели, однако преимущественно на юге и западе страны.

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Какая погода ожидается в Украине в первую неделю зимы / Фото: УНИАН

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Антициклон будет обеспечивать в Украине сухую и холодную погоду

Ночью на западе морозы достигнут -16 °С

Снег и мокрый снег вернутся 4–6 декабря

Неделя с 30 ноября по 6 декабря в Украине будет холодной и почти без осадков из-за антициклона. Ночью на западе страны морозы достигнут -16 °С. Холоднее всего по сравнению с нормой будет в западных и юго-западных областях, сообщает Meteoprog.

Погоду будет определять устойчивая область повышенного атмосферного давления, пришедшая с севера. Преобладать будет ветер северного и северо-восточного направлений. Лишь изредка слабые атмосферные фронты принесут небольшой снег и дождь на юг и местами на запад.

Понедельник, 30 ноября, будет малооблачным и сухим по всей стране. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, на западе переменного направления, 3–8 м/с. Ночью -5…-10 °С, в западной части местами -11…-16 °С. Днем -2…-7 °С, в Закарпатье и в Крыму около 0 °С.

Похожая погода сохранится во вторник, 1 декабря: осадков не будет, температура останется на уровне понедельника, ветер станет переменного направления, 3–8 м/с. В оба дня на дорогах западных областей местами будет гололед.

Середина недели: туманы, иней и немного более тёплые дни

В среду, 2 декабря, по всей стране будет сухо. Ночью и утром местами возможны туманы и иней, ветер переменного направления, 3–8 м/с. Ночью -4…-9 °С, на западе местами -9…-14 °С. Днём от -4 до +1 °С, в Крыму до +4 °С.

Четверг, 3 декабря, будет облачным с прояснениями, без значительных осадков, ночью и утром местами туманы и иней. Ночью -3…-8 °С, в западных областях местами -9…-12 °С. Днем -3…+2 °С, в Крыму до +6 °С.

Снег вернётся в конце недели

В пятницу, 4 декабря, в большинстве областей ещё будет сухо. Умеренные осадки (снег, мокрый снег и дождь) пройдут лишь на крайнем западе и в Крыму. Ночью ветер переменных направлений, 3–8 м/с, днём северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью -3…-8 °С, днём примерно -3…+2 °С.

В субботу, 5 декабря, небольшой снег и мокрый снег ожидаются в южных, центральных и западных областях, в Крыму с дождем. В остальных регионах будет сухо. Днем ветер северный и северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью -3…-8 °С, местами до -10 °С, днём -4…+1 °С.

В воскресенье, 6 декабря, снег и дождь пройдут на юге страны, на остальной территории существенных осадков не будет. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Ночью -3…-8 °С, местами до -10 °С, днём -4…+1 °С. В Крыму днём и ночью -1…+4 °С.

Циклон и антициклон - в чём разница / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что на погоду в Украине в ближайшие дни будет влиять антициклон, поэтому осадков станет меньше, но морозы усилятся.

Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что погода в Украине до конца ноября будет становиться все более зимней. С 28 по 30 ноября ожидается усиление морозов. Температура воздуха будет опускаться ниже нуля даже днем.

Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань прогнозировал, что в начале декабря сохранится холодная и сухая погода, а на Кременчугском водохранилище уже 2–5 декабря могут появиться первые ледовые явления. В то же время значительного снегопада пока не ожидается.

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