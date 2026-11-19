Потенциальными целями российской атаки могут стать энергетические и логистические объекты в различных регионах Украины.

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Россия готовит массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: alerts.in.ua, скриншот

Россия может нанести массированный ракетный удар в течение ближайших двух суток

К атаке могут быть привлечены стратегические бомбардировщики и ракеты различных типов

Среди вероятных целей называют энергетические объекты, в частности Бурштынскую ТЭС

Российские войска завершают подготовку к массированному ракетному удару по Украине с применением стратегической авиации. Удар может произойти в ближайшие 2 суток. Об этом сообщает мониторинговый канал "єРадар".

По информации мониторингового ресурса, Россия передислоцирует стратегические бомбардировщики и готовит их к возможному применению. В частности, шесть самолетов Ту-95МС осуществляют передислокацию с аэродрома "Украинка" на аэродромы "Оленья" и "Энгельс". Часть самолетов уже вооружена ракетами, остальные, по данным мониторов, должны быть подготовлены в течение 19 ноября.

Кроме того, к возможной атаке могут привлечь два вооруженных стратегических бомбардировщика Ту-160, которые находятся на Дальнем Востоке. Общий потенциальный залп стратегической авиации может составить 45 крылатых ракет Х-101.

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Ту / Инфографика Главреда

Помимо стратегических бомбардировщиков к удару могут быть привлечены:

баллистические ракеты "Искандер-М" и "С-400" из Брянской области;

Крылатые ракеты "Циркон"/"Оникс-М" из Курской и Ростовской областей (Миллерово);

Балистические ракеты "KN-23" из Воронежской области;

Ракеты "Калибр" из акватории Чёрного и Каспийского морей;

Какие области Украины могут оказаться под ударом

По оценке "еРадара", наибольшая угроза для Киева и Киевской области может исходить из Брянска, Курска и района Миллерово. Для Полтавской и Днепропетровской областей опасность представляют ракеты из Воронежа и морские "Калибры".

Стратегические бомбардировщики, по прогнозу мониторингового канала, могут атаковать западные регионы Украины.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Среди вероятных целей российского удара называют объекты энергетической и логистической инфраструктуры.

"По нашему мнению, целью крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков станет одна из ТЭС/ТЭЦ в западной части Украины, как это было в случае с Ладыжинской ТЭС, когда противник направил туда почти 40 крылатых ракет. Не исключено, что на этот раз под ударом окажется Бурштынская ТЭС", - говорится в сообщении.

В то же время вероятными целями для баллистических ракет могут стать киевские ТЭЦ.

"Заряжайте средства резервного питания, делайте запасы воды и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. С наибольшей вероятностью удар произойдет сегодня ночью", - сообщают наблюдатели.

РФ модернизирует баллистическое оружие - в чем опасность

Российская армия усовершенствовала баллистические комплексы "Искандер", установив на ракеты оптические и радиолокационные системы самонаведения. Новое оборудование позволяет боеприпасам изменять траекторию непосредственно перед достижением цели, существенно повышая точность ударов.

По мнению украинских чиновников, такая модернизация является частью стратегии Москвы, направленной на то, чтобы разделить Украину пополам.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что отклонение модернизированных ракет от заданной точки составляет всего несколько метров. По его информации, именно такие боеприпасы использовались во время недавних обстрелов киевских мостов.

Искандер / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что в ночь на 19 ноября российские войска атаковали несколько областей Украины. Под ударами оказались Запорожье, Днепропетровская, Харьковская и Полтавская области. В результате обстрелов есть погибший и раненые.

Ранее сообщалось, что Россия может готовить массированный удар по Украине. Оккупанты уже сосредоточили ракетное вооружение сразу в трех приграничных регионах: Брянской, Воронежской и Курской областях. Об этом 18 ноября сообщил мониторинговый канал "еРадар".

Напомним, днём в среду, 18 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В Печерском районе зафиксировано попадание обломков БПЛА в 28-этажный жилой дом на уровне 11-го этажа.

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