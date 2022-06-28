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С днем рождения, подруга – искренние поздравления, красивые открытки и картинки близкому человеку

28 июня 2022, 13:26

Душевные поздравления подруге с днем рождения своими словами и в стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.

С днем рождения, подруга
С днем рождения, подруга / depositphotos.com/ ТСН

День рождения подруги – один из самых радостных праздников. Дорогому человеку будет приятно получить сердечное поздравление с днем рождения, которое поднимет настроение с самого утра.

Поздравить подругу можно отправив стильные картинки с днем рождения из подборки Главреда.

Оригинальные поздравления и открытки с юбилеем женщине можно найти тут.

С днем рождения, подруга – картинки, открытки и поздравления своими словами и в стихах

Моя дорогая, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть все мечты исполняются, счастливые дни продолжаются, улыбки не кончаются. Пусть тебя окружают любовь, счастье и забота. Желаю крепкого здоровья, терпения, хороших друзей. Оставайся такой же жизнерадостной, прекрасной и неповторимой!

***

Любимая моя подружка, спешу поздравить тебя с твоим днем рождения! Желаю тебе никогда не сдаваться, идти к целям и мечтам огромными шагами. Желаю цвести и радовать всех вокруг своей нежностью, лаской и красотой. Ты самая обаятельная, самая милая и самая жизнерадостная. Не теряй этого оптимизма, оставайся тем самым лучиком света, который греет даже в самую холодную погоду. Пусть тебя окружают только искренние и любящие тебя люди, а вокруг не будет печали. Сияй и будь счастлива!

С днем рождения подруга картинки
С днем рождения подруга картинки

***

С днем рождения, моя дорогая подружка! Пусть жизнь твоя будет наполнена только самыми яркими и незабываемыми эмоциями, пусть каждый день дарит тебе много улыбок и отличное настроения. Желаю крепчайшего здоровья и веры в себя. Благополучия, самореализации и успехов во всех начинаниях!

С днем рождения подруга картинки
Стильные открытки с днем рождения подруге

***

С днем рождения тебя, моя подруга! Желаю сладкой жизни, вкусных моментов и, как говорится, чтоб всё было в шоколаде! А если серьезно, то желаю мирного неба, любви, уверенности в движении к своим целям, денежного благополучия, удачи во всех сферах жизни, чтоб жизнь искрилась и играла всеми яркими цветами и красками, принося удовольствие, радость и счастье!

С днем рождения подруга картинки
Картинки с днем рождения подруге цветы

***

Ну что, подруга, с днем рожденья!

Пусть все сбываются мечты,

На всё хватает вдохновенья,

И будет счастье там, где ты!

Желаю только благ, достатка,

Здоровья крепкого тебе!

Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой

И пусть везет всегда в судьбе!

С днем рождения подруга картинки
Картинки с днем рождения подруге прикольные

***

С днем рождения, родная! Будь такой же веселой.

Будь такой же отзывчивой, милой, простой.

И хоть трудно бывает, всё равно улыбайся.

Знай, что я где-то рядом, что всегда я с тобой.

И пусть с каждой секундой сердце будет счастливей,

Пусть глаза никогда не намокнут от слез.

Будь такой же прекрасной и всё время любимой,

А душа пусть живет исполнением грез.

С днем рождения подруга картинки
Открытки с днем рождения подруге бесплатно

***

Знаем мы с тобой друг друга

Много зим и много лет.

Ты всегда, моя подруга,

Подбодришь и дашь совет.

Даже если далеко мы,

Ты в душе всегда со мной.

День рождения твой помню

Я без книжки записной.

И тебя сегодня снова

Я поздравить тороплюсь.

Будь удачлива, здорова,

Пусть уйдет из сердца грусть!

С днем рождения подруга картинки
С днем рождения подруга открытки

***

Ты очень много значишь для меня,

Хоть каждый день мы не проводим вместе.

В твой день рождения, подруженька моя,

Признаюсь, что людей не знала интересней.

С тобой мне хорошо молчать, кричать,

Петь от восторга, задыхаться от обиды.

Хочу тебе я, дорогая, пожелать

Уехать к морю иль увидеть пирамиды.

Я благодарна жизни за одно —

Что повстречались мы с тобой давным давно.

С днем рождения подруга картинки
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