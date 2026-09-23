Евро заметно просел, доллар дорожает: новый курс валют на 24 сентября

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в четверг
- Какая новая стоимость евро
На четверг, 24 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Европейская и польская валюты начали дешеветь. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Курс доллара
На четверг официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,85 грн/долл. Стоит отметить, что 23 сентября валюта стоила 44,78 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 7 копеек.
Курс евро
Официальный курс европейской валюты на 24 сентября установлен на уровне 51,18 грн/евро, что на 15 копеек меньше, чем в среду (51,33 грн/евро).
Курс злотого
Курс польского злотого на четверг установлен на уровне 11,69 грн/злотый. Накануне эта валюта стоила 11,80 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 11 копеек.
Каким будет курс валют до конца недели
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что доллар и евро до 27 сентября могут оставаться в определенных диапазонах, без резких скачков.
По его прогнозу, доллар на межбанке будет торговаться вблизи 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн.
"Ситуация на валютном рынке, скорее всего, будет оставаться в рамках тенденций, сформировавшихся в течение последних нескольких недель. Несмотря на значительное количество факторов, которые потенциально могут усиливать спрос на валюту, оснований ожидать каких-либо сенсационных курсовых изменений пока нет", - подчеркнул он.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов заявлял, что в октябре курс доллара в основном будет находиться в пределах 44,6–45,4 грн/долл. На динамику будут влиять инфляция, цены на топливо, ситуация с внешней торговлей, спрос на валюту со стороны импортеров, международная помощь и ход войны.
Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин говорил, что до конца сентября межбанковский курс доллара удержится в пределах 44,50–44,85 грн, и именно преодоление верхней границы откроет путь к 45 грн и выше.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что, по расчетам Кабмина, доллар должен подорожать с 44,6 грн по состоянию на 15 сентября 2026 года до 48,3 грн в конце следующего года.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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