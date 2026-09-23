90% людей готовят жареный картофель неправильно: повар указал на важные нюансы

Как правильно жарить картофель - повар рассказал о распространенной ошибке.

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Правила приготовления жареного картофеля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему картофель нельзя часто перемешивать

Когда солить картофель, чтобы получилась хрустящая корочка

Жареный картофель получится румяным и хрустящим, если соблюдать несколько простых правил при приготовлении.

Главред узнал, что на своём YouTube-канале украинский шеф-повар Роман Емец рассказал, каких ошибок следует избегать, чтобы картофель именно жарился, а не тушился.

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Как правильно жарить картофель

Одной из самых распространенных ошибок при жарке картофеля является слишком частое перемешивание. Также не стоит накрывать сковороду крышкой, ведь влага внутри посуды помешает образованию хрустящей корочки.

"Не перемешивайте картофель слишком часто и не накрывайте крышкой. Из-за этого картофель будет больше тушиться, чем жариться", - подчеркнул повар.

Почему картофель нужно выкладывать на горячую сковороду

Еще одно важное правило - хорошо разогреть сковороду перед тем, как выкладывать на нее картофель. Это помогает быстрее начать процесс жарки и способствует появлению золотистой корочки.

Интересные факты о картофеле / Инфографика: Главред

Когда солить жареный картофель

Время добавления соли также имеет значение. Если посолить картофель в начале жарки, он может выделить больше влаги.

"Солите примерно за 5–7 минут до готовности. Соль вытягивает влагу из картофеля. И если вы посолите в начале, ваш картофель будет тушиться, а не жариться", - отметил повар.

Смотрите видео о том, как правильно жарить картофель:

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О персоне: Роман Емец Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.

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