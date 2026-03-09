Как сказать 'лучшее - враг хорошего' на украинском: единственный правильный вариант

Вы узнаете:
- Как на украинском языке передать смысл русского фразеологизма "лучшее - враг хорошего"
- В каких случаях употребляется этот фразеологизм
- Почему не стоит переводить русское выражение дословно
Украинский язык богат народными высказываниями и мудростью, передаваемой из поколения в поколение. Популярный русский фразеологизм "лучшее - враг хорошего" можно лаконично и точно заменить. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно украинською" Ольга Багний в своем TikTok.
Фразеологизм "лучшее - враг хорошего" употребляется тогда, когда речь идет о чрезмерном стремлении человека усовершенствовать то, что и так уже является качественным и функциональным. Часто такие попытки сделать лучше приводят лишь к обратному результату - ухудшению ситуации или испорченному делу.
Ольга Багний подчеркнула, что в украинском языке для передачи этого значения не стоит прибегать к дословному переводу. В украинском аналогом этой мысли является выражение "от добра добра не ищут".
Смотрите видео с объяснением:
@sametak1064 Как сказать на украинском "лучшее – враг хорошего"? #правильноукраїнською#мова#українськамова♬ tranloptruon - trân???
Как сообщал Главред, в украинском языке выражение "идти навстречу" следует использовать только буквально — двигаться в сторону кого-то. Для переносного значения, когда речь идет о помощи или уступках, лучше употреблять другие слова.
Также крымскотатарский блогер Эскендер показал тюркские заимствования в украинском языке. Слова типа"килим", "кавун", "гарбуз", "тютюн", "лелека", "базар", "майдан" имеют тюркское происхождение.
Кроме того, галицкий диалект — настоящая языковая мозаика, где обычный разговор становится маленьким лингвистическим приключением. Здесь для разных оттенков общения есть свои слова.
