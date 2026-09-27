Атака РФ на Запорожскую область: трое человек погибли, ещё четверо получили ранения

Россияне обстреляли жилой район Комышуватого и легковой автомобиль, который проезжал через Новотаврийское.

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Россия нанесла удар по Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

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Трое человек погибли в Запорожской области в ночь на 27 сентября

Четверо жителей области получили ранения

Удары пришлись по Комышуватому и Новотаврийскому

Три человека погибли и ещё четверо получили ранения в результате российских ударов по Запорожской области в ночь на 27 сентября. О последствиях атаки сообщил и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Жилой район Комышуватого под прицелом

По предварительным данным, одна из жертв - житель поселка Комышуватое, где был поражен частный жилой дом.

"Враг нанес удар по поселку. Один дом разрушен, еще несколько рядом повреждены", - говорится в сообщении Семикина.

Кроме того, в результате атаки четверо жителей получили ранения, отметили медики.

Легковой автомобиль загорелся прямо во время движения

Еще двое человек - мужчина и женщина - погибли в Новотаврическом, где оккупанты обстреляли гражданский транспорт.

"Враг нанес удар по автомобилю, который ехал по селу. Машина загорелась", - заявил Семикин.

Россия готовит новую тактику ударов зимой: эксперт

С наступлением холодов страна-агрессор РФ переключит внимание на удары по энергетическим объектам. Это продолжается уже четыре года подряд, и следующая зима не станет исключением. По прогнозу военного эксперта Олега Жданова, атаки могут затронуть еще одну сферу - коммунальную инфраструктуру городов.

В комментарии ТСН Жданов отметил, что масштаб единичных атак существенно уменьшился по сравнению с предыдущими годами.

Вместо единичных массированных ударов враг перешел к другой модели давления.

"Вместо этого они изменили тактику. И, как видите, сегодня атака на нашу страну продолжается в режиме нон-стоп. То есть непрерывная атака, тревога в некоторых городах", - отметил он.

Больше всего это ощущают жители столицы и области - там враг, по словам эксперта, применяет особый подход.

"Они пытаются постоянно поддерживать состояние тревоги. Особенно в Киеве и Киевской области. И даже сегодня Российская Федерация использует облачную погоду", - рассказал военный эксперт.

Атаки РФ на Украину - новости по теме

Как писал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке российских дронов и ракет в ночь на 25 сентября. Удар по Киеву привел к повреждению зданий в Соломенском и Подольском районах.

Киевская городская военная администрация утром сообщила о попадании БПЛА в многоэтажное здание на Печерске. В результате атаки БПЛА погиб 14-летний подросток, еще 20 человек получили ранения.

Российские войска утром 25 сентября атаковали Запорожье - зафиксированы попадания в объекты города, под ударом оказались два медицинских учреждения, в одном из них вспыхнул пожар. По предварительным данным, ранение получил один человек.

Днём 25 сентября в Соломенском районе Киева российский БПЛА поразил офисное здание. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Россияне нанесли удар по овощехранилищу в Харьковской области. Погибли шестеро работников агропредприятия - в момент атаки они сортировали овощи. Трое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии.

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Об персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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