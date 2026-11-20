Вероятно, под удар попал цех по производству аммиака на предприятии, которое обеспечивает около 11% российского производства аммиачной селитры.

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Дроны атаковали химзавод, связанный с ВПК РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Дроны атаковали завод азотной химии в Смоленской области

Вероятно, пострадал цех по производству аммиака

Предприятие уже подвергалось атаке в феврале 2026 года

В ночь на 20 ноября ударные беспилотники Сил обороны Украины атаковали ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области страны-агрессора РФ. Предприятие производит азотную химию и компоненты для промышленных взрывчатых веществ и связано с химической отраслью российского ВПК. Вероятно, под удар попал цех по производству аммиака.

Об этом сообщили в мониторинговом канале Exilenova+. Впоследствии канал опубликовал кадры с места удара.

видео дня

Авторы канала предположили, какой именно участок завода затронули дроны.

"Дополнительные кадры из Дорогобужа. Вероятно, под удар попал цех по производству аммиака", - говорится в сообщении.

В канале также напомнили, что предприятие уже подвергалось атаке 25 февраля 2026 года.

Что известно об атаке на завод в Дорогобуже

Около полуночи в Смоленской области объявили об опасности атаки беспилотников. Место взрыва по видео из сети установили аналитики издания ASTRA. По их данным, взрыв произошел именно на территории химического предприятия.

Российские власти на момент публикации официально не комментировали атаку. Масштабы повреждений пока неизвестны.

Что производит "Дорогобуж"

ПАО "Дорогобуж" входит в российскую химическую группу "Акрон" и считается одним из крупнейших предприятий Смоленской области. По данным самой компании, на завод приходится около 11% общероссийского производства аммиачной селитры.

Среди продукции предприятия:

аммиачная селитра;

аммиак;

азотная кислота;

нитроаммофоска и другие минеральные удобрения.

Аммиачную селитру широко применяют в сельском хозяйстве, но она также может быть компонентом промышленных взрывчатых веществ. Поэтому продукция завода имеет двойное назначение.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Приближают ли удары по заводам РФ конец войны: мнение эксперта

Политический и общественный деятель, боец ВСУ Виктор Андрусив отметил, что от переговоров с Россией не стоит ждать скорого завершения войны. Настоящим фактором, по его мнению, могут стать удары по российской нефтепереработке, которые бьют по доходам агрессора.

"Наши успехи в нанесении ударов по российским НПЗ также ускоряют конец войны. Раз мы не можем повлиять на войну в Иране и цену на топливо, то, по крайней мере, на доходы [россиян] (неценз.) от нефтепродуктов - мы можем влиять активно", - подчеркнул Андрусив.

Удары по химзаводам РФ - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 12 сентября дроны атаковали Тольятти в Самарской области РФ. Под удар мог попасть химический завод "КуйбышевАзот", производящий аммиак, карбамид и аммиачную селитру. Очевидцы публиковали видео возгорания на территории промышленной зоны города.

В ночь на 19 марта дроны-камикадзе массированно атаковали Ставропольский край РФ. Под ударом оказался "Невинномысский Азот", одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений. Комбинат входит в группу "Еврохим" и производит уксусную кислоту, необходимую для взрывчатых веществ.

Еще раньше, в феврале 2026 года, СБУ нанесла удар в глубине России. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" поразили завод "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае. Предприятие производит метанол, уротропин и пентаэритрит, которые используются для изготовления взрывчатых веществ.

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