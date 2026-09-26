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Лавров в истерике из-за западной помощи Украине раскрыл планы продолжения войны

Алексей Тесля
26 сентября 2026, 20:32
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Сергей Лавров возложил на европейские государства ответственность за отсутствие прогресса в возможном мирном урегулировании.
Лавров озвучив новий ультиматум щодо України
Сергей Лавров озвучил новый бред по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, росСМИ

Что известно:

  • Лавров заявил о намерении РФ продолжать войну с Украиной
  • В РФ истерят из-за военной помощи Европы Украине

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена устранить, как он утверждает, существующие угрозы безопасности со стороны Украины в рамках так называемой "СВО".

После этого, по словам российского чиновника, предполагается возвращение к мирной жизни, цитируют его пропагандисты РФ.

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"Цель СВО будет достигнута. Угрозы безопасности России устранены. Мирная жизнь восстановлена",– сказал чиновник.

Кроме того, Лавров возложил на европейские государства ответственность за отсутствие прогресса в возможном мирном урегулировании войны РФ с Украиной.

Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что в достижении договорённостей, по его мнению, заинтересованы в том числе Соединённые Штаты, тогда как европейские страны, как он утверждает, мешают продолжению переговорного процесса.

"Запад помогает Киеву нацеливать дроны на гражданскую инфраструктуру России", - добавил глава МИД РФ.

Что известно о новой угрозе со стороны РФ

Россия может готовить новые атаки на крупные торговые объекты в Украине. Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога и городской военной администрации Александр Вилкул, ссылаясь на полученные разведданные.

По словам Вилкула, среди потенциальных целей могут оказаться торговые центры в населённых пунктах, расположенных недалеко от линии фронта. В числе городов, которым, по его оценке, может угрожать опасность, он назвал Кривой Рог.

Вилкул напомнил, что российские войска уже дважды атаковали торговые объекты в городе. В связи с возможной угрозой он призвал жителей сохранять осторожность и не игнорировать правила безопасности во время воздушных тревог.

Удары вглубь России - новости по теме

Ранее Главред писал, что власти Москвы отменили 18-й международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" из-за опасений украинских атак.

Напомним, что украинские Силы обороны в рамках ударной кампании против российской инфраструктуры поразили и вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических объектов Wildberries в РФ.

Как сообщалось, ранее украинские дроны атаковали Россию и объекты на временно оккупированных территориях. В частности, взрывы прогремели в Башкортостане.

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О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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Сергей Лавров война России и Украины
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