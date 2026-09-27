Антициклон изменит погоду в Украине: когда температура поднимется до +23

В ближайшие дни будет преобладать устойчивый характер погоды под влиянием антициклона.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине до 4 октября

Где прогнозируются дожди и грозы

Погоду в Украине в течение следующей недели, с 28 сентября по 4 октября, будет определять малоподвижный антициклон и его южная периферия. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в большинстве областей ожидается устойчивая погода, без значительных осадков и со стабильным температурным режимом.

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"Лишь в южной половине страны прогнозируются дожди различной интенсивности вследствие воздействия черноморского циклона и его атмосферных фронтов", - добавил он.

Погода в Украине 28 сентября

В понедельник на большей части территории Украины будет наблюдаться сухая погода без осадков. Только в Крыму пройдут умеренные дожди, местами с грозой под влиянием черноморского циклона. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, на юге до +16 градусов; днем +17...+23 градуса.

Погода 28 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 сентября

Во вторник по всей Украине установится антициклональная погода, без осадков. Только в Крыму местами еще пройдут умеренные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

Погода 29 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 30 сентября

В среду продолжится период сухой и устойчивой погоды, без осадков. Лишь в южных областях, днем также местами и в центральных регионах пройдут дожди, местами возможна гроза. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.

Погода 30 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 1 октября

В четверг облачная и дождливая погода ожидается в южных и местами в центральных регионах Украины. На остальной территории страны будет преобладать солнечная и сухая погода под влиянием антициклона. Температура воздуха ночью составит 7...+13 градусов, днем +16...+21 градус.

Погода в Украине 2 октября

В пятницу Украина продолжит находиться под влиянием антициклона. Поэтому существенных осадков не ожидается. Лишь в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +7…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

Погода в Украине 3 октября

В субботу ночью небольшие дожди возможны в центральных и западных областях. Днем на всей территории Украины существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +7…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

Погода в Украине 4 октября

В воскресенье под влиянием антициклона на всей территории Украины ожидается сухая и устойчивая погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов, днем +14...+19 градусов.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погоду в Украине 27 и 28 сентября будет определять область пониженного давления. В связи с этим значительных осадков в большинстве областей синоптики не прогнозируют.

Синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в ближайшие выходные будет комфортной, ведь бабье лето уже наступило. 27 сентября температура воздуха по всей Украине ожидается в пределах +17–+22 градусов.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в выходные в некоторых областях ночью и утром возможен туман. Днем самые высокие температурные показатели будут фиксироваться в южной части Украины.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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