Евро и злотый просели, доллар пошел вверх: новый курс валют на 16 ноября

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в понедельник
- Какая новая стоимость евро
На понедельник, 16 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Евро и злотый подешевели, а доллар продолжил дорожать. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс доллара
На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,42 грн/долл. При этом 13 ноября валюта стоила 45,38 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 4 копейки.
Курс евро
Официальный курс европейской валюты на 16 ноября установлен на уровне 50,22 грн/евро, что на 11 копеек меньше, чем в пятницу (50,33 грн/евро).
Курс злотого
Курс польского злотого на понедельник установлен на уровне 11,39 грн/злотый. 13 ноября эта валюта стоила 11,43 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 4 копейки.
Каким будет курс доллара до конца года
Экономист и финансист Александр Савченко заявил, что американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года.
По его мнению, гривня и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46–47 грн за доллар.
"Доллар не будет стоить 50 грн к концу 2026 года. Это неадекватные выводы и незрелые мнения. Гривня действительно потеряла несколько копеек за последние недели, однако это естественные колебания с тенденцией к ослаблению валюты. Потому что сейчас у нас действительно плохой торговый баланс", - подчеркнул он.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что курс валют в Украине в период с 16 по 22 ноября будет оставаться относительно стабильным. Доллар на межбанковском и наличном рынках может стоить 45–45,7 грн, а евро - 50–52 грн.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявлял, что курс доллара в Украине может взлететь до 50–60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.
Финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозировал, что из-за нехватки средств в бюджете американская валюта может подорожать до 48–50 грн. Наихудший вариант развития событий, по его мнению, предполагает курс доллара на уровне 80 грн.
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