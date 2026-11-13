Кожаная обувь начинает растрескиваться после хранения: каких ошибок следует избегать

Кожаная обувь может испортиться даже в шкафу. Узнайте, почему натуральная кожа трескается после хранения и как правильно ухаживать за ботинками

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Как ухаживать за кожаной обувью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему натуральная кожа трескается в шкафу

Как правильно хранить обувь в межсезонье

Можно ли восстановить поврежденную кожу

Кожаную обувь ценят за прочность, комфорт, гибкость и способность адаптироваться к форме стопы. Качественные ботинки или сапоги могут прослужить много лет, но даже натуральная кожа требует правильного ухода. Если надолго оставить обувь в шкафу без подготовки, материал может пересохнуть, затвердеть и начать трескаться. Главред расскажет подробнее.

Как объясняет польское издание Interia Kobieta, чаще всего повреждения кожи связаны с неправильным уходом и неблагоприятными условиями хранения. Чтобы любимая пара обуви не потеряла вид к следующему сезону, важно соблюдать несколько простых правил.

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Чем натуральная кожа отличается от экокожи

Натуральную кожу считают одним из самых прочных материалов для изготовления обуви, курток и сумок. Она хорошо пропускает воздух, обеспечивает комфорт при ношении, приспосабливается к форме стопы и обладает хорошими терморегулирующими свойствами.

Именно поэтому многие люди выбирают кожаную обувь для осеннего и зимнего сезонов. Она может сохранять привлекательный вид в течение длительного времени, если за ней правильно ухаживать.

В то же время экокожа также имеет свои преимущества. Изделия из этого материала обычно стоят дешевле, а современные технологии позволяют создавать покрытия, которые внешне и на ощупь напоминают натуральную кожу. Для некоторых покупателей важны также этические соображения, связанные с использованием материалов животного происхождения.

Видео о том, как ухаживать за кожаной обувью, можно посмотреть здесь:

Почему кожа на обуви начинает трескаться

Одна из самых распространенных причин появления трещин - пересыхание натуральной кожи. Этот материал содержит природные жиры и влагу, которые помогают сохранять его мягкость и гибкость. Если обувь долгое время лежит без должного ухода, кожа постепенно теряет эти свойства.

Из-за этого она может становиться жесткой, а в местах естественного сгибания стопы появляются трещины. Особенно опасно оставлять ботинки или сапоги на несколько месяцев или даже год в неподходящих условиях.

Перед сезонным хранением обувь нужно тщательно очистить от грязи и пыли, нанести специальное средство для ухода за кожей и оставить сохнуть при комнатной температуре. Для моделей с высокими голенищами стоит использовать специальные вставки или формодержатели. Они помогут сохранить форму и предотвратить заломы.

Важно также правильно выбрать место для хранения. Лучше всего подойдут картонные коробки или воздухопроницаемые хлопковые мешочки. Пластиковые пакеты нежелательны, поскольку могут препятствовать циркуляции воздуха.

Хранить кожаную обувь следует в сухом, прохладном и затененном месте со стабильной температурой. Не рекомендуется оставлять её в подвале или рядом с радиаторами отопления. Пары обуви также не следует плотно прижимать друг к другу.

Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Как восстановить потрескавшуюся кожаную обувь

Если после длительного хранения на обуви появились трещины, в некоторых случаях её можно попробовать восстановить самостоятельно. Для этого используют специальные средства для ремонта кожи: жидкую кожу, шпаклевку и краску.

Такие средства помогают заделать небольшие повреждения и вернуть поверхности аккуратный вид. Однако результат зависит от глубины трещин и общего состояния материала.

Если кожа сильно повреждена, лучше обратиться к сапожнику. Специалист оценит состояние обуви и подберет способ ремонта, который поможет продлить срок её службы.

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