Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

Анна Ярославская
9 марта 2026, 11:22
Неправильные оттенки в спальне могут создать ощущение холода, хаоса или даже клаустрофобии.
Спальня
Названы неудачные цвета для спальни - что советуют дизайнеры / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какие самые неудачные цвета для спальни
  • Что делать, если хочется оформить спальню в красных или желтых оттенках

Цвет оказывает сильное влияние на настроение. И если стены в спальне будут окрашены в неправильный оттенок, то о расслаблении можно будет забыть. Чтобы спальня стала местом, где можно отдохнуть, восстановить силы и отвлечься от внешнего мира, нужно подобрать подходящую цветовую гамму.

В какой цвет не следует красить спальню, рассказали дизайнеры интерьеров изданию Martha Stewart.

видео дня

По словам экспертов, неправильный цвет может создать ощущение хаоса, холода или даже клаустрофобии, что нежелательно для места отдыха. Хотя личные предпочтения играют роль, некоторые цвета мешают расслаблению, и их следует избегать, если вы хотите создать по-настоящему спокойное место для отдыха.

Если вам интересно, в какой цвет покрасить стены на кухне, читайте материал: Самый любимый цвет уже не в моде: в какой цвет покрасить кухню в 2026 году.

Самые неудачные цвета для спальни

Белый цвет может показаться безопасным и классическим выбором, но не все оттенки белого одинаковы. Холодный, резкий оттенок может казаться стерильным и непривлекательным, особенно при искусственном освещении.

"Холодные оттенки белого просто не обладают тем уютом, который необходим для спокойного отдыха", — сказала дизайнер интерьеров Бейли Ли.

Что использовать вместо:

Если вы твердо решили покрасить стены в белый цвет, то отдавайте предпочтение более теплым и кремовым оттенкам. Они создают более спокойную и уютную атмосферу.

Белый цвет в спальне
Белый цвет в спальне / Фото: pexels.com

Ярко-фиолетовый

В мире теории цвета яркий фиолетовый скорее бодрит, чем успокаивает, что не совсем подходит для спальни.

Теплая сторона цветового круга с красным, оранжевым и желтым цветами, как правило, воспринимается как более интенсивная и энергичная, поэтому эти оттенки менее способствуют созданию спокойной обстановки.

Что использовать вместо:

Обратите внимание на более холодные цвета, такие как синий и зеленый. Они обладают естественным успокаивающим эффектом и прекрасно подходят для спален и ванных комнат.

В какой цвет покрасить спальню
В какой цвет покрасить спальню / Фото: pexels.com

Желтый

Желтый — это цвет солнечного света. Поскольку мы ассоциируем желтый цвет с дневным светом, он может затруднить расслабление организма перед сном.

Желтый цвет также используется для того, чтобы осветлить тускло освещенную комнату, но в то же время он может иметь обратный эффект. В спальне он может казаться еще более насыщенным из-за ограниченности естественного освещения.

Что использовать вместо:

Желтый цвет лучше использовать в гостиных или ванных комнатах. Если вы все же решили использовать его в спальне, выберите светлый, приглушенный оттенок, который мягко отражает свет, не перегружая пространство. Еще один вариант - добавить в спальне желтые аксессуары, например, постельное белье или прикроватные тумбочки.

Красный

Слишком много красного цвета может быть чрезмерно стимулирующим. По словам Ли, красный цвет повышает уровень энергии, что может затруднить расслабление или засыпание. Для более успокаивающего эффекта дизайнер предлагает землисто-терракотовый оттенок или нежный розовый.

Что использовать вместо:

Теплые цвета лучше всего смотрятся в сочетании с аналогичной цветовой гаммой — оттенками, которые естественным образом дополняют друг друга. Если вы не решаетесь на красные стены, дизайнер рекомендует использовать их в небольших количествах. Например, терракотовую тумбочку на фоне бледно-голубых стен — чтобы создать контраст, не перегружая комнату.

Спальня с желтыми акцентами
Спальня с желтыми акцентами / Фото: pexels.com

Оранжевый

Как и красный, оранжевый — смелый и энергичный цвет, который отлично подходит для оживленных пространств, но не всегда идеален для расслабления. Терракотовый, более глубокий оттенок красного и оранжевого, является исключением - он дарит тепло, не создавая ощущения чрезмерности. Однако яркий оранжевый может быть неуместным в спальне, где хочется расслабиться после долгого дня.

Что использовать вместо:

Спальни должны быть успокаивающими, и мягкие оттенки, такие как синий, серый или нейтральные землистые тона, гораздо эффективнее создают эту спокойную атмосферу.

Спальня в голубом цвете будет более расслабляющей
Спальня в голубом цвете будет более расслабляющей / Фото: pexels.com

Черный и темно-серый

В Pinterest полно темных, атмосферных спален, но черные и темно-серые стены подходят не всем. Хотя они могут добавить драматизма и элегантности, они не всегда создают ту спокойную обстановку, которую большинство людей хотели бы видеть в спальне.

Дизайнеры советуют найти баланс, а не полагаться исключительно на темные тона. Сочетание более темных и светлых оттенков в рамках одной цветовой гаммы делает образ интереснее. Это создает ощущение целостности и не перегружает пространство.

Что использовать вместо:

Более мягкие оттенки серого и теплые нейтральные тона придают схожую изысканность, не создавая ощущения излишней тяжести.

Черный цвет в спальне может быть очень драматичным
Черный цвет в спальне может быть очень драматичным / Фото: pexels.com

Ранее Главред писал, как создавать вау-эффект - дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьере. Дэвид Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дизайнеры дизайн
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:41Украина
Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55Экономика
Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

10:41Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в истории

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в истории

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Последние новости

12:45

Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

12:41

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

11:46

Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — деталиВидео

Реклама
11:44

Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

11:22

Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

11:21

Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

11:13

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

10:54

Поражен склад БпЛА и катер: ВСУ провели успешную операцию в Крыму, деталиВидео

10:49

Гороскоп на завтра 10 марта: Водолеям - сюрприз, Рыбам - убытки

10:41

Враг продвинулся возле ключевого города: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

10:27

"Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита

10:01

Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

10:00

От него зависит устойчивость ВСУ: военный оценил угрозу для большого города

09:58

Cтреляли из винтовки: на Рианну было свершено нападениеВидео

Реклама
09:35

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

09:22

"Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице

09:16

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

09:06

Поминальные субботы Великого поста 2026 года: что важно сделать

08:42

Магнитная буря накрыла Украину: известна дата, когда Солнце "ударит" сильнее всего

08:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 марта (обновляется)

08:36

Украина отправила дроны-перехватчики для защиты баз США на Ближнем Востоке

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

США приказали дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию — NYT

08:02

Очередное потепление отношений США-Россия: Денисенко объяснил, что это означаетмнение

06:51

Оккупанты усилили наступление, есть продвижения: в DeepState назвали направление

05:33

Почему входные двери в СССР открывались внутрь: неожиданный ответ

05:00

Цвета из прошлого снова в моде: оттенки, которые делают интерьеры стильными

04:30

"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

03:16

"Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин

03:00

Учёные раскрыли правду о параллельных вселенных — ответ ошеломил всех

02:03

Стиляга на все времена: Максим Галкин засветился в неожиданном образе

01:33

Экс-муж Бритни Спирс дал комментарий о звезде-преступнице

08 марта, воскресенье
23:58

"Мой прайм-тайм": известная певица показала себя на горшке

23:28

Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

Реклама
23:05

Археологи нашли и попробовали 150-летний алкоголь: что пили на Диком ЗападеВидео

22:48

"Свадьба уже была": Хостикоев удивил признанием о личной жизни

22:27

Путина "сливают": раскрыт неожиданный сценарий заговора в РФ

22:06

Что иностранцы не понимают в Украине - от визитов до юмора

22:01

РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

21:24

Усыпленная собака неожиданно напомнила о себе: невероятная история потрясла Сеть

21:12

Графики существенно сократили: как будут отключать свет в Днепре и области 9 мартаФото

20:35

Зачем выносить подушки и одеяла на улицу в марте: простой лайфхак удивил многих

20:35

Гороскоп на сегодня 9 марта: Девам - хорошие новости, Скорпионам - проблема

20:14

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикосаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять