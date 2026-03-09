Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

Неправильные оттенки в спальне могут создать ощущение холода, хаоса или даже клаустрофобии.

Названы неудачные цвета для спальни - что советуют дизайнеры / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какие самые неудачные цвета для спальни

Что делать, если хочется оформить спальню в красных или желтых оттенках

Цвет оказывает сильное влияние на настроение. И если стены в спальне будут окрашены в неправильный оттенок, то о расслаблении можно будет забыть. Чтобы спальня стала местом, где можно отдохнуть, восстановить силы и отвлечься от внешнего мира, нужно подобрать подходящую цветовую гамму.

В какой цвет не следует красить спальню, рассказали дизайнеры интерьеров изданию Martha Stewart.

По словам экспертов, неправильный цвет может создать ощущение хаоса, холода или даже клаустрофобии, что нежелательно для места отдыха. Хотя личные предпочтения играют роль, некоторые цвета мешают расслаблению, и их следует избегать, если вы хотите создать по-настоящему спокойное место для отдыха.

Самые неудачные цвета для спальни

Белый цвет может показаться безопасным и классическим выбором, но не все оттенки белого одинаковы. Холодный, резкий оттенок может казаться стерильным и непривлекательным, особенно при искусственном освещении.

"Холодные оттенки белого просто не обладают тем уютом, который необходим для спокойного отдыха", — сказала дизайнер интерьеров Бейли Ли.

Что использовать вместо:

Если вы твердо решили покрасить стены в белый цвет, то отдавайте предпочтение более теплым и кремовым оттенкам. Они создают более спокойную и уютную атмосферу.

Белый цвет в спальне / Фото: pexels.com

Ярко-фиолетовый

В мире теории цвета яркий фиолетовый скорее бодрит, чем успокаивает, что не совсем подходит для спальни.

Теплая сторона цветового круга с красным, оранжевым и желтым цветами, как правило, воспринимается как более интенсивная и энергичная, поэтому эти оттенки менее способствуют созданию спокойной обстановки.

Что использовать вместо:

Обратите внимание на более холодные цвета, такие как синий и зеленый. Они обладают естественным успокаивающим эффектом и прекрасно подходят для спален и ванных комнат.

В какой цвет покрасить спальню / Фото: pexels.com

Желтый

Желтый — это цвет солнечного света. Поскольку мы ассоциируем желтый цвет с дневным светом, он может затруднить расслабление организма перед сном.

Желтый цвет также используется для того, чтобы осветлить тускло освещенную комнату, но в то же время он может иметь обратный эффект. В спальне он может казаться еще более насыщенным из-за ограниченности естественного освещения.

Что использовать вместо:

Желтый цвет лучше использовать в гостиных или ванных комнатах. Если вы все же решили использовать его в спальне, выберите светлый, приглушенный оттенок, который мягко отражает свет, не перегружая пространство. Еще один вариант - добавить в спальне желтые аксессуары, например, постельное белье или прикроватные тумбочки.

Красный

Слишком много красного цвета может быть чрезмерно стимулирующим. По словам Ли, красный цвет повышает уровень энергии, что может затруднить расслабление или засыпание. Для более успокаивающего эффекта дизайнер предлагает землисто-терракотовый оттенок или нежный розовый.

Что использовать вместо:

Теплые цвета лучше всего смотрятся в сочетании с аналогичной цветовой гаммой — оттенками, которые естественным образом дополняют друг друга. Если вы не решаетесь на красные стены, дизайнер рекомендует использовать их в небольших количествах. Например, терракотовую тумбочку на фоне бледно-голубых стен — чтобы создать контраст, не перегружая комнату.

Спальня с желтыми акцентами / Фото: pexels.com

Оранжевый

Как и красный, оранжевый — смелый и энергичный цвет, который отлично подходит для оживленных пространств, но не всегда идеален для расслабления. Терракотовый, более глубокий оттенок красного и оранжевого, является исключением - он дарит тепло, не создавая ощущения чрезмерности. Однако яркий оранжевый может быть неуместным в спальне, где хочется расслабиться после долгого дня.

Что использовать вместо:

Спальни должны быть успокаивающими, и мягкие оттенки, такие как синий, серый или нейтральные землистые тона, гораздо эффективнее создают эту спокойную атмосферу.

Спальня в голубом цвете будет более расслабляющей / Фото: pexels.com

Черный и темно-серый

В Pinterest полно темных, атмосферных спален, но черные и темно-серые стены подходят не всем. Хотя они могут добавить драматизма и элегантности, они не всегда создают ту спокойную обстановку, которую большинство людей хотели бы видеть в спальне.

Дизайнеры советуют найти баланс, а не полагаться исключительно на темные тона. Сочетание более темных и светлых оттенков в рамках одной цветовой гаммы делает образ интереснее. Это создает ощущение целостности и не перегружает пространство.

Что использовать вместо:

Более мягкие оттенки серого и теплые нейтральные тона придают схожую изысканность, не создавая ощущения излишней тяжести.

Черный цвет в спальне может быть очень драматичным / Фото: pexels.com

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

