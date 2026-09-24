Что "погасит" экономику РФ: раскрыт сценарий краха режима Путина

Обычно смена власти в России происходит в результате дворцовых переворотов, говорит Андрей Новак.

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Раскрыт сценарий краха экономики РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Новака:

Смена власти в РФ может произойти в результате дворцового переворота

Крах экономики РФ и российской государственности будет комплексным

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вопрос о том, как может выглядеть экономический крах страны-агрессора РФ.

"Экономика не погаснет, как лампочка от одного прикосновения к выключателю. Она будет существовать хотя бы в виде бартерной экономики, и мы это видели после краха Советского Союза", - сказал он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что обычно смена власти в России происходит в результате дворцовых переворотов.

"А окончательным аргументом для того, чтобы этот переворот произошел, может стать любая комбинация критически негативных факторов: обвал российской экономики и рубля (а он неизбежно обрушится, о чем свидетельствует уже сегодняшнее финансовое положение России), углубление топливного кризиса, когда остановится автомобильное, железнодорожное и авиационное движение (признаки этого мы видим уже сейчас), серьезные проблемы на ключевых российских предприятиях, владельцы которых поймут, что с Путиным нет никаких жизненных перспектив, и это нужно менять. Именно по таким причинам может произойти дворцовый переворот, когда низы не могут, а верхи не хотят терпеть сложившуюся ситуацию", - уточнил он.

Вместе с тем собеседник предупредил о том, что крах экономики России и российской государственности будет комплексным и очень быстрым и гораздо быстрее, чем крах СССР.

"В частности, сейчас вопрос – как в России будут формировать бюджет на 2027 год, чтобы он имел хотя бы относительное сходство с реальностью? Как российские власти будут его составлять, исходя из каких доходов и расходов, если планируют вести войну – неясно. Принятие бюджета на следующий год многое покажет с экономической точки зрения", - добавил Новак.

Возможен ли внутренний раскол в РФ: оценка эксперта

Бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука высказался о вероятности масштабного внутреннего противостояния в России. По его оценке, отдельные представители российской элиты могут быть недовольны происходящим, однако их возможности влиять на ситуацию сегодня остаются ограниченными.

По словам Туки, российские власти в последние годы усиливали контроль над политической системой, одновременно сокращая пространство для деятельности оппозиционных сил и устраняя потенциальные центры организованного сопротивления. Особенно заметным, как считает эксперт, этот процесс стал в течение последних двух лет.

В результате, утверждает Тука, в стране практически не осталось самостоятельных политических сил или влиятельных фигур, которые могли бы объединить недовольных, сформировать организованное движение и бросить серьезный вызов действующей власти.

Ранее появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти. У Владимира Путина очевидная сверхидея: он закончит войну, только если в РФ все рухнет, считает Иван Преображенский.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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