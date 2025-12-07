Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана Мазепы

История гетмана Мазепы скрывает немало тайн, но одна из них оказалась настолько опасной для России, что ее пытались стереть даже из святынь.

Почему Мазепа был угрозой для России - раскрыт секрет гетмана Мазепы / Колаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Кто такой Мазепа коротко

Почему Мазепу считают предателем

Что сделал для Украины Иван Мазепа

Гетман Иван Мазепа был не только политическим лидером, но и одним из крупнейших меценатов украинской культуры, однако его настоящие заслуги веками пытались скрыть. Об одном из таких замалчиваемых секретов рассказал в видео на YouTube украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, что скрывала Россия об Иване Мазепе.

Тайный след Мазепы в Киево-Печерской лавре

Александр Алферов поделился уникальными фактами прямо с выставки, посвященной эпохе гетмана, которая проходит в Киево-Печерском заповеднике.

"Один из секретов гетмана Ивана Мазепы, друзья, и он прямо перед нами. Я вам расскажу, как московиты скрывали достижения гетмана Ивана Мазепы на очень-очень примечательном способе. С вами украинский историк Александр Алферов, и я на выставке в Киево-Печерском заповеднике Лавре, где проходит выставка, посвященная Мазепе, и здесь есть очень много вещей эпохи Ивана Мазепы и казачества", - сказал Александр Алферов.

По словам историка, именно за его спиной находится один из самых показательных примеров искажения истории.

"И за моей спиной огромный секрет, который открыли наши украинские историки", - подчеркнул Алферов.

Почему Мазепа был угрозой для России

Российские власти считали гетмана прямой угрозой своим имперским планам.

"Иван Мазепа его очень не любили россияне и считали таким, что является опасностью, особенно опасностью для России", - отметил историк.

В то же время Мазепа активно развивал украинскую государственность, поддерживал культуру, образование и религиозную жизнь.

"Мы все знаем, что Иван Мазепа фондировал и был одним из меценатов для украинской культуры, строил соборы, монастыри развивал, библиотеки, университеты", - подчеркнул Алферов.

Как россияне пытались стереть память о Мазепе

Один из самых впечатляющих фактов - попытка скрыть личный герб Мазепы на церковных одеждах.

"Невероятные одеяния, которые были сделаны по заказу Ивана Мазепы. И об этом свидетельствует герб Ивана Мазепы, который внизу", - пояснил историк.

Однако после выступления Мазепы против московского царя память о нем начали целенаправленно уничтожать.

"Но когда Мазепа восстал против российского московского тогда еще царя, то память о Мазепе пытались всеми возможными средствами скрыть. И поэтому на это место налепили вот это. Двуглавую курицу, которой закрыли герб Мазепы", - рассказал Алферов.

По его словам, именно так российские власти пытались избежать признания достижений гетмана.

"Вот так, друзья, своего не сделав, украли чужое и еще поставили российского орла как идентификатор. А теперь мы все видим и эту прекрасную махинацию, мы теперь с вами видим и понимаем", - подытожил Александр Алферов.

Универсал Мазепы - как выглядела подпись Мазепы

На выставке также представлен уникальный универсал гетмана.

"Кстати, универсал Гетмана Мазепы. И я вам покажу, как подписывался Иван Мазепа. Иван Мазепа Гетман рукой собственной", - добавил историк.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

