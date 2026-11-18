Россия хочет, чтобы НАТО не размещало войска в Польше, странах Балтии и других государствах, вступивших в Альянс после 1997 года.

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Стало известно, почему Европу беспокоит план США в отношении Донбасса и НАТО / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Ключевые факты:

США связали вывод ВСУ из Донбасса с вступлением Украины в НАТО

Европа опасается переговоров о размещении войск Альянса на восточном фланге

Литва настаивает, что сфер влияния в Европе быть не должно

Американские представители на мирных переговорах не только подняли вопрос об обмене Донбасса на членство Украины в НАТО, но и предложили обсудить правила Альянса и размещение его войск в Европе. Такой подход Вашингтона встревожил европейские столицы, прежде всего страны, граничащие с государством-агрессором РФ.

Как пишет Bloomberg, представители США предлагают обсудить будущее НАТО, военные возможности и расположение сил на континенте в рамках переговоров о прекращении войны России против Украины.

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В частности, Вашингтон спросил Киев, готов ли он отказаться от Донбасса в пользу России в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. Этот вопрос стал частью обсуждения гарантий безопасности для Украины. Европейские страны, в свою очередь, настаивают на том, что сначала Россия должна прекратить боевые действия, и только после этого можно переходить к обсуждению будущего НАТО и размещения войск в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский готов рассматривать предложения США по безопасности, но при условии, что Вашингтон предоставит конкретный план вступления Украины в НАТО и ЕС, сохранения сильной армии и финансирования послевоенного восстановления. О том, что американцы впервые подняли вопрос о Донбассе, он рассказал на встрече с журналистами 13 ноября.

"Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы задали вопрос: „А если Украина будет в НАТО, Украина уйдет из Донбасса?" Это было впервые", - сказал Зеленский.

​ Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Чем план США угрожает восточному флангу НАТО

По оценке Bloomberg, новый подход Вашингтона поставил европейских лидеров перед сложным выбором. Они опасаются, что обсуждение будущей безопасности Европы параллельно с переговорами о завершении войны может привести к уступкам России.

Больше всего это беспокоит страны, граничащие с РФ. Они боятся сокращения военного присутствия НАТО на своей территории и усиления влияния Москвы на решения в сфере безопасности в Европе. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что восточный фланг Альянса не может быть предметом торга, а никаких сфер влияния в Европе быть не должно.

Россия требует, чтобы НАТО согласилось не размещать войска в государствах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года, в частности, в Польше, Чехии, Венгрии и странах Балтии. Взамен Москва предлагает сократить собственное военное присутствие в Калининградской области и Беларуси. Однако на саммите ЕС ряд лидеров назвал такой обмен неприемлемым.

Почему переговоры активизировались после выборов в США

Дипломатическая активность возросла после того, как демократы на промежуточных выборах вернули контроль над обеими палатами Конгресса США. Спецпосланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер возобновили переговоры между Украиной и Россией, которые прервались в феврале из-за войны в Иране, и встретились с российским диктатором Владимиром Путиным. Следующий этап - переговоры с украинскими и европейскими представителями в Берлине, где будут обсуждаться послевоенные гарантии безопасности для Киева.

По данным Bloomberg, команда Дональда Трампа стремится продемонстрировать прогресс в переговорах до января, когда в Конгрессе приступит к работе новое демократическое большинство. После этого законодатели могут потребовать усилить давление на Россию и увеличить помощь Украине. Европейские лидеры при этом опасаются, что Москва не заинтересована в скором завершении войны и будет затягивать переговоры в ожидании изменений политической ситуации в Европе.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Согласится ли Украина на обмен Донбасса на НАТО: мнение эксперта

Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Олег Огрызко в интервью Главреду отметил, что Дональд Трамп не понимает готовности украинцев бороться за свое государство вместо территориальных уступок.

"Он не понимает, что можно сражаться за свое существование, а не отдавать 20% своей территории и начинать с врагом торговаться и обмениваться дружескими посланиями", - подчеркнул специалист.

В то же время, по мнению Огрызко, Вашингтон имеет в руках реальные рычаги, чтобы оказывать давление на Киев в вопросе уступок.

"Это инструменты, причем довольно действенные. И Трамп это прекрасно понимает и знает, что таким образом на нас можно оказывать давление", - пояснил Огрызко.

С ним в основном согласен профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань, который в комментарии "Слово и дело" обозначил пределы возможных компромиссов для Украины.

"Максимум, на что мы можем пойти, - это замораживание линии фронта", - отметил он.

Переговоры о мире - новости

Как сообщал Главред, генсек НАТО Марк Рютте отказался прямо отвечать на вопрос о возможном обмене вывода ВСУ из Донбасса на членство Украины в Альянсе. Он заявил, что не будет комментировать все новости о мирных переговорах, но признал ключевую роль США в усилиях по прекращению войны. От имени Трампа переговоры ведут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а НАТО присоединяется к встречам, когда это может быть полезно.

До этого Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на переговоры с Путиным. Соединенные Штаты попросили Россию подготовить новое предложение относительно будущего соглашения о безопасности с Европой. Документ должен содержать шаги Москвы по снижению напряженности с континентом, а реализовать его планируют только после заключения соглашения о прекращении войны.

Еще ранее Украина, Россия и США возобновили в Абу-Даби трехсторонние переговоры, приостановленные в феврале на фоне войны в Иране. Москва тогда публично требовала весь Донбасс и не соглашалась на перемирие.

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