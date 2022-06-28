С днем рождения, подруга – искренние поздравления, красивые открытки и картинки близкому человеку

Душевные поздравления подруге с днем рождения своими словами и в стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.
День рождения подруги – один из самых радостных праздников. Дорогому человеку будет приятно получить сердечное поздравление с днем рождения, которое поднимет настроение с самого утра.
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С днем рождения, подруга – картинки, открытки и поздравления своими словами и в стихах
Моя дорогая, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть все мечты исполняются, счастливые дни продолжаются, улыбки не кончаются. Пусть тебя окружают любовь, счастье и забота. Желаю крепкого здоровья, терпения, хороших друзей. Оставайся такой же жизнерадостной, прекрасной и неповторимой!
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Любимая моя подружка, спешу поздравить тебя с твоим днем рождения! Желаю тебе никогда не сдаваться, идти к целям и мечтам огромными шагами. Желаю цвести и радовать всех вокруг своей нежностью, лаской и красотой. Ты самая обаятельная, самая милая и самая жизнерадостная. Не теряй этого оптимизма, оставайся тем самым лучиком света, который греет даже в самую холодную погоду. Пусть тебя окружают только искренние и любящие тебя люди, а вокруг не будет печали. Сияй и будь счастлива!
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С днем рождения, моя дорогая подружка! Пусть жизнь твоя будет наполнена только самыми яркими и незабываемыми эмоциями, пусть каждый день дарит тебе много улыбок и отличное настроения. Желаю крепчайшего здоровья и веры в себя. Благополучия, самореализации и успехов во всех начинаниях!
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С днем рождения тебя, моя подруга! Желаю сладкой жизни, вкусных моментов и, как говорится, чтоб всё было в шоколаде! А если серьезно, то желаю мирного неба, любви, уверенности в движении к своим целям, денежного благополучия, удачи во всех сферах жизни, чтоб жизнь искрилась и играла всеми яркими цветами и красками, принося удовольствие, радость и счастье!
***
Ну что, подруга, с днем рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На всё хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!
Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой
И пусть везет всегда в судьбе!
***
С днем рождения, родная! Будь такой же веселой.
Будь такой же отзывчивой, милой, простой.
И хоть трудно бывает, всё равно улыбайся.
Знай, что я где-то рядом, что всегда я с тобой.
И пусть с каждой секундой сердце будет счастливей,
Пусть глаза никогда не намокнут от слез.
Будь такой же прекрасной и всё время любимой,
А душа пусть живет исполнением грез.
***
Знаем мы с тобой друг друга
Много зим и много лет.
Ты всегда, моя подруга,
Подбодришь и дашь совет.
Даже если далеко мы,
Ты в душе всегда со мной.
День рождения твой помню
Я без книжки записной.
И тебя сегодня снова
Я поздравить тороплюсь.
Будь удачлива, здорова,
Пусть уйдет из сердца грусть!
***
Ты очень много значишь для меня,
Хоть каждый день мы не проводим вместе.
В твой день рождения, подруженька моя,
Признаюсь, что людей не знала интересней.
С тобой мне хорошо молчать, кричать,
Петь от восторга, задыхаться от обиды.
Хочу тебе я, дорогая, пожелать
Уехать к морю иль увидеть пирамиды.
Я благодарна жизни за одно —
Что повстречались мы с тобой давным давно.