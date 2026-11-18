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Игорь Коломойский / УНИАН

Сегодня Шевченковский суд города Киева удовлетворил жалобу Игоря Коломойского на бездействие исполняющего обязанности Генерального прокурора Антона Ковальского.

Основанием для обращения в суд стало игнорирование руководством прокуратуры жалобы о грубом нарушении разумных сроков в уголовном производстве: во время допроса Игоря Коломойского в качестве подозреваемого сторона обвинения без каких-либо объяснений или обоснований прервала следственное действие (допрос), оставив расследование в подвешенном состоянии.

По мнению защиты, такие действия свидетельствуют о преднамеренном затягивании разумных сроков досудебного расследования.

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Из-за действий следователей Коломойский подал соответствующую жалобу на имя исполняющего обязанности Генерального прокурора, однако она осталась без рассмотрения. После этого адвокаты обратились в суд с требованием признать такое бездействие незаконным. Судья поддержала позицию защиты и обязала и.о. генерального прокурора безотлагательно, но не позднее чем через три дня после получения копии постановления, рассмотреть жалобу по существу.

"Это судебное решение создает правовые основания для того, чтобы высшее руководство прокуратуры отреагировало на ситуацию с приостановленным расследованием, и теперь прокуратура должна дать указание возобновить допрос Коломойского, который ранее был приостановлен без объяснений", – отметил адвокат.

Постановление вступило в законную силу в день его оглашения, то есть уже сегодня.

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