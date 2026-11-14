НАТО в обмен на выход ВСУ из Донбасса: Зеленский раскрыл новые детали переговоров

Президент пообещал вынести это предложение на общественное обсуждение, но без признания оккупированных территорий в составе России.

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США предложили Украине вступление в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: 38-я отдельная бригада морской пехоты, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

США впервые увязали вступление в НАТО с выходом Украины из Донбасса

Конкретного предложения пока нет, речь идет лишь о вопросе

Решение Зеленский обещает принять после диалога с обществом

Американская сторона впервые спросила Украину, согласится ли она выйти из Донбасса, если получит членство в НАТО. Конкретного предложения пока нет - Киев обсуждает с партнерами комплексный пакет гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в пятницу, 13 ноября, передает Интерфакс-Украина.

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"Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы задали вопрос: „А если Украина будет в НАТО, выйдет ли она из Донбасса?" Это было впервые", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина вместе с партнерами работает над пакетом мер безопасности, который может быть предложен в ходе переговоров. В него, в частности, должны войти гарантии от НАТО и ЕС, а также План восстановления.

"Мы обсуждаем с партнерами целостный пакет безопасности, который нам могут предложить в ходе переговоров: конкретные гарантии безопасности от НАТО и ЕС, сильная украинская армия - а это соответствующее количество военных, оружие, финансовая поддержка на определенный срок - и Prosperity Plan, то есть План восстановления, подкрепленный средствами с четко обозначенными источниками", - пояснил президент.

​ Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Как Зеленский будет принимать решение по Донбассу

Если США и другие партнеры по НАТО подтвердят такое предложение, президент вынесет его на обсуждение украинского общества. Зеленский подчеркнул, что не может принять такое решение по собственному усмотрению, а любые договоренности не будут означать признания территорий, захваченных страной-агрессором.

"Если поступит такое предложение, я, как президент, выйду на открытый диалог с обществом и скажу: „Смотрите, вот в каком положении мы находимся, вот как все партнеры объединились, и вот как они видят дальнейшие действия". Безусловно, без какого-либо признания оккупированных территорий со стороны России", - подчеркнул он.

Какие гарантии безопасности предлагают США вместо НАТО

Зеленский пояснил, что членство в НАТО является важной гарантией безопасности благодаря коллективной ответственности стран Альянса. Украина ранее просила гарантий по образцу статьи 5, а сейчас американская сторона говорит о гарантиях, подобных статьям 4 и 5 НАТО.

"И мой вопрос к американской стороне: „Если вы предоставите нам это „нечто похожее" на НАТО, будут ли американские солдаты на нашей земле?" Их ответ на это: „Нет"", - добавил президент.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, в США такие гарантии называют двусторонними и сравнивают их с соглашениями о безопасности с Израилем и некоторыми странами Ближнего Востока.

"Мы не знаем, какие именно, но некоторые арабские страны и Соединённые Штаты имеют какие-то договоренности, и там присутствуют американские войска, им помогают американская авиация, американский флот, там есть американские базы. И когда Иран напал на эти страны, то атаковал эти базы. И, как мы все помним, чтобы защитить базы, защищали и территорию с помощью соответствующей ПВО, с помощью "Патриотов" и других средств. То есть это тоже вариант того, как могут работать определенные гарантии безопасности", - пояснил он.

Президент подчеркнул, что Украине нужно четко определить, что именно будут предусматривать гарантии безопасности и как они будут работать на практике.

4 статья НАТО / Инфографика: Главред

Согласится ли Украина отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности: мнение эксперта

Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Олег Огрызко в интервью Главреду отметил, что Дональд Трамп не понимает готовности украинцев бороться за свое государство вместо территориальных уступок.

"Он не понимает, что можно сражаться за свое существование, а не отдавать 20% своей территории и начинать с врагом торговаться и обмениваться дружескими посланиями", - подчеркнул специалист.

В то же время, по мнению Огрызко, Вашингтон имеет в руках реальные рычаги, чтобы оказывать давление на Киев в вопросе уступок.

"Это инструменты, причем довольно действенные. И Трамп это прекрасно понимает и знает, что таким образом на нас можно оказывать давление", - пояснил Огризко.

С ним в основном соглашается профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань, который в комментарии "Слово и дело" обозначил пределы возможных компромиссов для Украины.

"Максимум, на что мы можем пойти, - это замораживание линии фронта", - отметил он.

Переговоры о мире - новости

Как сообщал Главред, первые с февраля трехсторонние переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби завершились после двух дней встреч. Стороны обсуждали архитектуру будущей безопасности, гуманитарные вопросы и обмен пленными. Территориальный вопрос остается одним из самых сложных препятствий на пути к достижению договоренностей.

Перед встречей спецпредставитель президента США Джаред Кушнер обозначил приоритеты мирного процесса. Он заявил, что Трамп полон решимости положить конец войне в Украине. Вашингтон рассчитывал, что переговоры в ОАЭ дадут толчок следующему этапу мирного процесса.

В то же время в Германии поставили под сомнение результаты диалога в Абу-Даби. Обозревательница телеканала NTV Фрауке Нимайер считает, что переговоры были в основном имитацией. По её мнению, Путин не дал своим переговорщикам мандата на компромисс.

Немецкое издание BILD писало о том, что Россия требует не только весь Донбасс, но и выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от военных баз в странах Балтии и федерализации Молдовы. Такие условия относительно так называемого "нового европейского порядка безопасности" российские представители выдвинули в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине.

Американская газета The New York Times сообщила о том, что Россия на переговорах о завершении войны требует, чтобы НАТО отвело войска и базы к границам 1997 года, а Франция и Великобритания отказались защищать других европейских союзников своим ядерным оружием.

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