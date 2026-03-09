"Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской

Наталья Могилевская трогательно поддержала своего коллегу.

Наталья Могилевская - отношения с Виталием Козловским / колаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский, скрин из видео

Виталий Козловский раскрыл трогательный эпизод отношений с Натальей Могилевской

Как певица поддержала его

Украинские артисты Виталий Козловский и Наталья Могилевская раскрыли ранее неизвестные эпизоды своих отношений. В шоу "єПитання на Новому" певец рассказал, как его по-особенному поддержала звездная коллега.

Во время эфира Козловский сделал красивый жест для Могилевской — исполнитель подарил ей букет красных роз и поделился трогательным моментом их дружбы. Оказалось, что Наталья единственная позвонила и поддержала артиста после окончания его судов с Игорем Кондратюком. По словам Виталия, певица не сдержала эмоций и плакала прямо во время звонка.

Наталья Могилевская сейчас / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Я никогда не забуду, что Наталья Могилевская была одной из первых и, наверное, единственной артисткой, которая позвонила после судов с Кондратюком, поздравила и плакала в трубку полчаса. Это правда", — поделился Козловский.

Также артисты прокомментировали свой скандальный поцелуй на сцене, который поднял волну обсуждений в соцсетях. Виталий признался, что они с Натальей "до сих пор выгребают" последствия этого перформанса.

Виталий Козловский - поцелуй с Могилевской / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"Это был не просто концерт Натальи Могилевской, это было ее 50-летие. И мы давно не виделись", — высказался певец.

Могилевская поддержала коллегу и переадресовала все вопросы по этому эпизоду к режиссеру шоу.

"Мы просто актеры", — заключила артистка.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

