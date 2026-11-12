Магнитные бури 13 ноября: на что указывают новые данные о солнечной активности

Будет ли магнитная буря 13 ноября 2026 года? Прогноз NOAA указывает на низкий уровень геомагнитной активности и спокойную обстановку.

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магнитная буря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чём вы узнаете:

Какой будет магнитная активность 13 ноября

До какого уровня опустится индекс Kp

Ожидается ли влияние на самочувствие

Магнитная активность в пятницу, 13 ноября, останется низкой. Сильных геомагнитных колебаний не прогнозируется, поэтому существенного усиления солнечной активности не ожидается.

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По последним данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), геомагнитная обстановка в течение суток будет спокойной. Показатели индекса Kp будут оставаться значительно ниже уровня, с которого начинается магнитная буря.

В пятницу не прогнозируется даже слабой магнитной бури категории G1. В то же время солнечная активность может меняться, поэтому специалисты регулярно обновляют прогнозы в соответствии с новыми наблюдениями.

Какой индекс Kp прогнозируется на 13 ноября

По прогнозу NOAA, 13 ноября индекс Kp в течение суток будет колебаться примерно в пределах 1,33–1,67. Максимальное ожидаемое значение составит 1,67, что соответствует примерно 2 баллам по округленной шкале.

Это низкий уровень геомагнитной активности, который не свидетельствует о приближении магнитной бури. Для сравнения: слабая геомагнитная буря начинается с индекса Kp 5.

Прогнозируемые показатели на 13 ноября будут значительно ниже порога, необходимого для классификации магнитной бури. На данный момент нет оснований ожидать сильного геомагнитного возмущения.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Повлияет ли геомагнитная активность на самочувствие

Поскольку 13 ноября не прогнозируется значительной магнитной бури, оснований ожидать существенного влияния геомагнитных колебаний нет.

В то же время головная боль, усталость и сонливость могут возникать по разным причинам. Не стоит автоматически связывать такие симптомы с магнитной активностью. Убедительных доказательств того, что слабые колебания индекса Kp непосредственно вызывают ухудшение самочувствия у конкретного человека, пока недостаточно.

Прогнозы геомагнитной активности могут меняться, поэтому для получения актуальной информации стоит следить за обновлениями NOAA.

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