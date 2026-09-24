Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Что "погасит" экономику РФ: раскрыт сценарий краха режима Путина

Алексей Тесля
24 сентября 2026, 19:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обычно смена власти в России происходит в результате дворцовых переворотов, говорит Андрей Новак.
Военная экономика РФ покрылась глубокими трещинами
Раскрыт сценарий краха экономики РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Новака:

  • Смена власти в РФ может произойти в результате дворцового переворота
  • Крах экономики РФ и российской государственности будет комплексным

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вопрос о том, как может выглядеть экономический крах страны-агрессора РФ.

"Экономика не погаснет, как лампочка от одного прикосновения к выключателю. Она будет существовать хотя бы в виде бартерной экономики, и мы это видели после краха Советского Союза", - сказал он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт напомнил о том, что обычно смена власти в России происходит в результате дворцовых переворотов.

"А окончательным аргументом для того, чтобы этот переворот произошел, может стать любая комбинация критически негативных факторов: обвал российской экономики и рубля (а он неизбежно обрушится, о чем свидетельствует уже сегодняшнее финансовое положение России), углубление топливного кризиса, когда остановится автомобильное, железнодорожное и авиационное движение (признаки этого мы видим уже сейчас), серьезные проблемы на ключевых российских предприятиях, владельцы которых поймут, что с Путиным нет никаких жизненных перспектив, и это нужно менять. Именно по таким причинам может произойти дворцовый переворот, когда низы не могут, а верхи не хотят терпеть сложившуюся ситуацию", - уточнил он.

Вместе с тем собеседник предупредил о том, что крах экономики России и российской государственности будет комплексным и очень быстрым и гораздо быстрее, чем крах СССР.

"В частности, сейчас вопрос – как в России будут формировать бюджет на 2027 год, чтобы он имел хотя бы относительное сходство с реальностью? Как российские власти будут его составлять, исходя из каких доходов и расходов, если планируют вести войну – неясно. Принятие бюджета на следующий год многое покажет с экономической точки зрения", - добавил Новак.

Возможен ли внутренний раскол в РФ: оценка эксперта

Бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука высказался о вероятности масштабного внутреннего противостояния в России. По его оценке, отдельные представители российской элиты могут быть недовольны происходящим, однако их возможности влиять на ситуацию сегодня остаются ограниченными.

По словам Туки, российские власти в последние годы усиливали контроль над политической системой, одновременно сокращая пространство для деятельности оппозиционных сил и устраняя потенциальные центры организованного сопротивления. Особенно заметным, как считает эксперт, этот процесс стал в течение последних двух лет.

В результате, утверждает Тука, в стране практически не осталось самостоятельных политических сил или влиятельных фигур, которые могли бы объединить недовольных, сформировать организованное движение и бросить серьезный вызов действующей власти.

Ранее появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти. У Владимира Путина очевидная сверхидея: он закончит войну, только если в РФ все рухнет, считает Иван Преображенский.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

Читайте также:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Андрей Новак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

20:03Война
Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

19:11Мир
"Эта зима будет критически тяжелой": почему ПВО не успевает за реактивными дронами

"Эта зима будет критически тяжелой": почему ПВО не успевает за реактивными дронами

18:26Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Умер путинист Сергей Соседов: что случилось

Умер путинист Сергей Соседов: что случилось

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

Большие перемены в жизни уже близко: кому вскоре улыбнется судьба

Большие перемены в жизни уже близко: кому вскоре улыбнется судьба

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с белкой за 39 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с белкой за 39 с

Последние новости

20:40

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

20:21

Почему энергетического перемирия не будет — названа неожиданная причина

20:03

"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

19:58

Что "погасит" экономику РФ: раскрыт сценарий краха режима Путина

19:44

Один тип кухонной доски сильно затупляет ножи: как выбрать лучший вариантВидео

Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить УкраинаЗимой Россию ждет большой «туапсец»: Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина
19:31

Точно не "сиюминутно": как сказать на украинском правильно

19:11

Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

18:34

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сыростиВидео

18:26

"Эта зима будет критически тяжелой": почему ПВО не успевает за реактивными дронами

Реклама
18:25

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

18:23

Какой праздник 25 сентября: верующим рекомендуют не скупиться на добрые дела

17:26

Как подготовить грядки под озимый чеснок — что внести осенью для рекордного урожаяВидео

17:00

"Война закончится": эксперт сказал, когда РФ не сможет продолжать боевые действия

16:49

Единственная дочь Курта Кобейна впервые за 8 лет появилась на публике — как она выглядит

16:44

Зеленский раскрыл 3 требования США к Украине и РФ: что должно произойти первым

16:27

"Это — ловушка для Трампа": названы главные сигналы встречи Зеленского с президентом США

16:09

Новый управляющий "Моршинской" планирует немедленно приступить к аудиту группы — Герман

16:04

"Ракета возле нас попала": Наталка Денисенко вышла на связь после прилета

16:02

Эльнур Мехтиев дал интервью: ENSO, "Урбан" и знакомство со Столаром актуально

16:00

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Реклама
15:59

"Всё зависит от него": назван единственный сценарий и условие завершения войны

15:44

Как избавиться от разводов на посуде: секрет блестящих тарелок от повара

15:28

Инсценировал самоубийство в Одессе и сбежал: кем был настоящий прототип Джеймса БондаВидео

15:16

Как подобрать цвет колготок к образу: блогер назвала 6 правилВидео

14:56

Атака РФ оставила бизнес в руинах: уничтожены "Новая почта", бренд Dukachi и фабрикаФото

14:52

После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев

14:00

Как почистить осеннюю обувь из кожи, замши и нубука в домашних условиях

13:58

Интернет в Украине существенно подорожает: провайдер предупредил о росте тарифов

13:37

"Пошли народные методы": беременная Витвицкая пытается ускорить роды

13:31

Многие украинцы без света: из-за атак РФ зафиксированы обесточивания в 8 областях

13:03

Дрова нужно класть наоборот: хитрый способ разжигания камина

12:59

В Украине потепление почти полностью вытеснит дожди: когда изменится погода

12:48

"Посочувствовать новой пассии": экс-жена Ращука сделала резкое заявление

12:33

Абсолютно новый рецепт драников из цветной капусты – готовятся 15 минут

12:08

РФ ударила по ферме на Харьковщине: погибли шесть аграриев, 12 - ранены

12:02

Проблема не в сложном характере: почему дети непослушны, психолог ответила

11:37

В Украине может исчезать мобильная связь и интернет: предупреждение эксперта

11:30

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

11:21

ВСУ прорвались в трёх областях: ISW сообщил о срыве операций РФ на фронте

11:20

Масло на столе и орехи в холоде: как на самом деле нужно хранить продукты

Реклама
11:18

Центр ответственной игры и группа экспертов из Украины изучили эстонский опыт профилактики игровой зависимости

11:01

Буданов в ОП отказался от практики ручного контроля над правительством, - СМИ

10:53

Вкус будет как в дорогой кофейне: что нужно добавить в кофе вместо сахара

10:51

Евро может готовиться к новому движению: неожиданный прогноз курса валют в Украине

10:46

Зеленская решилась на модный эксперимент для встречи с Меланией ТрампВидео

10:17

"Не уверен, что справляюсь": Зеленский сделал откровенное признание о войне

10:16

РФ может напасть на страны НАТО: эксперт назвал самое опасное в плане Кремля

10:02

Трамп пригласил Путина на саммит G20 - в Кремле дали неоднозначный ответ

09:56

"Повредил голову": мать Соседова раскрыла причину смерти путиниста

09:51

Почему финал войны в Украине станет кошмаром для Балтии и Польши: ответ эксперта

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять