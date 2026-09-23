Секретное оружие Мазепы: как казацкая старшина блокировала решения Москвы изнутри

О чём идёт речь в материале:
- Как работала разведка при Мазепе
- Как казаки собирали информацию
Во времена гетмана Ивана Мазепы казацкая старшина использовала разветвленную систему сбора информации и связей при московском дворе. Эта сеть, по словам исследователя спецслужб Владимира Цыбулкина, давала украинской элите возможность получать стратегические сведения и влиять на решения, касавшиеся Украины. Об этом он рассказал в видео на YouTube проекта "Затерянный мир", передает 2+2.
Как была организована эта система и какую роль в ней играл Филипп Орлик - выяснял Главред.
Как работала разведка во времена казачества
Одним из главных центров сбора информации была Генеральная военная канцелярия. По описанию Владимира Цыбулкина, она выполняла функции разведывательного управления и опиралась на широкую сеть информаторов.
Сведения поступали от людей, которые регулярно пересекали границы или могли незаметно действовать на чужой территории. Среди них исследователь упоминает странствующих монахов, купцов и скаутов.
Таким образом, сбор информации опирался не только на официальные каналы, но и на людей, которые благодаря своим поездкам, торговле или другой деятельности могли получать сведения за пределами Гетманщины.
Как действовала старшина при дворе Петра I
При гетманстве Ивана Мазепы эта система достигла наибольшего развития. Важную роль в ней играл генеральный писарь Филипп Орлик, который был ближайшим соратником гетмана.
Отдельным направлением стали контакты с представителями московской верхушки. Украинская старшина, по словам исследователя, использовала материальные стимулы и подарки, чтобы налаживать связи с высокопоставленными чиновниками.
Это открывало доступ к информации о планах Петра I и создавало возможности для влияния на решения московской власти. Речь шла не об открытой борьбе, а об использовании контактов внутри государственного аппарата.
Таким образом, сеть связей выполняла сразу несколько функций: позволяла получать сведения о намерениях московских властей, следить за изменениями в политической ситуации и поддерживать контакты с влиятельными представителями царского двора.
Что изменилось после Батурина и Полтавы
Переломным моментом стали события вокруг Батурина и поражение под Полтавой. После этого Филипп Орлик оказался в эмиграции и начал действовать уже в условиях открытого противостояния с Москвой.
О личном переломе в жизни Орлика свидетельствует история с его сыном. Имя ребенка изначально было связано с Петром I, однако после военных событий отец решил его изменить.
"В своё время Филипп Орлик назвал своего сына в честь Петра I - Петром. Но после событий в Батурине и Полтавской битвы он переименовал его в Григория. Так появился первый ребенок-эмигрант", - рассказал исследователь спецслужб Владимир Цыбулькин.
Именно Григорий Орлик впоследствии стал заметной фигурой в европейской дипломатии и разведке.
Смотрите видео об истории украинской разведки:
Напомним, как ранее сообщал Главред, историк Александр Алферов рассказал об изменении въезда в Луцкий замок в ходе позднейших реконструкций. Он подчеркнул, что секрет Луцкого замка связан с заложенными арками над современным проездом. По словам Алферова, две замурованные арки относятся к первоначальному въезду в крепость и связаны с оборонительной системой, а нынешний нижний проезд появился в конце XIX века.
Историк Артур Бабенко отметил, что личная жизнь Владимира Великого включала многочисленные отношения, которые отражали нормы языческой эпохи. Согласно материалу, до принятия христианства в 988 году полигамия для правителей того времени была обычной практикой.
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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.
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