Не только гетман: что украинцы не знают об Иване Мазепе

Несколько веков назад Мазепа был известен не только как выдающийся руководитель.

Малоизвестная страница биографии Ивана Мазепы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Вы узнаете:

Какой талант имел Мазепа

Как до сих пор сохранилось творчество Мазепы

Иван Мазепа был не только известным гетманом, но и талантливым поэтом и композитором. Об этом в Instagram рассказал украинский блогер Руслан Ляч совместно с медиа Шо там.

Главред узнал, что до сих пор сохранилась песня, которую Мазепа написал еще более 300 лет назад.

Как удалось сохранить творчество Мазепы

Эта баллада называется "Дума" и она стала важным литературным и историческим произведением.

Ляч рассказал, что писарь войска Запорожского, которого звали Василий Кочубей, как-то написал донос царю на Мазепу, в котором привел текст думы, как пример неверности гетмана.

"И это частично было правдой, ведь песня призывает к единству украинцев", - добавил он.

О персоне: Руслан Ляч Руслан Ляч - украинский блогер, который рассказывает в соцсетях об украинской музыке и интересных фактах об Украине. В Instagram на страницу Руслана подписаны более 25 тысяч пользователей.

