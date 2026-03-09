Укр
Поражен склад БпЛА и катер: ВСУ провели успешную операцию в Крыму, детали

Мария Николишин
9 марта 2026, 10:54
Украинские военные продолжают уничтожать боевой потенциал врага в глубоком тылу.
Операция ВСУ в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Украинские военные нанесли удар по объектам РФ в Крыму
  • В частности, поражены ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
  • Также есть попадание в место хранения БпЛА "Орион"

Силы обороны Украины нанесли удар по российским объектам во временно оккупированном Крыму. В результате атаки поражены "Панцири", десантный катер и база БпЛА "Орион". Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Отмечается, что подразделения ВМС ВСУ во взаимодействии с Силами специальных операций ВСУ провели успешную операцию на территории временно оккупированного полуострова.

видео дня

"В результате точных ударов украинским защитникам удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-арматурных комплекса "Панцирь-С1" и ликвидировать мобильную огневую группу противника", - говорится в сообщении.

ЗРК "Панцирь-С1" / Инфографика: Главред

Также силами и средствами ВМС в Новоозерном успешно поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 "БК-16".

Кроме того, удару подверглась военная инфраструктура оккупантов на аэродроме Кировское. Украинские военные попали в место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и полностью уничтожили 4 станции управления этими дронами.

"Слаженная и точная работа продолжает давать успешный результат. Планомерно уничтожаем логистику и боевой потенциал врага в глубоком тылу", - добавили в ВМС.

Операция военных в Крыму - видео:

Операции Сил обороны на оккупированных территориях

В Генеральном штабе ВСУ ранее сообщали, что Силы обороны Украины поразили передовой пункт управления дивизии, ряд логистических объектов и живую силу РФ.

В частности, был поражен склад горюче-смазочных материалов мотострелкового полка в Донецкой области и живая сила врага в районах Родинского (Донецкая область), Березового (Днепропетровская область).

Крым - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 26 февраля партизаны провели успешную диверсию под Севастополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в частности те, которые мешают работе украинских дронов.

1 февраля партизаны создали воздушное "окно" для нанесения ударов БпЛА по оккупантам в Крыму.

28 декабря подразделение ВСУ также отработало по ряду военных объектов страны-агрессора России на полуострове. В частности, в поселке Черноморское под удар украинских сил попала радиолокационная станция "Валдай". Этот российский мобильный комплекс предназначен для обнаружения и борьбы с дронами.

Об источнике: Военно-морские силы Украины

На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

