Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана Мазепы

Юрий Берендий
7 декабря 2025, 13:03
43
История гетмана Мазепы скрывает немало тайн, но одна из них оказалась настолько опасной для России, что ее пытались стереть даже из святынь.
Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана Мазепы
Почему Мазепа был угрозой для России - раскрыт секрет гетмана Мазепы / Колаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Кто такой Мазепа коротко
  • Почему Мазепу считают предателем
  • Что сделал для Украины Иван Мазепа

Гетман Иван Мазепа был не только политическим лидером, но и одним из крупнейших меценатов украинской культуры, однако его настоящие заслуги веками пытались скрыть. Об одном из таких замалчиваемых секретов рассказал в видео на YouTube украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, что скрывала Россия об Иване Мазепе.

видео дня

Тайный след Мазепы в Киево-Печерской лавре

Александр Алферов поделился уникальными фактами прямо с выставки, посвященной эпохе гетмана, которая проходит в Киево-Печерском заповеднике.

"Один из секретов гетмана Ивана Мазепы, друзья, и он прямо перед нами. Я вам расскажу, как московиты скрывали достижения гетмана Ивана Мазепы на очень-очень примечательном способе. С вами украинский историк Александр Алферов, и я на выставке в Киево-Печерском заповеднике Лавре, где проходит выставка, посвященная Мазепе, и здесь есть очень много вещей эпохи Ивана Мазепы и казачества", - сказал Александр Алферов.

Смотрите видео о том, чем известен Мазепа:

По словам историка, именно за его спиной находится один из самых показательных примеров искажения истории.

"И за моей спиной огромный секрет, который открыли наши украинские историки", - подчеркнул Алферов.

Почему Мазепа был угрозой для России

Российские власти считали гетмана прямой угрозой своим имперским планам.

"Иван Мазепа его очень не любили россияне и считали таким, что является опасностью, особенно опасностью для России", - отметил историк.

В то же время Мазепа активно развивал украинскую государственность, поддерживал культуру, образование и религиозную жизнь.

"Мы все знаем, что Иван Мазепа фондировал и был одним из меценатов для украинской культуры, строил соборы, монастыри развивал, библиотеки, университеты", - подчеркнул Алферов.

Как россияне пытались стереть память о Мазепе

Один из самых впечатляющих фактов - попытка скрыть личный герб Мазепы на церковных одеждах.

"Невероятные одеяния, которые были сделаны по заказу Ивана Мазепы. И об этом свидетельствует герб Ивана Мазепы, который внизу", - пояснил историк.

Однако после выступления Мазепы против московского царя память о нем начали целенаправленно уничтожать.

"Но когда Мазепа восстал против российского московского тогда еще царя, то память о Мазепе пытались всеми возможными средствами скрыть. И поэтому на это место налепили вот это. Двуглавую курицу, которой закрыли герб Мазепы", - рассказал Алферов.

По его словам, именно так российские власти пытались избежать признания достижений гетмана.

"Вот так, друзья, своего не сделав, украли чужое и еще поставили российского орла как идентификатор. А теперь мы все видим и эту прекрасную махинацию, мы теперь с вами видим и понимаем", - подытожил Александр Алферов.

Универсал Мазепы - как выглядела подпись Мазепы

На выставке также представлен уникальный универсал гетмана.

"Кстати, универсал Гетмана Мазепы. И я вам покажу, как подписывался Иван Мазепа. Иван Мазепа Гетман рукой собственной", - добавил историк.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мазепа Иван Мазепа История Украины Александр Алферов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую область

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую область

13:39Украина
В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

13:19Синоптик
Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

12:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

Китайский гороскоп на завтра 7 декабря: Змеям - потрясения, Обезьянам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 7 декабря: Змеям - потрясения, Обезьянам - проблемы

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходов

Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходов

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Последние новости

13:39

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую область

13:19

В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

13:14

Китай и Россия провели совместные противоракетные учения: что известно

13:03

Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана МазепыВидео

12:59

Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
12:49

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

12:34

Шахеды полетели с пяти направлений, были запущены ракеты: в результате ударов есть погибшие

12:02

Как обогреться без дров: простой метод, о котором мало кто догадывается

12:01

Кэллог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения: какие два вопроса тормозят процесс

Реклама
11:43

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

11:02

Зачем Трампа опозорили на весь мирмнение

10:53

Медийные признаки "раскачивания": что на самом деле будет с долларом до середины декабря

10:47

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

10:30

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

09:54

Дроны в обмен на опыт: РФ нацелилась на стратегическую сделку с Индией - ISW

09:11

Гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря: Овнам - серьезные перемены, Львам - помощь

08:59

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины: в NYT раскрыли подробности

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:42

Ночные взрывы в Энгельсе: местные заявляют об атаке дронов на нефтебазуВидео

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипеда за 19 секунд

05:16

"Больше чем флирт": Тарас Тополя заговорил о изменах после разводаВидео

04:49

Как быстро отмыть фасады без разводов: самое действенное средство за копейки

04:12

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

03:30

Как заставить герань цвести зимой: поможет одна дешевая таблетка из аптечки

02:38

Массированный налет дронов и Кинжалов: в Украине раздаются мощные взрывы

02:30

ТОП-3 знака освободятся от бремени: кто в декабре наконец-то вырвется из проблем

06 декабря, суббота
23:55

США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

23:53

"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

22:57

Ажиотаж гонит цены вверх: какие продукты больше всего подорожают перед праздниками

21:46

Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшенияФото

21:42

После взрыва настоящий блэкаут: российский самолет сбросил бомбу на Белгород

21:30

Хирургу Киркорова предлагали деньги за часть тела путиниста: что хотели купить

21:00

Штормить будет почти неделю: Украину атакует затяжная магнитная буря

20:53

Почему мерцает лампочка в авто - главные причины и как исправить

19:32

Зеленский "долго и содержательно" поговорил с командой Трампа - подробности

19:11

Сколько РФ потеряла на войне мужского населения: СМИ узнали колоссальные данные

19:10

Какие гарантии безопасности нужны Украинемнение

18:52

Более 12 часов без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 7 декабря

18:49

Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

Реклама
18:41

Придет 40 неудач: что нельзя делать в праздник 7 декабря

18:30

"Потерянное время": звезда "Спіймати Кайдаша" разнес новые украинские комедии

18:21

Мы ближе к миру в Украине, чем когда-либо – посол США при НАТО

17:55

Китайский гороскоп на завтра 7 декабря: Змеям - потрясения, Обезьянам - проблемы

17:44

Украинские АЭС вынужденно снизили генерацию - в областях увеличились отключенияФото

17:13

Украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции – Буданов

16:49

Поражены Рязанский НПЗ и завод на Луганщине: Силы обороны провели успешную атаку

16:29

Четыре знака зодиака в декабре с головой окунутся в любовь - кто они

16:05

Исчезнут со стола первыми: рецепт тарталеток с тунцом за 10 минут

15:48

"Будем мстить, дон, жестоко": Кадыров после атаки на Грозный объявил украинцам вендеттуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять