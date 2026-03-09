РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Россия стягивает бомбардировщики ближе к Украине. Мониторы предупреждают о возможной атаке.

Россия готовит новый ракетный удар: переброшены шесть Ту-22М3 / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, УНИАН

Кратко:

Россия готовит новый ракетный удар по Украина в ближайшие дни

Ночью была зафиксирована передислокация шести бомбардировщиков Ту‑22М3

Самолеты перебросили с аэродрома Оленья на аэродром Дягилево

Российская армия, вероятно, готовит новый ракетный удар по Украине в ближайшие несколько суток.

Как сообщает 9 марта мониторинговый канал Єрадар, в течение ночи была осуществлена ​​передислокация шести самолетов-бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома "Оленья" на аэродром "Дягилево".

"Существует угроза применения этих бортов в ближайшие несколько суток", - говорится в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются портовая инфраструктура и промышленные объекты.

Воздушные Силы сообщили, что противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".

Российские оккупанты атаковали поезд Киев - Сумы беспилотником. Это произошло утром 8 марта. На момент удара в поезде было 200 пассажиров. В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.

В Нафтогазе сообщили, что РФ несколько дней подряд массированно атаковала дронами объекты газодобычи на Полтавщине. Из-за обстрелов РФ работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена.

Россияне изменили тактику применения "Шахедов"

Советник министра обороны Украины, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестов заявлял, что российские оккупационные войска изменили тактику применения ударных БпЛА типа "Шахед" для ударов по Украине.

По его словам, враг сосредоточил их использование вдоль линии фронта.

Он также добавил, что российские войска наблюдают, как украинская сторона результативно уничтожает "Шахеды" различными средствами, и пытаются найти способ противодействовать этому.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

