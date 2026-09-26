Patriot, энергетическое перемирие и не только: что привез Зеленский с Генассамблеи ООН

Что получила Украина по итогам переговоров с Трампом и другими партнерами, какие договоренности достигнуты по "Пэтриот", ПВО, энергетике и переговорам с РФ.

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Что привез Зеленский с Генассамблеи ООН: основные результаты для Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что Зеленский обсудил с Трампом в Нью-Йорке

Что показали переговоры Трампа и Зеленского

Каковы практические результаты переговоров в Нью-Йорке – реально ли достичь энергетического перемирия

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН принес Киеву ряд конкретных договоренностей в сфере обороны, безопасности и международной поддержки, однако не дал главного результата - прекращения войны.

Главред выяснил, что Зеленский привез из Генассамблеи ООН для Украины.

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Что Зеленский обсудил с Трампом в Нью-Йорке

Главным пунктом американской части визита стала встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 22 сентября. Согласно официальному сообщению украинской стороны, лидеры обсуждали возможные шаги по деэскалации, которые могли бы открыть путь к дипломатии, а также поддержку Украины в преддверии зимы. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Отдельно Зеленский поднял вопрос о производстве ракет-перехватчиков для Patriot в Украине. На этом фоне стороны также обсудили зимний пакет мер по противовоздушной обороне.

"И Соединённые Штаты, и Украина хотят, чтобы эта бессмысленная российская война завершилась до зимы. Мы обсудили возможные шаги по деэскалации, которые могут открыть путь к дипломатии", - отметил Владимир Зеленский.

После переговоров президент Украины сообщил, что американская сторона передаст Москве предложение о взаимном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Киев заявил о готовности согласиться на такой формат, если Россия также будет его соблюдать.

"Мы готовы к любому формату энергетического перемирия. … Мы очень благодарны американской стороне. Они передадут эту информацию россиянам. Я не знаю позиции России", - сказал Зеленский.

Зеленский и Трамп / Фото: Офис президента Украины

По данным Axios, американская администрация параллельно продвигает три направления: взаимную паузу в отношении энергетической инфраструктуры, возобновление Черноморского зернового коридора и трехстороннюю встречу США, Украины и России, потенциально в Абу-Даби.

Договорились ли Украина и США об энергетическом перемирии

Следующим элементом переговоров стало проведение так называемого "энергетического перемирия" между Украиной и РФ. Зеленский заявил о готовности Украины к взаимному прекращению ударов, тогда как Вашингтон должен был донести предложение до российской стороны. Киев настаивает на симметричности договоренности: прекращение ударов должно касаться не только украинских действий против российских энергетических объектов, но и атак РФ по украинской энергосистеме.

"Мы не хотим вдаваться в подробности - мы готовы к энергетическому перемирию", - сказал Зеленский, передает Kyiv Independent.

Последующие заявления американской стороны показали, что переговорный процесс продолжается. Госсекретарь Марко Рубио 23 сентября заявил, что Вашингтон будет пытаться добиться ограниченного перемирия в сфере энергетики, хотя и признал сложность такого шага. Позже американская сторона говорила о заинтересованности обеих сторон в ограниченной паузе в сфере энергетики и зернового направления.

Поэтому результатом встречи стала не готовая договоренность, а американское дипломатическое предложение, на которое Украина публично согласилась при условии взаимности.

Что США предложили в отношении зернового коридора и переговоров

Энергетическая тема оказалась лишь первой частью более широкого американского плана. По словам Зеленского, Вашингтон также хочет возобновить работу Черноморского зернового коридора и перейти к следующему дипломатическому этапу.

В беседе с Axios президент Украины сообщил, что США предлагают сначала провести встречу технических групп, а уже затем - переговоры на высшем уровне. Среди возможных площадок назывался Абу-Даби.

"Мы открыты - любая страна, любой формат", - сказал он.

Таким образом, после Генассамблеи ООН на повестке дня остались сразу три взаимосвязанных вопроса: энергетическая пауза, безопасность морского экспорта и новый формат переговоров с участием США, Украины и России.

Договорился ли Зеленский о трехсторонней встрече с Путиным

Дипломатический трек отдельно обсуждался и в контексте предстоящего саммита G20 в Майами. Зеленский назвал участие Владимира Путина в возможных трехсторонних переговорах одним из важнейших шагов, который может сделать Дональд Трамп.

Позиция Украины заключается в готовности к переговорам на уровне лидеров. В то же время сама встреча Украина–США–Россия после поездки в Нью-Йорк остается предложением, а не достигнутой договоренностью.

"Я готов (сесть за стол переговоров с Путиным) в любое время… Думаю, нам всем нужно действовать как можно быстрее", - сказал Зеленский.

G-20 / Инфографика: Главред

Что известно о лицензии на производство ракет Patriot

Отдельные детали переговоров с Трампом сообщил источник РБК-Украина. По его информации, во время встречи Зеленского и американского президента был достигнут определенный прогресс в вопросе лицензии на производство ракет Patriot.

Одним из важнейших оборонных вопросов во время визита стала перспектива производства ракет для американских систем Patriot непосредственно в Украине. До встречи Зеленского с Трампом эта тема оставалась нерешенной в течение нескольких месяцев, а в начале сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что переговоры по ней продолжаются.

25 сентября Зеленский заявил, что во время встречи 22 сентября Трамп сообщил ему об окончательном решении о передаче Украине соответствующих лицензий. Это стало важным изменением по сравнению с прежней неопределенностью вокруг этого вопроса.

"Во время нашей встречи президент Трамп подчеркнул, что принял окончательное решение: Украина получит лицензии на производство ракет "Патриот", - сказал Зеленский журналистам.

При этом президент Украины не уточнил сроки начала производства и будущие объемы. То есть политическое решение о лицензировании было объявлено, однако конкретная производственная программа, её сроки и масштабы остались предметом дальнейших переговоров.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Украинская сторона параллельно работает над получением ракет для уже имеющихся систем "Патриот". По словам Зеленского, Киев также заключил договоренность о будущей партии таких перехватчиков, хотя он не назвал государство, которое должно их предоставить, количество ракет и конкретную дату поставки.

"Сегодня мы достигли договоренности - не скажу с кем - о поставке ракет для систем "Патриот", - отметил президент.

Он назвал эту договоренность важным результатом переговоров с партнерами. В то же время конкретные параметры поставки Украина пока не раскрывает.

"Это важное решение, очень важное. Мы достигли результата", - сказал Зеленский.

Что показали переговоры Трампа и Зеленского

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко обратил внимание на контекст, в котором Зеленский ехал в Нью-Йорк. В статье"Удары по РФ без протестов со стороны США. О чём договорились Трамп и Зеленский в Нью-Йорке" он отметил, что перед визитом в Киеве существовали опасения, что Вашингтон может попытаться усилить давление на Украину из-за ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Накануне встречи со стороны американской администрации и лично от Трампа звучали заявления о том, что украинские удары по российским энергетическим объектам якобы влияют на ситуацию на американском топливном рынке. Сидоренко отмечает, что именно поэтому одной из интриг встречи был вопрос, будет ли Трамп требовать от Зеленского прекратить такие удары.

По его оценке, этого не произошло. Наоборот, после переговоров Киев получил возможность говорить о взаимном, а не одностороннем прекращении атак.

"Никаких жестких требований. Никаких обвинений", - так Сидоренко описывает публичную часть переговоров Трампа и Зеленского.

По данным "Европейской правды", после встречи Зеленский подтвердил, что аналогичных требований не было и во время закрытой части переговоров. Вместо этого Вашингтон предложил временную взаимную паузу: Украина воздерживается от ударов по российским НПЗ, а Россия - от атак на украинскую энергетику.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Сидоренко также обратил внимание на то, что такая схема соответствует предложениям Киева. Однако реализация договоренности зависит от Москвы, которая, согласно приведенным в материале данным, от такого формата отказалась.

"Украина вышла из возможной имиджевой ловушки", - отметил Сидоренко, описывая итоги переговоров.

По его оценке, в то же время нельзя говорить о достижении крупных формальных соглашений. Не было подписано мирного соглашения, не запущен полноценный переговорный процесс, а вопросы санкционного давления и лицензии на Patriot остались проблемными.

При этом редактор "Европейской правды" обращает внимание на другое изменение - характер коммуникации между Трампом и Зеленским. По его мнению, переговоры не принесли всех ожидаемых практических результатов, однако позволили снизить напряженность в отношениях Киева и Вашингтона.

"Сейчас можно говорить о том, что отношения с США вышли на более или менее стабильный позитивный тренд", - говорится в оценке Сидоренко.

Что показали переговоры Зеленского с американскими конгрессменами

Еще одним вопросом переговоров стали так называемые "адские санкции" - инструменты, предусмотренные законодательством, которое дает президенту США возможность применять масштабные таможенные меры против государств, закупающих российские энергоресурсы.

Зеленский обсуждал с американскими конгрессменами применение закона Линдси Грэма. Для Киева этот механизм является одним из потенциальных способов усилить давление на Москву и заставить российское руководство перейти к переговорам.

Сидоренко отмечает, что сам факт подписания Трампом законопроекта сразу после его принятия стал отдельным событием. В то же время ожидания относительно того, что американский президент может объявить о практическом применении санкций именно во время встречи с Зеленским, не оправдались.

Украинская сторона поднимала вопрос о запуске механизма, однако конкретного решения Трампа относительно его применения не прозвучало.

"У американцев есть инструменты, чтобы оказать давление на Путина. Этот закон дает президенту США возможность ввести очень жесткие санкции. Я буду ему благодарен, и сегодня говорил ему об этом как публично, так и без участия СМИ", - заявил Зеленский.

По словам Сидоренко, Трамп не дал положительного ответа относительно запуска санкционного механизма и не стал публично развивать эту тему. Таким образом, сам закон уже существует, однако вопрос его практического применения остается отдельным политическим решением Вашингтона.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Что дало Украине соглашение о безопасности с Австралией

Помимо переговоров с США, важным результатом визита стало подписание в Нью-Йорке Соглашения о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между Украиной и Австралией. Документ подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Австралии Энтони Албанизи. Документ предусматривает продолжение военной, финансовой и другой помощи.

Австралия уже предоставила Украине помощь примерно на 1 млрд евро. Новый документ охватывает подготовку украинских военных, участие Австралии в соответствующих международных программах и коалиции беспилотных систем, а также углубление оборонно-промышленного сотрудничества.

"Австралия будет продолжать подготовку украинских военнослужащих, участвовать в программах NSATU и PURL, а также в Коалиции беспилотных систем", - отмечалось по итогам переговоров.

Отдельно стороны планируют изучить возможности совместного производства систем ПВО, ракет, беспилотников и другой оборонной продукции. Соглашение также охватывает энергетику, восстановление, разминирование, морскую безопасность и возвращение украинских детей.

Что предусматривает "Drone Deal" Украины с Финляндией

Еще одним результатом визита стало соглашение с Финляндией. Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали Drone Deal, которое призвано углубить сотрудничество в сфере беспилотных систем, оборонных инноваций и обмена опытом.

Финляндия стала одиннадцатым государством, присоединившимся к соответствующей инициативе Украины. Формат предусматривает долгосрочное взаимодействие в сфере технологий и безопасности.

"Финляндия и Норвегия - очень сильные партнеры Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

На трехсторонней встрече Украина также обсудила с Финляндией и Норвегией укрепление ПВО и зимний пакет поддержки. Таким образом, это направление объединило непосредственную военную помощь с развитием производственных и технологических возможностей.

Что Зеленский обсудил с Макроном по поводу ПВО

В Нью-Йорке Зеленский также встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главными темами стали безопасность Украины, подготовка зимнего пакета поддержки, а также возможность получения дополнительных систем SAMP/T и ракет к ним.

Киев также работает с Парижем над перспективой производства соответствующих систем и боеприпасов непосредственно в Украине. Отдельным направлением остается антибаллистическая программа FREYJA.

"Продолжаем работу над возможностью производства таких систем ПВО и ракет к ним в Украине, а также над совместной с партнерами антибаллистической программой FREYJA. Рассчитываем на первые результаты уже в этом году", - подчеркнул Владимир Зеленский.

FREYJA / Инфографика: Главред

Французский трек таким образом дополнил переговоры с США о Patriot: речь идет не только о получении готовых систем, но и о расширении европейских возможностей защиты от ракетных атак.

О чём Зеленский договорился с Марком Рютте относительно Patriot

24 сентября Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Переговоры состоялись после новых баллистических атак России по Киеву, поэтому центральной темой стала необходимость усилить украинскую противоракетную оборону.

Украинский президент проинформировал Рютте о последствиях атак и потребностях украинской противовоздушной обороны. Стороны также обсудили зимний пакет поддержки.

"Это постоянная реальность, в которой живёт Украина. Невозможно в одиночку противостоять этому террору, направленному против жизни. Мы научились сбивать крылатые ракеты, дроны, сейчас ищем решения против реактивных "шахидов", и уже есть хорошие результаты. Но против баллистических ракет пока работают только перехватчики типа "Патриот", которые нужны фактически каждый день", - отметил Зеленский.

Зеленский и Марк Рютте / Фото: Офис президента Украины

Для Украины это направление важно прежде всего из-за разницы между долгосрочными планами производства и потребностями ближайших месяцев. Именно поэтому параллельно с переговорами о лицензиях Киев ищет готовые ракеты у партнеров.

Что обсудили Зеленский и Эрдоган

Переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом были сосредоточены прежде всего на Черном море. Стороны обсудили безопасность судоходства, возобновление морского экспорта продовольствия, возможность нового Drone Deal и двусторонние экономические вопросы.

Для Украины возобновление стабильного морского экспорта по-прежнему зависит от безопасности портов и инфраструктуры. Киев связывает возможность полного возобновления работы коридора с прекращением российских ударов.

"Фактически на каждом континенте есть страны, которые зависят от нашего экспорта продовольствия. И сейчас на повестке дня стоят различные варианты, как его можно в полной мере восстановить", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно стороны обсуждали двустороннюю торговлю и зону свободной торговли.

Что Великобритания пообещала Украине перед зимой

В Нью-Йорке Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Основными темами стали подготовка Украины к зиме, усиление противовоздушной обороны, защита энергетики и дальнейшая военная помощь.

Зеленский отдельно поблагодарил британскую сторону за поддержку и поставки ракет Storm Shadow.

"Мы внесем вклад в развитие энергетической инфраструктуры, но будет и дальнейшая поддержка, детали которой мы окончательно согласуем в ближайшие недели", - рассказал Энди Бернем.

Британская сторона также сообщила о работе над новыми технологическими решениями для украинской ПВО. По словам Бернема, речь идет, в частности, о более компактных и дешевых разработках, которые могут дополнить уже имеющиеся средства защиты.

Зеленский и Энди Бернем / Фото: Офис президента Украины

"Появляются новые инновационные решения от британских компаний. Меньшие по масштабу и значительно более дешевые разработки, которые могут пригодиться. Мы и в дальнейшем будем работать с вами над этим вопросом", - заверил Бернем.

Что Украина и партнеры заявили на Генассамблее ООН о прекращении огня

23 сентября в Нью-Йорке накануне брифинга Совета Безопасности ООН по Украине было оглашено совместное заявление Украины, Европейского Союза и государств-партнеров. Ее подписала широкая группа стран, среди которых Австралия, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Япония, Южная Корея, страны Балтии и другие государства.

Украина, ЕС и государства-партнеры выступили с совместным заявлением, призвав Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и перейти к содержательным переговорам. В документе участники подтвердили приверженность Уставу ООН, суверенитету, независимости и территориальной целостности государств, а также праву Украины на самооборону.

"Мы напоминаем, что Устав ООН поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств, а также неотъемлемое право на самооборону", - говорится в документе.

Отдельно государства выразили обеспокоенность масштабом российских атак на гражданское население и инфраструктуру Украины. В заявлении отмечалось, что ООН зафиксировала рекордно высокое число жертв за последние месяцы.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией действий России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры по всей Украине, что приводит к рекордно высокому числу жертв в течение последних месяцев, как зафиксировала ООН. Мы призываем к полному соблюдению международного гуманитарного права, привлечению к ответственности и защите гражданского населения", - подчеркивается в заявлении.

Участники также затронули вопросы Черного моря, продовольственной безопасности и защиты коммерческого судоходства. Российские атаки и препятствование украинскому экспорту были названы одним из факторов риска для глобальной продовольственной безопасности.

"Мы поддерживаем усилия по достижению договоренности в Черном море для обеспечения свободы судоходства и призываем к защите коммерческого судоходства и критически важной инфраструктуры", - отмечается в совместном заявлении.

Отдельно государства напомнили, что Украина еще в марте 2025 года согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Россию призвали сделать аналогичный шаг.

"Мы призываем Россию наконец поступить так же - это необходимый шаг к конструктивной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", - говорится в документе.

В заявлении также содержится призыв к возвращению украинских гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает или депортировала, в частности детей, а также к возвращению военнопленных и интернированных лиц.

"Украина хочет мира. Мы хотим мира. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и конструктивно присоединиться к переговорам о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в соответствии с международным правом", - говорится в совместном заявлении.

Каковы практические результаты переговоров в Нью-Йорке - реально ли достичь энергетического перемирия

Отдельно результаты переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа оценил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главреду". По его мнению, значение встречи будет определяться не только публичными заявлениями президентов, но и дальнейшими действиями сторон, в частности развитием ситуации на поле боя и решениями Вашингтона по поддержке Украины.

Эксперт также обратил внимание на предложенный США формат энергетического перемирия. По его оценке, для Киева принципиально важно, чтобы такая договоренность предусматривала взаимные обязательства России и Украины, а Соединенные Штаты при этом имели достаточно рычагов влияния на Москву.

"Результат этих встреч определяется не столько прозвучавшими на них заявлениями, сколько сопутствующими и последующими практическими шагами: ударами Украины по территории России, применением украинской баллистики, перехватом Украиной инициативы в войне - все это видят американцы. Более того, США понимают, что рычагов давления на нашу страну сейчас нет", - отметил он.

Тарас Загородний отдельно рассмотрел американское предложение о прекращении ударов по энергетическим объектам. Он считает, что Киев в этом вопросе занимает позицию, которая позволяет требовать от Вашингтона прежде всего конкретных действий по вооружению и оказанию давления на Россию.

"А так, США выступили за энергетическое перемирие, которого должны придерживаться обе стороны, то есть Россия должна прекратить удары по украинской энергетике. Это – ловушка для Трампа. Ведь сейчас Украина находится в более выгодной позиции: если Трамп хочет продемонстрировать результат в процессе урегулирования российско-украинской войны, пусть предоставит нам оружие – закончим войну до выборов, и будет ему счастье. Если нет, то это будут проблемы Трампа с выборами в Конгресс", - подчеркнул аналитик.

По словам эксперта, особое значение имеет дипломатическая позиция Киева в переговорном процессе. Загородний считает, что Украина демонстрирует готовность к миру и возлагает ответственность за дальнейшие решения прежде всего на Россию и Соединенные Штаты.

"Дипломатическая позиция Киева при этом безупречна: никто не может заподозрить нас в том, что мы хотим ликвидации России (хотя на самом деле мы этого хотим и активно над этим работаем). Украина хочет мира, но его не хочет Путин. Поэтому пусть Штаты решают что-то с Путиным", - подытожил он.

В то же время Загородний обращает внимание на потенциальную проблему, связанную с территориальным охватом такого перемирия. Если договоренность будет предусматривать запрет ударов по всей территории, которую Москва считает российской, это может касаться и временно оккупированных украинских территорий.

По его оценке, именно вопрос Крыма и других оккупированных территорий может стать одним из главных юридических и политических узлов. Москва может потребовать включения их в режим ограничений, тогда как Украина не согласится трактовать оккупированные территории как часть России.

"Главный вопрос, который возникает в контексте энергетического перемирия, - каков юридический статус Крыма и других временно оккупированных территорий?" - подчеркнул Загородний.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Эксперт также предположил, что даже ограниченный вариант соглашения может создать политические проблемы для Кремля, если Москва будет настаивать на особом режиме для отдельных территорий. По его мнению, именно из-за этих противоречий переговоры об энергетическом перемирии могут столкнуться с серьезными трудностями.

"Если Украина прекратит удары по территории того самого Крыма и Донбасса, она де-факто признает, что это не наши территории. Вот почему я думаю, что на этом разговор об энергетическом перемирии закончится", - заявил Загородний.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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