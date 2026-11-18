Жданов предупреждает о стремлении врага устроить энергетический террор и уничтожить мосты в Киеве на фоне успешного удара Украины.

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Жданов предсказал реакцию Кремля на Керченский мост / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, x.com/Krymsky_bridge

Ключевые тезисы:

РФ попытается разрушить киевские переправы в ответ на Крымский мост

Оккупанты сосредоточились на энергетике, отказавшись от ударов по водным объектам

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После того как украинские ракеты "Фламинго" и дроны уничтожили центральную арку и дорожное полотно автомобильной части Крымского моста, а железнодорожная ветка получила повреждения, российская сторона, вероятно, прибегнет к массированным атакам на критическую инфраструктуру Украины. Такой прогноз в интервью Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, одной из главных целей врага после потери переправы через Керченский пролив, восстановление которой займет годы, станут столичные мосты. Кроме того, противник уже начал наносить удары вглубь украинской территории - беспилотники долетают даже до Мукачево.

"Думаю, что именно так и будет. Мосты в Киеве Россия точно попытается разрушить", - отметил Олег Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что оккупанты изменили тактику обстрелов, сосредоточившись исключительно на уничтожении украинской энергосистемы. Враг перестал атаковать водоканалы и станции аэрации, поскольку осознал, что при отсутствии электроснабжения другие объекты жизнеобеспечения останавливаются автоматически.

"РФ устроит террор и геноцид, разрушая нашу энергетику... Это и есть война на истощение: кто кого", - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Следует добавить, что инцидент произошел накануне встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина, что стало серьёзным ударом по позициям Кремля.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Почему удар по Крымскому мосту делает Кремль уязвимым

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман в колонке для Главреда отметил, что для Кремля Крымский мост был чем-то большим, чем просто транспортная артерия.

"Крымский мост для российских властей был не просто важнейшим транспортным узлом, но и практически сакральным символом возрождения империи", - пишет он.

Оценивая последствия удара, Эйдман обратил внимание на психологический эффект для российского руководства.

"Украинцы, разрушив Крымский мост, доказали, что для них нет ничего невозможного", - подчеркнул публицист.

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Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября оккупационные власти Крыма заявили о новой атаке на мост. Мониторинговые каналы писали, что один пролет моста обрушился в воду.

Накануне мост уже подвергся удару. Эксперты рассказали, как выглядит наклоненная арка моста после атаки и выдержит ли конструкция. После удара 16 ноября движение по мосту было остановлено почти на 17 часов.

Атака на мост не осталась без внимания в Москве. У Путина впервые отреагировали на удар и сделали заявление о перемирии. Россия построила Крымский мост после незаконной аннексии полуострова, автомобильное движение по нему открыли в 2018 году.

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