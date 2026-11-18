Самолеты РФ получили серьезные повреждения после удара по авиаремонтному заводу. Поврежденные борта, в частности, Ил-76, временно не смогут выполнять задачи.

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В Генштабе сообщили о новых ударах по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

ВСУ нанесли удар по мосту через Северский Донец

В Курской области атаковали ремонтную базу россиян

Три военных самолета РФ повреждены на авиазаводе

ВСУ поразили автомобильный мост через Северский Донец в Луганской области, атаковали ремонтную базу российских войск в Курской области и повредили три военно-транспортных самолета РФ. Один из самолетов Ил-76 получил очень серьезные повреждения, все три воздушных судна временно выведены из строя. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

видео дня

ВСУ нанесли удар по мосту через Северский Донец

17 ноября и в ночь на 18 ноября украинские военные продолжили операции против логистической инфраструктуры российской армии.

"В районе Станицы Луганской поражен автомобильный мост через Северский Донец - одна из переправ, по которой противник доставляет на фронт боеприпасы, горючее и технику. После Керченского моста оккупантам приходится привыкать к тому, что мосты у них теперь ломаются чаще, чем их успевают ремонтировать", - сообщили в Генштабе.

В Курской области атаковали ремонтную базу россиян

Еще одной целью украинских военных стал объект, обеспечивавший восстановление поврежденной российской техники. Он расположен вблизи населенного пункта Хомутовка Курской области.

"В ту же ночь в Курской области, в районе Хомутовки, была поражена ремонтная база подразделения противника - место, откуда поврежденная российская техника должна была возвращаться на фронт", - отметили в Генштабе.

Три российских самолета получили повреждения

Также украинское командование подтвердило результаты атаки на 123-й авиаремонтный завод в Старой Руси Новгородской области, проведенной 10 ноября. Тогда под удар попали три военно-транспортных самолета, которые Россия использует для перевозки личного состава, техники и боеприпасов.

"В ходе удара по "123-му авиаремонтному заводу" в Старой Руси Новгородской области 10 ноября были повреждены три военно-транспортных самолета (один из них, Ил-76, получил очень значительные повреждения). Это те средства, с помощью которых армия РФ перебрасывает войска, технику и боеприпасы. Самолеты на некоторое время выведены из строя", - сообщили в Генштабе.

Ил-76 / Инфографика: Главред

Какова цель ударов по РФ - комментарий эксперта

Украина наращивает возможности наносить дальнобойные удары по территории России, демонстрируя США и другим западным партнерам результаты собственных разработок. Первые украинские баллистические ракеты уже были применены против страны-агрессора, а массированные атаки свидетельствуют о расширении ударного потенциала ВСУ. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

По словам аналитика, применение украинского оружия имеет не только военное, но и дипломатическое значение. В частности, речь идет о демонстрации Вашингтону способности Украины самостоятельно наносить удары по российским целям.

"Главное - демонстрация силы. Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие", - отметил эксперт.

Особое внимание Загородний уделил тому, что западные партнеры имеют возможность непосредственно отслеживать применение украинского вооружения. Это позволяет им оценивать эффективность ударов и реальные возможности украинских разработок.

"Наши возможности растут. "Фламинго" летают, баллистические ракеты летают, дроны летают… Американцы все это прекрасно видят, потому что в режиме онлайн наблюдают за полетами любых ракет и отмечают их результативность. Поэтому в определенной степени они будут вынуждены подчиняться тому, что будет диктовать Украина", - добавил Загородний.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, оперативный штаб Краснодарского края подтвердил массированную ночную атаку дронов на Северский район Краснодара 18 ноября. Осколки дронов вызвали пожары на двух предприятиях и повредили здания в населенных пунктах. По сообщению оперативного штаба, ранены четыре человека.

Институт изучения войны сообщил о последствиях удара по Крымскому мосту и рисках для судоходства. Аналитики отметили, что повреждение моста может заблокировать проход крупных судов через Керченский пролив. Опубликованные 17 ноября снимки с геолокацией показали обвал пролета и падение металлической конструкции в воду.

Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук констатировал рост возможностей поражения целей в Крыму и на юге России. Он подчеркнул, что удары по югу России могли способствовать успеху операций против переправы. По данным публикаций, удары по переправе произошли 16–17 ноября и были подтверждены представителями оккупационных властей.

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