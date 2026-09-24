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Один простой трюк - и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Алексей Тесля
24 сентября 2026, 20:40
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Толстый слой пыли способен ухудшать циркуляцию воздуха и мешать нормальной теплоотдаче батареи.
Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную
Что сделать с радиаторами перед отопительным сезоном / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Много загрязнений собирается между внутренними секциями радиатора
  • С задачей уборки радиатора отлично справляется обычный фен

Перед началом отопительного сезона многие ограничиваются тем, что просто включают батареи. Однако за несколько месяцев внутри радиатора успевает накопиться немало пыли, шерсти животных и мелкого ворса.

Особенно много загрязнений собирается между внутренними секциями и в труднодоступных местах, куда обычной тряпкой практически невозможно добраться, пишет Express.

видео дня

Толстый слой пыли способен ухудшать циркуляцию воздуха и мешать нормальной теплоотдаче батареи. В результате помещение может прогреваться медленнее, а для поддержания комфортной температуры отоплению приходится работать дольше. Поэтому перед холодами стоит уделить радиаторам несколько минут.

Быстрый способ очистки

Для такой уборки совсем необязательно разбирать батарею или пытаться вычищать каждую щель вручную. С этой задачей отлично справляется обычный фен.

Сначала расстелите под радиатором старое полотенце или другую подходящую ткань. Она соберет основную часть пыли и мусора, которые будут выдуваться наружу.

Затем включите фен. Лучше выбрать минимальный нагрев и максимально сильный поток воздуха. Использовать горячий режим не стоит: высокая температура здесь не требуется, а нагрев пыли может стать причиной неприятного запаха.

Аккуратно направляйте струю воздуха в верхнюю часть радиатора, особенно в вентиляционные отверстия и промежутки между секциями. Постепенно перемещайте фен вдоль всей батареи, чтобы поток воздуха вытолкнул скопившийся мусор наружу и вниз.

После процедуры снимите полотенце и выбросьте собравшуюся на нем грязь. Оставшийся на полу ворс и мелкую пыль удобно убрать пылесосом.

В завершение протрите наружную часть батареи слегка влажной салфеткой. Это удалит остатки пыли и придаст радиатору более аккуратный вид.

Такая простая процедура занимает всего несколько минут, но помогает поддерживать батареи в чистоте и не мешать им нормально отдавать тепло в помещение. Поэтому перед наступлением холодов достаточно вспомнить об этом нехитром способе - и радиаторы будут готовы к отопительному сезону.

Смотрите видео - как почистить радиатор

В видео подробно показан весь процесс: от очистки батареи от скопившейся внутри пыли до ухода за её внешней поверхностью и восстановления нормальной теплоотдачи.

Автор на собственном опыте демонстрирует, как привести радиатор в порядок, и показывает результат на батарее, которая эксплуатировалась около восьми лет.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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