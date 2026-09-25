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ЕС одобрил выделение Украине 6,6 млрд евро: в Каллас назвали это плохой новостью для РФ

Дарья Пшеничник
25 сентября 2026, 17:34
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Львиную часть суммы государства-члены вернут себе как компенсацию за уже переданное Киеву оружие, однако часть стран отказалась от этих денег в пользу Украины.
ЕС одобрил выделение Украине 6,6 млрд евро: в Каллас назвали это плохой новостью для РФ
ЕС согласился разблокировать 6,6 млрд евро для Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Кратко:

  • ЕС одобрил выделение 6,6 млрд евро через "Европейский фонд мира"
  • 900 млн евро получит миссия ЕС по оказанию военной помощи
  • 4,7 млрд евро - компенсации государствам-членам

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Страны-члены Европейского Союза согласовали условия выделения Украине 6,6 млрд евро через "Европейский фонд мира". Деньги будут направлены на военную поддержку Киева - от тренировочной миссии до закупок нового оборудования.

О достигнутой договоренности Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсети X.

"Это хорошие новости для Украины и плохие новости для России", - подчеркнула Каллас.

Как распределят 6,6 млрд евро

Большая часть пакета не будет передана Киеву "живыми" средствами напрямую. 4,7 млрд евро предназначены для возмещения государствам-членам расходов на ранее оказанную помощь, однако некоторые столицы уже сообщили, что откажутся от компенсации и перенаправят свою долю на нужды Украины.

Остальную сумму распределили по двум направлениям. 900 млн евро получит Миссия ЕС по военной помощи Украине (EUMAM), еще 1 млрд евро пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования.

Ответ на давление Кремля

Решение было принято на фоне роста числа инцидентов на территории стран Евросоюза, которые в Брюсселе связывают с действиями российских спецслужб. Глава европейской дипломатии убеждена, что расчет Кремля на ослабление западного единства не сработал.

"Москва с помощью гибридных атак пытается запугать Европу, чтобы сократить европейскую поддержку Украины. Европа поступает наоборот", - отметила Каллас.

Как писал Главред, Украина может быть вынуждена значительно сократить расходы государственного бюджета, если Верховная Рада не примет непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной финансовой помощи до начала зимы. Об этом ранее заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Напомним, ЕС существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы.

Об этом в интервью "Главред" рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, главным прорывом в этом вопросе является подготовка юридических мер предосторожности для европейских институтов и компаний.

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Об персоне: Кая Каллас

Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывший премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 года по 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, пишет Википедия.

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