Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана Мазепы

Гетман Иван Мазепа был не только политическим лидером, но и одним из крупнейших меценатов украинской культуры, однако его настоящие заслуги веками пытались скрыть. Об одном из таких замалчиваемых секретов рассказал в видео на YouTube украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Главред выяснил, что скрывала Россия об Иване Мазепе.
Тайный след Мазепы в Киево-Печерской лавре
Александр Алферов поделился уникальными фактами прямо с выставки, посвященной эпохе гетмана, которая проходит в Киево-Печерском заповеднике.
"Один из секретов гетмана Ивана Мазепы, друзья, и он прямо перед нами. Я вам расскажу, как московиты скрывали достижения гетмана Ивана Мазепы на очень-очень примечательном способе. С вами украинский историк Александр Алферов, и я на выставке в Киево-Печерском заповеднике Лавре, где проходит выставка, посвященная Мазепе, и здесь есть очень много вещей эпохи Ивана Мазепы и казачества", - сказал Александр Алферов.
Смотрите видео о том, чем известен Мазепа:
По словам историка, именно за его спиной находится один из самых показательных примеров искажения истории.
"И за моей спиной огромный секрет, который открыли наши украинские историки", - подчеркнул Алферов.
Почему Мазепа был угрозой для России
Российские власти считали гетмана прямой угрозой своим имперским планам.
"Иван Мазепа его очень не любили россияне и считали таким, что является опасностью, особенно опасностью для России", - отметил историк.
В то же время Мазепа активно развивал украинскую государственность, поддерживал культуру, образование и религиозную жизнь.
"Мы все знаем, что Иван Мазепа фондировал и был одним из меценатов для украинской культуры, строил соборы, монастыри развивал, библиотеки, университеты", - подчеркнул Алферов.
Как россияне пытались стереть память о Мазепе
Один из самых впечатляющих фактов - попытка скрыть личный герб Мазепы на церковных одеждах.
"Невероятные одеяния, которые были сделаны по заказу Ивана Мазепы. И об этом свидетельствует герб Ивана Мазепы, который внизу", - пояснил историк.
Однако после выступления Мазепы против московского царя память о нем начали целенаправленно уничтожать.
"Но когда Мазепа восстал против российского московского тогда еще царя, то память о Мазепе пытались всеми возможными средствами скрыть. И поэтому на это место налепили вот это. Двуглавую курицу, которой закрыли герб Мазепы", - рассказал Алферов.
По его словам, именно так российские власти пытались избежать признания достижений гетмана.
"Вот так, друзья, своего не сделав, украли чужое и еще поставили российского орла как идентификатор. А теперь мы все видим и эту прекрасную махинацию, мы теперь с вами видим и понимаем", - подытожил Александр Алферов.
Универсал Мазепы - как выглядела подпись Мазепы
На выставке также представлен уникальный универсал гетмана.
"Кстати, универсал Гетмана Мазепы. И я вам покажу, как подписывался Иван Мазепа. Иван Мазепа Гетман рукой собственной", - добавил историк.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
