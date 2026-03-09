Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

Погода в Ровенской области 10 марта ожидается по-весеннему теплой, хотя ночью еще будет ощущаться небольшой мороз.

Прогноз погоды в Ровно и области на 10 марта/ Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

Какая будет погода в Ровно 10 марта

Когда температура воздуха поднимется до +17 градусов

Какую температуру воздуха ожидать ночью

Во вторник, 10 марта, в Ровенской области прогнозируется переменная облачность. По прогнозу синоптиков, осадков не ожидается, а ночью и утром возможен слабый туман.

На отдельных участках дорог будет образовываться гололедица. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Какая будет погода в Ровно и области 10 марта

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, днем ожидается от +12 до +17 градусов. В Ровно ночью синоптики прогнозируют -1...-3 градуса, а днем столбики термометра будут показывать от +14 до +16 градусов. Ветер будет южный, 7-12 м/с.

Когда в Украине наступит настоящая весна - прогноз синоптика

В ближайшие дни в Украине будет теплая и солнечная погода во всех областях. Настоящая весна уже вступает в свои права, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погодные условия будет определять антициклон, поэтому осадков до конца недели не ожидается. На всей территории будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен слабый туман, а ветер переменных направлений будет оставаться слабым. Кратковременные заморозки также возможны в ночные часы.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Главред писал, что по данным синоптика Натальи Диденко, 9 марта погода в Украине будет солнечной и теплой. Температура воздуха повысится до +15 градусов. На северо-востоке будет прохладнее - 6-9 градусов тепла. В Киеве температура воздуха повысится до +12 градусов.

Синоптики говорили, что на выходных Тернопольская область будет находиться в поле высокого давления. Из-за этого сохранится ясная и сухая погода с небольшими отрицательными температурными показателями ночью и дневными максимумами около +10 градусов.

Первые выходные марта в Полтаве и области будут сопровождаться умеренно теплой и сухой погодой. Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза - 1 градуса тепла, но днем заметно повысится - до 4-9 градусов тепла.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

