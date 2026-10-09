Тепло без лишних затрат: на какой режим радиатора нужно поставить отопление

Конкретная шкала на радиаторе зависит от производителя и модели термостатической головки.

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Как правильно настроить радиатор

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Вы узнаете:

Цифры на термостате - это не "скорость нагрева"

Что скрывается за цифрами от 1 до 5 на радиаторе

Как найти оптимальную настройку радиатора

Когда в квартире становится прохладно, многие первым делом поворачивают регулятор радиатора на максимум.

Кажется логичным: если поставить цифру 5 вместо 3, батарея должна работать интенсивнее и быстрее прогреть помещение, пишет PRO TV. Но термостатический регулятор устроен иначе.

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Цифры на термостате - это не "скорость нагрева"

Шкала от 1 до 5 не показывает мощность радиатора и не определяет, насколько быстро он будет отдавать тепло. Термостат ориентируется прежде всего на температуру воздуха вокруг себя.

Его задача - поддерживать заданную температуру. Когда воздух нагревается до нужного уровня, клапан постепенно уменьшает поступление горячей воды в радиатор. Поэтому положение 5 не превращает обычный радиатор в более мощный источник тепла. Оно лишь задает более высокую температуру, до которой помещение будет нагреваться.

Иными словами, разница между положениями 3 и 5 заключается прежде всего в температуре, которую система стремится поддерживать, а не в скорости отопления.

Что скрывается за цифрами от 1 до 5

Конкретная шкала зависит от производителя и модели термостатической головки. Поэтому точные значения лучше проверять в инструкции именно к вашему устройству.

Тем не менее у многих распространенных моделей ориентировочная градация выглядит примерно так:

1 - около 12–14 °C;

- около 12–14 °C; 2 - примерно 16–17 °C;

- примерно 16–17 °C; 3 - около 20 °C;

- около 20 °C; 4 - приблизительно 23–24 °C;

- приблизительно 23–24 °C; 5 - примерно 26–28 °C.

Это лишь примерная шкала, а не универсальный стандарт. У разных термостатов цифры могут соответствовать другим температурам.

Главный принцип остается неизменным: чем выше значение, тем более теплый воздух клапан будет стремиться поддерживать в помещении.

На некоторых термостатах присутствует символ снежинки или "*". Обычно это положение предназначено для защиты от замерзания: клапан поддерживает минимальный уровень температуры, даже когда полноценный обогрев не требуется.

Для большинства комнат часто достаточно положения 3

В обычной жилой комнате нет необходимости автоматически выставлять максимальное значение. Для многих моделей положение 3 соответствует примерно 20 °C - температуре, которая для большинства людей является вполне комфортной.

Если после прогрева помещение остается холодным, значение можно постепенно увеличить. Если становится слишком жарко - уменьшить.

При этом не обязательно устанавливать одинаковую настройку на всех радиаторах. В гостиной может быть комфортно при 20–21 °C, тогда как для спальни или редко используемой комнаты может быть достаточно более низкой температуры.

Однако сильно снижать температуру в помещениях, которые долго остаются холодными, тоже не стоит без учета условий в доме. В холодный сезон недостаточный прогрев может способствовать появлению конденсата и, при неблагоприятных условиях, плесени.

/ Инфографика: Главред

Почему положение 5 не ускоряет прогрев

Представим, что вы возвращаетесь в холодную комнату и сразу переводите термостат с 3 на 5. Радиатор при этом не начинает работать в каком-то специальном "ускоренном режиме".

На скорость прогрева влияют совсем другие факторы: температура теплоносителя, размеры и мощность радиатора, характеристики отопительной системы, площадь помещения и теплоизоляция здания.

Перевод регулятора на более высокую отметку в первую очередь означает, что клапан будет дольше пропускать горячую воду, пока воздух вокруг него не достигнет более высокой заданной температуры.

Поэтому установка максимального значения может привести не к более быстрому достижению комфортной температуры, а к тому, что помещение в итоге станет значительно теплее, чем вам действительно нужно. Это может означать и лишний расход энергии.

Не прячьте термостат за шторой или мебелью

Для правильной работы клапану необходимо измерять температуру окружающего воздуха.

Если термостат оказывается за плотной шторой, закрыт мебелью или находится в плохо проветриваемом месте, вокруг него может сформироваться более теплый или холодный микроклимат, чем в остальной части комнаты.

В результате устройство будет ориентироваться не на реальную температуру помещения, а на температуру непосредственно возле датчика.

Поэтому желательно, чтобы вокруг термостатической головки оставалось достаточно свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха.

Как найти оптимальную настройку

Универсальной цифры, которая подойдет для каждого дома, не существует. На результат влияют утепление стен и окон, расположение комнаты, площадь помещения, размер радиатора, характеристики отопительной системы и индивидуальные предпочтения.

Самый простой подход - начать со среднего положения, например 3, и посмотреть, какой температуры удается добиться.

Если помещение остается недостаточно теплым, настройку можно немного повысить. Если температура становится избыточной - уменьшить.

Главное - не воспринимать шкалу термостата как регулятор мощности. Цифра 5 не означает "нагревать в пять раз сильнее", а цифра 3 не означает, что радиатор работает только на 60% своих возможностей.

Термостатический клапан фактически задает целевую температуру помещения. Поэтому постоянная установка максимального значения обычно не дает преимуществ. Для многих комнат разумным начальным вариантом будет положение около 3, а в спальнях и редко используемых помещениях температуру можно поддерживать ниже - при условии, что это не создает проблем с влажностью и конденсатом.

Смотрите видео - очистка радиатора:

В видео наглядно показан полный процесс очистки радиатора. Автор демонстрирует, как удалить накопившуюся внутри пыль и загрязнения, очистить внешнюю поверхность и восстановить эффективную теплоотдачу.

Все действия выполняются на реальном примере - радиаторе, который находился в эксплуатации около восьми лет.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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Об источнике: PRO TV PRO TV - румынский коммерческий телеканал и медиаплатформа, запущенная 1 декабря 1995 года. Канал входит в международную медиагруппу CME Media Enterprises, которая работает в странах Центральной и Восточной Европы. По информации самого PRO TV, телеканал является лидером телевизионного рынка Румынии.

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