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США предупредили Россию о последнем шансе заключить мирное соглашение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Представители президента США Дональда Трампа предупредили Россию, что нынешний раунд мирных переговоров может стать последней реальной возможностью договориться до изменения политического баланса в Вашингтоне. Команда американского президента пытается убедить Кремль не откладывать соглашение, предлагая дипломатический формат, который позволит Москве представить договоренности как собственную победу. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Стратегия Вашингтона связана с перспективой перехода Конгресса США под контроль демократов. Такой сценарий может привести к усилению двухпартийного давления на администрацию Трампа с требованием увеличить военную и финансовую помощь Украине. Кроме того, американским чиновникам могут грозить парламентские расследования в отношении политики по отношению к Кремлю.

В Белом доме пытаются использовать эту перспективу в качестве аргумента для Москвы: после изменения политической ситуации условия для договоренностей могут стать менее выгодными для России.

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Толчком к изменению американской тактики стал отказ Москвы от запланированной трехсторонней встречи в сентябре. Переговоры должны были состояться после визитов спецпосланников США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву.

Встречу, запланированную на начало октября, отменили после того, как Кремль обвинил Украину в авиаударах 20 сентября. В то же время Россия продолжала массированные атаки на украинскую территорию, в частности на энергетическую инфраструктуру.

В Киеве считали, что Москва не заинтересована в достижении договоренностей до завершения зимней кампании ударов по энергетическим объектам. После этого американские представители начали убеждать российскую сторону, что промедление может лишить её нынешних возможностей для достижения уступок.

Этот аргумент, похоже, сработал: Россия согласилась вернуться к трехстороннему формату с участием Украины и США. Президент Владимир Зеленский 11 ноября также заявил о наличии "окна возможностей" для достижения результатов в переговорах до 2027 года.

Украина параллельно готовится к очередной зиме российских атак на энергосистему. По оценке украинской стороны, цель таких действий - создать условия для гуманитарного кризиса и заставить население требовать капитуляции.

Соглашение, которое Москва сможет представить как победу

Кремль пока оценивает ситуацию как выгодную для себя. Российские войска продолжают наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Киев испытывает трудности с обеспечением достаточного количества перехватчиков для защиты от баллистических ракет.

В то же время российской армии не удается добиться существенного прорыва на фронте. Несмотря на это, главное требование Москвы остается неизменным - передача России территорий Донецкой и Луганской областей, которые она не смогла захватить военным путем.

Российские представители заявляли американским переговорщикам, что Кремль намерен получить эти территории в любом случае. Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что Донбасс остается главным вопросом переговоров, но Россия вряд ли сможет захватить его в ближайшее время.

На этом фоне Вашингтон ищет более широкую дипломатическую конструкцию, которая могла бы стать для Москвы приемлемым способом завершения войны.

Одним из возможных элементов такой договоренности стало новое соглашение о безопасности между Россией и Европой. Москва давно требует пересмотра европейской архитектуры безопасности, в частности ограничения расширения НАТО и сокращения военного присутствия Альянса.

Команда Трампа фактически продвигает два параллельных направления переговоров: завершение войны России против Украины и пересмотр отношений в сфере безопасности между Москвой и европейскими странами. Второе направление, по информации украинского чиновника, должно начаться только после достижения мирной договоренности между Киевом и Москвой.

Отдельным аргументом для Кремля остается возможная смена контроля над американским законодательным органом. Демократы в случае получения большинства смогут продвигать законопроекты о помощи Украине и искать двухпартийную поддержку для преодоления возможного вето Трампа.

Напряженные переговоры и неизменные требования

Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США состоялся 10–11 ноября. Однако встреча не продемонстрировала готовности Москвы отказаться от прежних условий.

Российская делегация прибыла с жесткими инструкциями и не проявляла заинтересованности в обсуждении энергетического перемирия или других шагов по снижению интенсивности боевых действий.

Вместо этого представители Кремля настаивали на обсуждении нового соглашения о европейской безопасности. Украинская сторона подтвердила, что территориальные претензии России остались прежними.

"Они по-прежнему говорят о Донбассе, но дополнительно появилась новая тема - архитектура европейской безопасности", - рассказал Kyiv Independent украинский чиновник, близкий к переговорному процессу.

Главный переговорщик России Владимир Мединский 11 ноября вновь озвучил позицию Кремля в отношении украинских территорий.

"Каждый дюйм нашей земли так или иначе будет возвращен России", - заявил Мединский.

Следующий этап переговорного процесса ожидается 19 ноября в Берлине. Там должны встретиться американские посланники, украинские чиновники и представители европейских стран, чтобы согласовать дальнейшие действия.

Одним из главных вопросов станет позиция Европы по поводу предложенной Вашингтоном идеи нового соглашения о безопасности с Россией. Европейские чиновники как публично, так и в частных беседах уже заявляли, что не поддерживают эту инициативу.

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