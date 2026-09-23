Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Евро заметно просел, доллар дорожает: новый курс валют на 24 сентября

Мария Николишин
23 сентября 2026, 16:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 24 сентября.
Евро заметно просел, доллар дорожает: новый курс валют на 24 сентября
Курс валют в Украине на 24 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в четверг
  • Какая новая стоимость евро

На четверг, 24 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Европейская и польская валюты начали дешеветь. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На четверг официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,85 грн/долл. Стоит отметить, что 23 сентября валюта стоила 44,78 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 7 копеек.

видео дня

Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 24 сентября установлен на уровне 51,18 грн/евро, что на 15 копеек меньше, чем в среду (51,33 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на четверг установлен на уровне 11,69 грн/злотый. Накануне эта валюта стоила 11,80 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 11 копеек.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до конца недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что доллар и евро до 27 сентября могут оставаться в определенных диапазонах, без резких скачков.

По его прогнозу, доллар на межбанке будет торговаться вблизи 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн.

"Ситуация на валютном рынке, скорее всего, будет оставаться в рамках тенденций, сформировавшихся в течение последних нескольких недель. Несмотря на значительное количество факторов, которые потенциально могут усиливать спрос на валюту, оснований ожидать каких-либо сенсационных курсовых изменений пока нет", - подчеркнул он.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов заявлял, что в октябре курс доллара в основном будет находиться в пределах 44,6–45,4 грн/долл. На динамику будут влиять инфляция, цены на топливо, ситуация с внешней торговлей, спрос на валюту со стороны импортеров, международная помощь и ход войны.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин говорил, что до конца сентября межбанковский курс доллара удержится в пределах 44,50–44,85 грн, и именно преодоление верхней границы откроет путь к 45 грн и выше.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что, по расчетам Кабмина, доллар должен подорожать с 44,6 грн по состоянию на 15 сентября 2026 года до 48,3 грн в конце следующего года.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин обратился к россиянам и сделал громкое заявление о войне против Украины

Путин обратился к россиянам и сделал громкое заявление о войне против Украины

17:55Война
Украину накроют сильные дожди и грозы: синоптик назвала дату потепления

Украину накроют сильные дожди и грозы: синоптик назвала дату потепления

16:50Синоптик
ВСУ сорвали наступление россиян в Донецкой области и провели зачистку — что известно

ВСУ сорвали наступление россиян в Донецкой области и провели зачистку — что известно

16:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

Дешевле дуба, а горит без дыма: какая древесина спасет дымоход от сажи

Дешевле дуба, а горит без дыма: какая древесина спасет дымоход от сажи

В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермерши с животными за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермерши с животными за 49 с

Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм

Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм

Последние новости

17:26

Как снизить счета за газ: простая настройка котла для экономии денег

17:21

"Время рассказать": экс-жена Фединчика попала под обстрел и покинула Киев

17:17

Когда сажать чеснок на зиму в октябре 2026: лучшие дни для рекордного урожаяВидео

17:03

Офис больше не нужен — ученые доказали, где на самом деле работают эффективнее

16:50

Украину накроют сильные дожди и грозы: синоптик назвала дату потепления

"Россияне мечтают о слабой Европе": Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины«Россияне мечтают о слабой Европе»: Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины
16:42

Ирина Билык поразила кардинальной сменой имиджа — как певица выглядит сейчас

16:39

Не только в Украине: где за рубежом украинский язык имеет официальный статус

16:23

ВСУ сорвали наступление россиян в Донецкой области и провели зачистку — что известно

16:17

ВСУ смогут победить РФ при одном условии: военный раскрыл детали

Реклама
16:15

Не гранулы, и не газ: эксперты определили самый дешевый источник тепла

16:11

Евро заметно просел, доллар дорожает: новый курс валют на 24 сентября

15:50

Что носить вместо тренча осенью 2026: стилистка раскрыла 3 неожиданных вариантаВидео

15:36

90% людей готовят жареный картофель неправильно: повар указал на важные нюансы

15:29

Детская головоломка со спичками, которая вводит взрослых в ступорВидео

15:23

Зеленский в ООН отреагировал на удары по Киеву — что он сказалФото

15:14

Секретное оружие Мазепы: как казацкая старшина блокировала решения Москвы изнутриВидео

14:48

Путин готов встретиться с Трампом, но есть нюанс: что заявили в Кремле

14:44

В Украине усилится похолодание: где температура опустится до 0 градусов

14:10

К зиме война может закончиться: Зеленский назвал два ключевых условия

14:09

"Это моя девушка": Ахтем Сеитаблаев впервые показал новую возлюбленную

Реклама
14:08

Холодильник или стиралка: какие приборы можно запитать от солнечной панели

13:57

"Львовинвестактив" предлагает бесплатно предоставить помещение для UNBROKEN на территории бывшего ЛАЗа

13:57

Вундеркинд с украинскими корнями: что известно о самом умном человеке в мире

13:49

Снятие наличных в банкоматах с 1 октября: какие лимиты будут действовать в Украине

13:47

Гороскоп Таро на завтра 24 сентября: Весам - внимательность, Козерогу - время

13:33

"Скандалистка": известный продюсер высказался о Могилевской и ее муже

13:32

Перестать быть дочкой: Маша Машкова резко высказалась про отца-путиниста

13:19

Не просто для красоты: почему кнопка 5 на пульте от телевизора имеет рельеф

12:48

Зачем накрывать картофельное пюре пергаментом: лайфхак от шеф-повара

12:32

Родителям школы, где учатся дети Меган и Гарри выставили жесткие условия

12:29

"Влюблен в принцессу": Кейт Миддлтон ослепила появлением за руку со звездойВидео

12:18

Россия готовится к массированному обстрелу: какие объекты под угрозой

12:15

РФ атакует Киев дронами: прогремели взрывы, есть попадания в здания – детали

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 24 сентября: Обезьянам - принятие, Драконам - инициатива

11:44

Одна привычка спасет постель от пылевых клещей: что стоит сделать осеньюВидео

11:44

Как почистить осеннюю куртку без стирки: как быстро избавиться от пятен

11:37

Урожай будет вдвое больше: когда и как правильно сажать лук под зиму

11:09

"Будьте осторожны в ближайшие дни": украинцев предупредили об угрозе ударов

11:02

"Мама, мы умрем": путинист Джиган расстрелял персонал и держал заложниковВидео

11:01

Рудбекию не нужно обрезать осенью: садовод назвала причины

Реклама
10:56

Клевать будет не каждый день: лунный календарь рыбака на октябрь 2026 года

10:51

Бюджетный, но сытный и вкусный ужин: рецепт салата "Копейка" за 5 минут

10:41

"Не всегда можно узнать": Гросу раскрыла, почему изменилось ее лицо

10:27

Яблоки пролежат до весны: как по семенам определить правильное время сбораВидео

10:17

В Украине начнутся отключения света: какой у России план энергетического террора

10:17

Как понять, что пора срезать тыкву: три признака, которые не подведут

10:13

Новак назвал реальный срок войны: на сколько России хватит ресурсовмнение

09:53

"Произошло кровоизлияние": Наталья Валевская вышла на связь после операции

09:46

РФ объявила об "окружении" Доброполья: в ISW указали на важную деталь

09:31

Удары по РФ с помощью Starlink: как Трамп отреагировал на просьбу Зеленского

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять