"Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской

Украинские артисты Виталий Козловский и Наталья Могилевская раскрыли ранее неизвестные эпизоды своих отношений. В шоу "єПитання на Новому" певец рассказал, как его по-особенному поддержала звездная коллега.
Во время эфира Козловский сделал красивый жест для Могилевской — исполнитель подарил ей букет красных роз и поделился трогательным моментом их дружбы. Оказалось, что Наталья единственная позвонила и поддержала артиста после окончания его судов с Игорем Кондратюком. По словам Виталия, певица не сдержала эмоций и плакала прямо во время звонка.
"Я никогда не забуду, что Наталья Могилевская была одной из первых и, наверное, единственной артисткой, которая позвонила после судов с Кондратюком, поздравила и плакала в трубку полчаса. Это правда", — поделился Козловский.
Также артисты прокомментировали свой скандальный поцелуй на сцене, который поднял волну обсуждений в соцсетях. Виталий признался, что они с Натальей "до сих пор выгребают" последствия этого перформанса.
"Это был не просто концерт Натальи Могилевской, это было ее 50-летие. И мы давно не виделись", — высказался певец.
Могилевская поддержала коллегу и переадресовала все вопросы по этому эпизоду к режиссеру шоу.
"Мы просто актеры", — заключила артистка.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
