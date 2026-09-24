"Всё зависит от него": назван единственный сценарий и условие завершения войны

Загородний заявил, что окончание войны зависит от Путина и экономики РФ. Эксперт рассказал, какую роль в этом играют удары по российским НПЗ.

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Окончание войны - Загородний назвал условие, которое изменит всё / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

В РФ может начаться внутренняя дестабилизация

Украина работает над оказанием давления на российские НПЗ

Без топлива армии РФ будет сложнее воевать

Завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ. Пока Владимир Путин остается у власти, Москва будет продолжать воевать. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

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По его словам, публичные заявления Киева о стремлении завершить войну связаны также с необходимостью сохранять международную поддержку. В то же время перспективы завершения боевых действий он связывает прежде всего с ситуацией внутри России.

"Пока Путин у власти, он будет воевать. Давайте различать публичную позицию Зеленского и непубличную. Зеленский говорит об окончании войны и мире, потому что на это нам дают деньги", - сказал Загородний.

Эксперт считает, что перелом может наступить после серьезного ухудшения экономической ситуации в России. По его мнению, это способно спровоцировать внутреннюю нестабильность и смену руководства страны.

"Украина сейчас работает над коллапсом российской экономики, что приведет к дестабилизации России и, скорее всего, к отстранению Путина от поста главы государства, что вызовет еще большие потрясения в РФ. А в этом случае война закончится. Ведь Россия погрузится во внутренний хаос и утратит возможность продолжать боевые действия", - отметил Загородний.

Отдельно эксперт обратил внимание на энергетическую составляющую российской экономики. Он называет российские нефтеперерабатывающие заводы одной из ключевых целей, поскольку перебои с производством топлива могут сказаться как на гражданской экономике, так и на обеспечении армии.

"Наша основная задача на пути к этой цели - добить российские НПЗ, над чем Украина продолжает работать. Прежде всего это нужно для того, чтобы в России не было дизельного топлива. Не будет дизельного топлива - российская экономика остановится", - подчеркнул он.

Он также указывает на сезонный фактор: для России особенно важно обеспечение зимним дизельным топливом. По словам эксперта, Москва уже сталкивается с проблемой его производства.

"Сколько бы российские власти ни печатали рубля, сколько бы они ни придумывали, это не поможет. Без дизельного топлива невозможно будет обеспечивать армию и продолжать войну. Например, сейчас Россия столкнулась с проблемой - как произвести зимнее дизельное топливо, ведь это все-таки "зимняя страна", для россиян это критично", - подытожил эксперт.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня до зимы реально при наличии политической воли союзников. Он подчеркнул необходимость соответствующих решений со стороны США и Трампа, а также технологического преимущества на поле боя. Президент также указал на необходимость "зимнего пакета" вооружений для защиты воздушного пространства перед наступлением зимы.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Киев согласился на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. В совместном заявлении 51 государство-член ООН призвало Россию к полному прекращению огня и возвращению насильственно перемещенных украинских гражданских лиц. В документе подписанты также подчеркнули риски для глобальной продовольственной безопасности из-за ограничений экспорта из Украины.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина якобы могла бы сохранить границы 1991 года при условии выполнения Минских соглашений. При этом он выдвинул претензии в адрес западных государств.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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