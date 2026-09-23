Евро заметно просел, доллар дорожает: новый курс валют на 24 сентября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 24 сентября.

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Курс валют в Украине на 24 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в четверг

Какая новая стоимость евро

На четверг, 24 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Европейская и польская валюты начали дешеветь. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На четверг официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,85 грн/долл. Стоит отметить, что 23 сентября валюта стоила 44,78 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 7 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 24 сентября установлен на уровне 51,18 грн/евро, что на 15 копеек меньше, чем в среду (51,33 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на четверг установлен на уровне 11,69 грн/злотый. Накануне эта валюта стоила 11,80 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 11 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до конца недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что доллар и евро до 27 сентября могут оставаться в определенных диапазонах, без резких скачков.

По его прогнозу, доллар на межбанке будет торговаться вблизи 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн.

"Ситуация на валютном рынке, скорее всего, будет оставаться в рамках тенденций, сформировавшихся в течение последних нескольких недель. Несмотря на значительное количество факторов, которые потенциально могут усиливать спрос на валюту, оснований ожидать каких-либо сенсационных курсовых изменений пока нет", - подчеркнул он.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов заявлял, что в октябре курс доллара в основном будет находиться в пределах 44,6–45,4 грн/долл. На динамику будут влиять инфляция, цены на топливо, ситуация с внешней торговлей, спрос на валюту со стороны импортеров, международная помощь и ход войны.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин говорил, что до конца сентября межбанковский курс доллара удержится в пределах 44,50–44,85 грн, и именно преодоление верхней границы откроет путь к 45 грн и выше.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что, по расчетам Кабмина, доллар должен подорожать с 44,6 грн по состоянию на 15 сентября 2026 года до 48,3 грн в конце следующего года.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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