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Хлеб может испортиться до истечения срока годности: как определить свежесть

Алексей Тесля
25 сентября 2026, 23:02
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При правильной заморозке хлеб может храниться значительно дольше, хотя примерно через полгода его качество начинает ухудшаться.
Домашний хлеб - рецепт
Как продлить свежесть хлеба / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • У действительно испорченного хлеба будут явные признаки роста грибков
  • Поражённая плесенью буханка считается непригодной целиком

Дата на упаковке не всегда точно показывает, сколько хлеб сохранит свежесть. Он может покрыться плесенью ещё до указанного срока или оставаться пригодным после него.

Поэтому важнее оценивать состояние самой буханки. Об этом идет речь в материале издания Martha Stewart.

видео дня

Самый очевидный признак порчи - плесень. Зелёные, чёрные, белые или голубоватые пятна, особенно с пушистой поверхностью, говорят о развитии грибка.

"У действительно испорченного хлеба будут явные признаки роста грибков, вызывающих порчу, обычно это зеленый или черный налет, который может выглядеть пушистым", - говорит эксперт по безопасности пищевых продуктов Джилл Робертс.

При этом неприятный запах не всегда помогает обнаружить проблему: опасные микроорганизмы могут никак не изменить аромат хлеба.

Черствость - не повод выбрасывать

Сухой, твёрдый и крошащийся хлеб обычно просто потерял влагу. Если плесени нет, его можно использовать для сухариков, панировки или других блюд.

А вот обнаружив даже небольшой участок плесени, не стоит просто отрезать его. Плесень растет в виде крошечных нитей, называемых гифами, которые могут проникать за пределы видимого пятна.

Споры грибка способны распространяться по воздуху внутри упаковки, поэтому поражённая плесенью буханка считается непригодной целиком.

Почему хлеб портится раньше срока

Главный фактор - влага. Если внутри упаковки скапливается конденсат, создаются благоприятные условия для роста плесени. Жара также ускоряет этот процесс.

"Худшее, что может случиться с хлебом, - это влага, поскольку она ускоряет рост микробов", - говорит Робертс.

Чтобы хлеб дольше оставался свежим, его следует держать подальше от источников тепла. Если буханку не планируется съесть быстро, её можно заморозить.

Микроорганизмы, включая грибы, не размножаются в морозильной камере. Хотя споры могут и не погибнуть при замораживании, они не размножаются и не портят продукты.

При правильной заморозке хлеб может храниться значительно дольше, хотя примерно через полгода его качество начинает ухудшаться.

Наконец, срок хранения зависит от вида хлеба: фабричная упаковка обычно обеспечивает более длительную сохранность благодаря консервантам, тогда как домашний и свежий хлеб из пекарни портится быстрее.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
/ Главред

Смотрите видео - что известно о хлебе:

В видео автор рассказывает, какую роль хлеб играет в рационе украинцев и как со временем изменились их предпочтения при выборе хлебобулочных изделий.

В материале также разбираются популярные разновидности хлеба, влияние внешних условий на его производство и основные рекомендации по правильному хранению продукта.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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