Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

Во вторник, 10 марта, в Ровенской области прогнозируется переменная облачность. По прогнозу синоптиков, осадков не ожидается, а ночью и утром возможен слабый туман.
На отдельных участках дорог будет образовываться гололедица. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Ровно и области 10 марта
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, днем ожидается от +12 до +17 градусов. В Ровно ночью синоптики прогнозируют -1...-3 градуса, а днем столбики термометра будут показывать от +14 до +16 градусов. Ветер будет южный, 7-12 м/с.
Когда в Украине наступит настоящая весна - прогноз синоптика
В ближайшие дни в Украине будет теплая и солнечная погода во всех областях. Настоящая весна уже вступает в свои права, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Погодные условия будет определять антициклон, поэтому осадков до конца недели не ожидается. На всей территории будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен слабый туман, а ветер переменных направлений будет оставаться слабым. Кратковременные заморозки также возможны в ночные часы.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Главред писал, что по данным синоптика Натальи Диденко, 9 марта погода в Украине будет солнечной и теплой. Температура воздуха повысится до +15 градусов. На северо-востоке будет прохладнее - 6-9 градусов тепла. В Киеве температура воздуха повысится до +12 градусов.
Синоптики говорили, что на выходных Тернопольская область будет находиться в поле высокого давления. Из-за этого сохранится ясная и сухая погода с небольшими отрицательными температурными показателями ночью и дневными максимумами около +10 градусов.
Первые выходные марта в Полтаве и области будут сопровождаться умеренно теплой и сухой погодой. Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза - 1 градуса тепла, но днем заметно повысится - до 4-9 градусов тепла.
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
