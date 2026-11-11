Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Небольшая разница температур - это норма, но если нижняя часть почти не греет, виной могут быть осадок, продукты коррозии или неисправный клапан.

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Батарея греет лишь наполовину - проблему, которую нельзя игнорировать зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чём вы узнаете:

Почему нижняя часть батареи холодная, а верхняя - горячая

Как отличить осадок от завоздушивания

Когда стоит вызвать сантехника

Если радиатор горячий вверху, а внизу остается холодным, это не всегда означает, что из него нужно спускать воздух: определенная разница температур является естественной, однако заметно холодная нижняя часть может свидетельствовать о проблемах с потоком воды, осадке внутри или неисправном клапане. Об этом сообщает Dom Wprost.

Что делать, если нижняя часть радиатора остаётся холодной, когда поможет спуск воздуха из батарей и когда стоит вызвать сантехника, - рассказывает Главред.

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Почему батарея горячая сверху и холодная снизу

Радиатор не обязан иметь одинаковую температуру по всей поверхности. Вода, проходящая через него, постепенно отдает тепло в помещение, поэтому верхняя часть может быть горячее нижней. Такая разница температур является нормальным явлением и не обязательно означает поломку.

Беспокоиться стоит, когда нижняя часть радиатора заметно холодная, особенно если в комнате не удается достичь ожидаемой температуры. Одной из возможных причин является осадок, который годами накапливается внутри и ограничивает поток воды. В системе могут откладываться продукты коррозии, шлам и другие загрязнения.

Проблема также может возникать, если клапан (вентиль) радиатора работает неправильно или поток воды в системе слишком мал. Поэтому перед дальнейшими действиями специалисты советуют проверить, открыт ли клапан и обеспечена ли радиатору надлежащая циркуляция воды.

Всегда ли причина в воздухе и когда спускать воздух из батареи

Спуск воздуха - одна из базовых мер при проблемах с радиаторами, но не в каждой ситуации она дает ожидаемый результат. Типичное завоздушивание чаще приводит к тому, что холодной остаётся именно верхняя часть батареи, ведь воздух скапливается именно там. Это может сопровождаться характерными звуками: бульканьем, шумом или переливанием воды.

Если верх радиатора ощутимо горячий, а низ холодный, одного только спуска воздуха чаще всего недостаточно. Причину следует искать в ограниченном потоке воды, загрязнении радиатора или неправильной работе клапана.

Если же радиатор издает такие звуки или его верхняя часть холоднее нижней, спустить воздух (например, с помощью крана Маевского) может потребоваться. Эту процедуру можно выполнять и зимой, но осторожно и с учетом рекомендаций для конкретного типа системы отопления.

Что делать, если нижняя часть радиатора остаётся холодной

Для начала установите клапан радиатора на более высокую температуру и проверьте, изменилась ли ситуация через 10–20 минут. Убедитесь, что клапан не заблокирован и ничто не препятствует свободному движению воды. Также стоит выяснить, касается ли проблема только одного радиатора или возникает в нескольких комнатах.

Мебель, шторы или декоративные панели могут ограничивать циркуляцию нагретого воздуха вокруг радиатора. Однако они не являются непосредственной причиной холодного нижнего участка внутри батареи, поэтому простое отодвигание мебели проблему с потоком воды не решит.

Если проблема касается одного старого радиатора, причиной может быть накопившийся внутри осадок. Продукты коррозии и загрязнения ограничивают поток воды, из-за чего радиатор не использует всю поверхность для отдачи тепла. В такой ситуации не стоит самостоятельно разбирать систему: промывку радиатора или всего контура лучше доверить сантехнику, который оценит, достаточно ли очистить одну батарею или нужно промывать большую часть системы.

Когда нужно вызывать сантехника

Если регулировка клапана и базовые меры не дают результата, проблема может заключаться в самой системе отопления. Особенно если аналогично ведут себя несколько радиаторов или температура в комнатах заметно падает, несмотря на открытые клапаны.

Сантехник может проверить поток воды, состояние клапанов и общее состояние системы. На этом основании он определит, требуется ли чистка радиатора, промывка системы, ремонт или замена какого-либо элемента. В старых системах отопления удаление накопившихся загрязнений может восстановить нормальную циркуляцию воды.

Прежде чем звонить сантехнику, проверьте положение клапана и то, как прогревается весь радиатор. Более холодная нижняя часть не всегда означает поломку, но если она остается ощутимо холодной, а помещение недогрето, причиной может быть ограниченный поток воды или загрязненная система. В таком случае одного только спуска воздуха может оказаться недостаточно.

Смотрите видео о том, почему батарея горячая только сверху:

Можно ли игнорировать холодную нижнюю часть радиатора весь сезон

Специалисты не рекомендуют мириться с этой проблемой в течение всего отопительного сезона. Неправильно работающий радиатор может не обеспечивать ожидаемого теплового комфорта.

Если причиной является неисправность клапана или загрязнение системы, промедление с ремонтом может дополнительно затруднить дальнейшее восстановление её работоспособности.

Почему батарея горячая, а в комнате холодно / Инфографика: Главред

Как ещё улучшить работу батарей

Как писал Главред, диван, придвинутый вплотную к стене перед батареей, мешает циркуляции теплого воздуха. Тепло задерживается за мебелью и хуже распределяется по комнате. Иногда достаточно немного изменить расположение мебели, чтобы сократить расходы на отопление.

Ранее Главред рассказывал, что цифры от 1 до 5 на термостатическом регуляторе радиатора означают не скорость нагрева, а заданную температуру воздуха. Когда воздух нагревается до нужного уровня, клапан уменьшает подачу горячей воды, поэтому положение 5 не делает батарею более мощной.

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Об источнике: Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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