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Инсценировал самоубийство в Одессе и сбежал: кем был настоящий прототип Джеймса Бонда

Юрий Берендий
24 сентября 2026, 15:28
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Одессит Зигмунд Розенблюм сменил имя, инсценировал собственную смерть и переехал в Великобританию, где стал Сиднеем Рейли.
Инсценировал самоубийство в Одессе и сбежал: кем был настоящий прототип Джеймса Бонда
Прототип Джеймса Бонда - как одессит Сидней Рейли стал шпионом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кто такой Сидней Рейли
  • Кем был прототип Джеймса Бонда
  • Был ли Джеймс Бонд одесситом

Прототипом Джеймса Бонда считают уроженца Одессы Зигмунда Розенблюма, который впоследствии стал известен как Сидней Рейли. Чтобы избежать преследования царской охранки, он инсценировал собственную смерть, оставил одежду и прощальную записку на причале одесского порта, а сам сбежал на торговом судне в Великобританию. Об этом говорится в YouTube-видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Чем известен Сидней Рейли и как его биография связана с Одессой - разбирался Главред.

видео дня

В чём особенность профессии разведчика

Поведение будущего разведчика соответствовало рискованному стилю жизни, который требовал готовности действовать вне привычных правил. Психолог Елена Шершнева отмечает, что для работы в шпионаже нужны специфические личностные качества.

"Не каждый может пойти в разведчики, в шпионы. Для этого нужен определенный склад личности, когда человек стремится к экстриму и приключениям, стремится к нарушению правил и жизни на грани", - пояснила психолог Елена Шершнева.

Сидней Рейли: как одессит сменил личность

После бегства в Великобританию Зигмунд Розенблюм превратился в Сиднея Рейли. Его дальнейшая биография была связана с операциями, перевоплощениями и работой на британскую разведку.

Одной из самых рискованных миссий Рейли стала операция во время Первой мировой войны. Ему удалось проникнуть на немецкий оборонный завод, чтобы добыть чертежи новейшего двигателя.

Его репутация особенно проявилась при возвращении в родную Одессу. Когда союзники заняли город, британское командование направило Рейли на побережье Чёрного моря.

Что Сидней Рейли делал в Одессе

Появление Рейли в Одессе пришлось на период активного противостояния большевистским силам. Согласно предоставленным материалам, он координировал штаб белогвардейцев, финансировал антибольшевистское подполье и создавал сеть информаторов.

Историк Виктор Савченко отдельно обращает внимание на временное совпадение между пребыванием Рейли в городе и уничтожением советской разведывательной структуры в Одессе.

"Связано ли это с Сиднеем Рейли или нет - неизвестно. Но даты совпадают: за три недели, пока Рейли находился в городе, была уничтожена вся структура советской пропаганды и разведки в Одессе", - рассказал доктор исторических наук Виктор Савченко.

Смотрите видео о том, кто был прототипом Джеймса Бонда:

Как Рейли стал известным британским агентом

Карьера Сиднея Рейли строилась на способности менять личности, работать под прикрытием и участвовать в опасных операциях. Именно сочетание авантюрного характера, шпионской деятельности и сложной биографии сделало его одной из самых заметных фигур британской разведки.

Его путь начался с побега из Одессы после инсценировки самоубийства, а впоследствии привел к операциям в Европе и возвращению в родной город. Именно эта биография ассоциируется с образом реального человека, которого называют прототипом легендарного агента 007.

Напомним, как ранее сообщал Главред, историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров рассказал об изменении въезда в Луцкий замок в конце XIX века. Алфьоров подчеркнул, что заложенные арки над воротами были частью аутентичного въезда, а не декоративным элементом. По его словам, первоначальный въезд входил в состав аутентичной оборонительной системы крепости XIV века и был перестроен в конце XIX века.

Историк Артур Бабенко рассказал о личной жизни Владимира Великого и его полигамных отношениях до крещения. Он указал на чрезвычайно бурную личную жизнь князя как на одну из противоречивых сторон его биографии. Летописные упоминания свидетельствуют о полигамии и соблазнении женщин до принятия христианства в 988 году.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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