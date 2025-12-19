Не только гетман: что украинцы не знают об Иване Мазепе

Вы узнаете:
- Какой талант имел Мазепа
- Как до сих пор сохранилось творчество Мазепы
Иван Мазепа был не только известным гетманом, но и талантливым поэтом и композитором. Об этом в Instagram рассказал украинский блогер Руслан Ляч совместно с медиа Шо там.
Главред узнал, что до сих пор сохранилась песня, которую Мазепа написал еще более 300 лет назад.
Как удалось сохранить творчество Мазепы
Эта баллада называется "Дума" и она стала важным литературным и историческим произведением.
Ляч рассказал, что писарь войска Запорожского, которого звали Василий Кочубей, как-то написал донос царю на Мазепу, в котором привел текст думы, как пример неверности гетмана.
"И это частично было правдой, ведь песня призывает к единству украинцев", - добавил он.
Смотрите видео о талантах Ивана Мазепы:
Другие новости:
- "Украинка" рядом с Китаем - почему российская стратегическая авиабаза так называется
- Почти 80 лет носил имя организатора террора и друга Ленина - что это за город Украины
- Слова "хештег" в украинском языке нет: как правильно называть странный символ
О персоне: Руслан Ляч
Руслан Ляч - украинский блогер, который рассказывает в соцсетях об украинской музыке и интересных фактах об Украине. В Instagram на страницу Руслана подписаны более 25 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред