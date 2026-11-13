На Украину надвигается холодный фронт из Балтики: синоптик назвал даты ночных заморозков

Уже в субботу температура не превысит +7°, а с 15 ноября ночью возможны заморозки до -4°.

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Потепление в Украине быстро сменится похолоданием / Фото: freepik

Кратко:

В ночь на 14 ноября Украину пересечет холодный атмосферный фронт

В субботу температура в течение суток не превысит +7°

15–17 ноября ночью до -4°, днём до +8°

Холодный атмосферный фронт уже в ночь на субботу, 14 ноября, пересечет Украину и прервет кратковременное потепление. Его приход будет сопровождаться небольшими дождями и понижением температуры, сообщает синоптик Виталий Постригань в Facebook.

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Ветер сменит направление на северо-западное, а на территорию страны начнет поступать более холодная воздушная масса с Балтики.

Уже на следующий день характер погоды снова изменится - на этот раз в сторону прояснения.

"Днём в субботу, на фоне стремительного роста атмосферного давления более чем на 10 единиц, осадки постепенно прекратятся, ветер стихнет. Усилится влияние антициклона из Европы", - прогнозирует Постригань.

Температура в течение суток, по его данным, будет держаться в пределах +2º...+7º. Отдельно синоптик обратил внимание на то, кому стоит быть более осторожными в эти выходные.

"Такие резкие изменения погодных условий могут сказываться на самочувствии метеочувствительных людей", - предупредил эксперт.

Антициклон принесет ночные заморозки

По предварительным оценкам Постриганя, 15–17 ноября Украина по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, поэтому значительных осадков в эти дни не ожидается.

Ночью столбики термометров будут опускаться до -4º...+1º, днем воздух будет прогреваться до +3º...+8º.

Что будет дальше

Впрочем, затишье, по оценкам синоптика, не затянется надолго.

"Анализ математических прогностических моделей показывает, что в середине следующей рабочей недели Атлантика продолжит генерировать циклоны. Поэтому на длительную стабильную погоду мы не рассчитываем", - резюмировал Постригань.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что потепление в Украине достигнет пика в пятницу, 13 ноября: на юге и в Крыму днем будет до +18 градусов, а местами температура поднимется до +20. В то же время на западе и севере пройдут дожди, а небо почти по всей стране затянут облака.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань заявлял, что потепление связано с перестройкой атмосферных процессов над Европой. Активные атлантические циклоны оттеснят к Каспию холодный блокирующий антициклон Klaus. Из-за этого приток арктического воздуха прекратится, а в Украину начнут поступать теплые воздушные массы из Северной Италии и Средиземноморья.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что до 15 ноября температура воздуха в целом ожидается выше средних многолетних показателей, но особенно тепло будет на юге и юго-востоке Украины, куда будут поступать воздушные массы из Средиземноморья и Турции.

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