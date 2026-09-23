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Украина могла сохранить границы 1991 года: Лавров назвал настоящую причину войны

Юрий Берендий
23 сентября 2026, 20:03
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Лавров в ООН заявил об условиях возможного мира, об отказе РФ от перерыва в войне на время переговоров и перечислил претензии Москвы к Украине и Западу.
Украина могла сохранить границы 1991 года: Лавров назвал настоящую причину войны
О чём сказал Лавров / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Лавров обвинил Европу в срыве Минских соглашений
  • Москва требует учесть языковой и религиозный вопросы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года при условии выполнения Минских соглашений, однако без Крыма. Он также возложил ответственность за начало полномасштабной войны на западные страны и заявил, что Москва якобы была вынуждена начать боевые действия в феврале 2022 года. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине 23 сентября 2026 года.

В своей речи Лавров отдельно коснулся событий 2014 года и роли европейских государств. По его версии, выполнение договоренностей, заключенных после политического кризиса в Украине, якобы позволило бы избежать дальнейшего изменения границ.

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"Если бы европейцы не занимались мошенничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантией Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех же границах 1991 года, которыми угрожают Зеленский и его западные хозяева", - цинично заявил Лавров.

Отдельно российский министр связал территориальный вопрос с Минскими соглашениями. Москва уже не впервые использует эту аргументацию: аналогичную позицию Лавров высказывал и раньше, утверждая, что выполнение Минских соглашений оставило бы Украину в границах 1991 года, за исключением Крыма.

"Через год были заключены Минские соглашения 2015 года, подтвержденные в Париже в 2019 году, уже при Зеленском, и если бы они были выполнены, как того требовал Совет Безопасности, то Украина сейчас оставалась бы в тех же границах 1991 года, кроме, конечно, Крыма, вопрос о котором давно закрыт и все это прекрасно понимают", - сказал Лавров.

В то же время Лавров изложил свою версию причин начала полномасштабного вторжения. Он заявил, что в преддверии февраля 2022 года якобы продолжалась подготовка к силовому возвращению Киевом неподконтрольных территорий Донбасса.

"Российские предложения договориться на основе взаимного уважения интересов безопасности России, стран Европы и Северной Америки в декабре 2021 года были высокомерно отвергнуты НАТО и администрацией Джо Байдена. На практике продолжалась подготовка к силовому захвату Киевом неподконтрольных ему территорий Донбасса. Чтобы не допустить реализации западного сценария, в феврале 2022 года мы были вынуждены начать специальную военную операцию", - заявил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что Россия не намерена приостанавливать боевые действия на период переговоров. По его словам, Москва считает призывы Европы к паузе попыткой дать украинской стороне время для восстановления военного потенциала.

"Мы не будем на время переговоров в любом формате делать перерыв в специальной военной операции. Хотя Европа как раз к этому и стремится. Все с той же простой целью - получить передышку и пополнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который из-за безвыходного положения уже давно перешел на откровенно террористические методы", - заявил Лавров.

Отдельно глава МИД РФ связал заявленные Москвой цели войны с вопросами прав россиян и русскоязычного населения в Украине. Он заявил, что речь идет не только об оккупированных Россией территориях, но и о других регионах Украины.

"Одной из задач специальной военной операции, помимо безусловного обеспечения интересов безопасности России, является полное соблюдение прав россиян и русскоязычных людей не только в Крыму, Донбассе и Новороссии, но и на территории Украины, где, как и прежде, с одобрения Запада действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах - в образовании, средствах массовой информации, культуре, быту, а также запрещающие каноническую украинскую православную церковь", - сказал Лавров.

Он также утверждал, что соответствующие законодательные изменения в Украине начали принимать ещё до начала полномасштабного вторжения.

"Эти законы начали принимать задолго до специальной военной операции, ещё с 2017 года", - заявил глава МИД РФ.

Лавров заявил, что Россия требует соблюдения положений Устава ООН в отношении прав человека и настаивает на отдельном учете языкового и религиозного вопросов.

"Когда мы обращаем внимание на недопустимость запрета русского языка и Украинской православной церкви, нам в лучшем случае говорят: "Ну, когда будет комплексное урегулирование, учтём и этот аспект в пакете". Но требования Устава ООН не могут быть предметом торга. Они должны безоговорочно, без каких-либо условий, выполняться", - подчеркнул Лавров.

СОВБЕЗ ООН инфографика
Совет Безопасности ООН / Инфографика: Главред

При этом российский министр заявил, что Москва не рассматривает вопрос Крыма как предмет будущего урегулирования. Эта позиция также соответствует предыдущим публичным заявлениям российской стороны относительно статуса оккупированного полуострова.

"Украина сейчас оставалась бы в тех же границах 1991 года, кроме, конечно, Крыма, вопрос о котором давно закрыт и все это прекрасно понимают", - заявил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что Россия готова продолжать переговоры для достижения устойчивого и справедливого мира в Украине. В то же время, по его словам, после встречи в Анкоридже стороны якобы согласились, что целью должно быть не отдельное соглашение о прекращении огня, а долгосрочное мирное соглашение между Россией и Украиной.

Глава МИД РФ также отметил, что во время последнего визита в Москву Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили заинтересованность США в урегулировании войны в Украине.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Сколько ещё Россия может воевать - комментарий эксперта

России может хватить ресурсов для продолжения войны против Украины еще примерно на полгода, после чего экономическое давление на Москву может существенно усилиться. Среди ключевых ограничений - состояние резервов, доступность топлива, бюджетные возможности и экспортные доходы. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

"Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и ещё раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил Новак.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предупредил, что, по данным разведки, Россия готовит новую массированную атаку на Украину. Вопросы безопасности, защиты критически важной инфраструктуры и помощи в сфере энергетики глава государства обсудил во время встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, отдельно подчеркнув необходимость в дополнительных системах ПВО.

Президент Финляндии Александр Стубб в эфире Bloomberg заявил, что Россия не сможет выиграть войну, и призвал Кремль без промедления сесть за стол переговоров. Оценивая ситуацию на фронте, он отметил соотношение потерь как один к пяти, а также привёл данные о продвижении: за текущий год РФ оккупировала около 900 квадратных километров, тогда как украинские силы деоккупировали примерно 800 квадратных километров.

Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны или прекращение огня возможно еще до наступления зимы, если союзники предпримут конкретные решительные шаги. По словам президента, ключевыми условиями являются наличие политической воли со стороны Вашингтона и предоставление "зимнего пакета" ракет для систем Patriot и дополнительных средств противовоздушной обороны.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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