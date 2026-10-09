Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Тепло без лишних затрат: на какой режим радиатора нужно поставить отопление

Алексей Тесля
9 октября 2026, 18:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Конкретная шкала на радиаторе зависит от производителя и модели термостатической головки.
Тепло без лишних затрат: на какой режим радиатора нужно поставить отопление
Как правильно настроить радиатор
​/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Цифры на термостате - это не "скорость нагрева"
  • Что скрывается за цифрами от 1 до 5 на радиаторе
  • Как найти оптимальную настройку радиатора

Когда в квартире становится прохладно, многие первым делом поворачивают регулятор радиатора на максимум.

Кажется логичным: если поставить цифру 5 вместо 3, батарея должна работать интенсивнее и быстрее прогреть помещение, пишет PRO TV. Но термостатический регулятор устроен иначе.

видео дня

Цифры на термостате - это не "скорость нагрева"

Шкала от 1 до 5 не показывает мощность радиатора и не определяет, насколько быстро он будет отдавать тепло. Термостат ориентируется прежде всего на температуру воздуха вокруг себя.

Его задача - поддерживать заданную температуру. Когда воздух нагревается до нужного уровня, клапан постепенно уменьшает поступление горячей воды в радиатор. Поэтому положение 5 не превращает обычный радиатор в более мощный источник тепла. Оно лишь задает более высокую температуру, до которой помещение будет нагреваться.

Иными словами, разница между положениями 3 и 5 заключается прежде всего в температуре, которую система стремится поддерживать, а не в скорости отопления.

Что скрывается за цифрами от 1 до 5

Конкретная шкала зависит от производителя и модели термостатической головки. Поэтому точные значения лучше проверять в инструкции именно к вашему устройству.

Тем не менее у многих распространенных моделей ориентировочная градация выглядит примерно так:

  • 1 - около 12–14 °C;
  • 2 - примерно 16–17 °C;
  • 3 - около 20 °C;
  • 4 - приблизительно 23–24 °C;
  • 5 - примерно 26–28 °C.

Это лишь примерная шкала, а не универсальный стандарт. У разных термостатов цифры могут соответствовать другим температурам.

Главный принцип остается неизменным: чем выше значение, тем более теплый воздух клапан будет стремиться поддерживать в помещении.

На некоторых термостатах присутствует символ снежинки или "*". Обычно это положение предназначено для защиты от замерзания: клапан поддерживает минимальный уровень температуры, даже когда полноценный обогрев не требуется.

Для большинства комнат часто достаточно положения 3

В обычной жилой комнате нет необходимости автоматически выставлять максимальное значение. Для многих моделей положение 3 соответствует примерно 20 °C - температуре, которая для большинства людей является вполне комфортной.

Если после прогрева помещение остается холодным, значение можно постепенно увеличить. Если становится слишком жарко - уменьшить.

При этом не обязательно устанавливать одинаковую настройку на всех радиаторах. В гостиной может быть комфортно при 20–21 °C, тогда как для спальни или редко используемой комнаты может быть достаточно более низкой температуры.

Однако сильно снижать температуру в помещениях, которые долго остаются холодными, тоже не стоит без учета условий в доме. В холодный сезон недостаточный прогрев может способствовать появлению конденсата и, при неблагоприятных условиях, плесени.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
/ Инфографика: Главред

Почему положение 5 не ускоряет прогрев

Представим, что вы возвращаетесь в холодную комнату и сразу переводите термостат с 3 на 5. Радиатор при этом не начинает работать в каком-то специальном "ускоренном режиме".

На скорость прогрева влияют совсем другие факторы: температура теплоносителя, размеры и мощность радиатора, характеристики отопительной системы, площадь помещения и теплоизоляция здания.

Перевод регулятора на более высокую отметку в первую очередь означает, что клапан будет дольше пропускать горячую воду, пока воздух вокруг него не достигнет более высокой заданной температуры.

Поэтому установка максимального значения может привести не к более быстрому достижению комфортной температуры, а к тому, что помещение в итоге станет значительно теплее, чем вам действительно нужно. Это может означать и лишний расход энергии.

Не прячьте термостат за шторой или мебелью

Для правильной работы клапану необходимо измерять температуру окружающего воздуха.

Если термостат оказывается за плотной шторой, закрыт мебелью или находится в плохо проветриваемом месте, вокруг него может сформироваться более теплый или холодный микроклимат, чем в остальной части комнаты.

В результате устройство будет ориентироваться не на реальную температуру помещения, а на температуру непосредственно возле датчика.

Поэтому желательно, чтобы вокруг термостатической головки оставалось достаточно свободного пространства для нормальной циркуляции воздуха.

Как найти оптимальную настройку

Универсальной цифры, которая подойдет для каждого дома, не существует. На результат влияют утепление стен и окон, расположение комнаты, площадь помещения, размер радиатора, характеристики отопительной системы и индивидуальные предпочтения.

Самый простой подход - начать со среднего положения, например 3, и посмотреть, какой температуры удается добиться.

Если помещение остается недостаточно теплым, настройку можно немного повысить. Если температура становится избыточной - уменьшить.

Главное - не воспринимать шкалу термостата как регулятор мощности. Цифра 5 не означает "нагревать в пять раз сильнее", а цифра 3 не означает, что радиатор работает только на 60% своих возможностей.

Термостатический клапан фактически задает целевую температуру помещения. Поэтому постоянная установка максимального значения обычно не дает преимуществ. Для многих комнат разумным начальным вариантом будет положение около 3, а в спальнях и редко используемых помещениях температуру можно поддерживать ниже - при условии, что это не создает проблем с влажностью и конденсатом.

Смотрите видео - очистка радиатора:

В видео наглядно показан полный процесс очистки радиатора. Автор демонстрирует, как удалить накопившуюся внутри пыль и загрязнения, очистить внешнюю поверхность и восстановить эффективную теплоотдачу.

Все действия выполняются на реальном примере - радиаторе, который находился в эксплуатации около восьми лет.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Читайте также:

Об источнике: PRO TV

PRO TV - румынский коммерческий телеканал и медиаплатформа, запущенная 1 декабря 1995 года. Канал входит в международную медиагруппу CME Media Enterprises, которая работает в странах Центральной и Восточной Европы. По информации самого PRO TV, телеканал является лидером телевизионного рынка Румынии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атакует запад Украины: в Ивано-Франковске взрывы, на Ровенщине ранены дети

РФ атакует запад Украины: в Ивано-Франковске взрывы, на Ровенщине ранены дети

19:18Украина
Свет будут отключать не круглосуточно: украинцам сообщили графики на 10 октября

Свет будут отключать не круглосуточно: украинцам сообщили графики на 10 октября

18:43Энергетика
Москва под атакой дронов: гремят взрывы, правительственные самолеты кружат в небе

Москва под атакой дронов: гремят взрывы, правительственные самолеты кружат в небе

17:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

Ошибка с солью и температурой: почему квашеная капуста становится мягкой

Ошибка с солью и температурой: почему квашеная капуста становится мягкой

Последние новости

19:56

Помощь ГУР и технологии для фронта: Христианский корпус, фонд "Надежда" и Валерий Дубиль поддержали "Спецподразделение Тимура"

19:55

Зола может навредить в саду: каким растениям подкормка пойдет во вредВидео

19:37

"Жду полицию": Ксения Мишина разбила элитное авто за 5 млн грн

19:29

Как высушить мокрые кроссовки за ночь: доступные подручные средства

19:18

РФ атакует запад Украины: в Ивано-Франковске взрывы, на Ровенщине ранены дети

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
19:10

Денисенко раскрыл главное условие Путина: что Трамп должен отдать России за перемириемнение

18:54

Сколько украинцев носят фамилии Путин, Невдаха, Ганьба: где они живут

18:53

Бунт против Путина: эксперт раскрыл, что может вывести россиян на протесты

18:49

Зачем умные люди кладут фольгу в обувь: неожиданный результат

Реклама
18:43

Свет будут отключать не круглосуточно: украинцам сообщили графики на 10 октября

18:41

Тепло без лишних затрат: на какой режим радиатора нужно поставить отоплениеВидео

18:21

Боб Дилан написал хит в 21 год: какой смысл скрыт в песне, которую знает весь мир

18:05

НКРЭКУ изменила правила отключения света за долги с 1 октября

17:52

Федорова упрекнули за "Армию роботов": пытается продать неудачный проект трёхлетней давности

17:44

Москва под атакой дронов: гремят взрывы, правительственные самолеты кружат в небе

17:27

Как избавиться от старого нагара на посуде за 15 минут: проверенный способ

17:22

Орхидеи могут не пережить зиму: что нужно сделать уже сейчас, чтобы сохранить цветы до весны

17:21

РФ начала запускать по Киеву модернизированные дроны: "Флеш" раскрыл новую угрозуФото

17:09

Жена Шайи ЛаБафа подала на развод после почти 10 лет брака

17:08

Популярная блогерша поразила реакцией на прилет в ее ЖК: "Не вздрогнула"

Реклама
16:49

Универсальный кляр для мяса и рыбы из лука – готовится всего три минуты

16:20

Капуста для голубцов станет мягкой и не будет рваться: что нужно добавить в кипяток

16:11

"У тебя квартира": жена Павлика показала недвижимость 5-летнего сына

16:11

РФ может прекратить удары по энергетике: какое условие Кремль ставит США

16:09

"Новый театр военных действий": РФ хочет расширить войну, как изменится фронт

16:04

Как правильно сказать "пайетки" на украинском — слово, которое знают не все

15:45

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вверх: появился курс валют на 12 октября

15:37

Магнитные бури на пике, колебания достигли 6-балльного уровня: прогноз активности

15:25

Что носить осенью 2026: стилистка составила капсульный гардероб из 10 вещейВидео

15:24

Киев под угрозой энергоизоляции: почему свет отключают уже сейчас и что будет зимой

15:09

Почти летние температуры вернутся в Украину в октябре: когда и где потеплеет

15:00

Удача придет откуда не ждали: какие знаки зодиака ворвутся в белую полосу

14:43

Зачем класть апельсиновые корки в унитаз: необычный лайфхак для туалета

14:29

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: зачем её кладут в холодильник

14:13

Основателя скандального Z-канала Рыбарь задержали

13:54

"Слова забываю": Алексей Суханов перенес инсульт

13:44

Автомобиль не заводится утром: что нужно проверить в октябре

13:26

Украину зальет дождями: синоптикиня раскрыла, где ждать резкой смены погоды

13:23

Бритни Спирс появилась со взрослыми сыновьями-моделями - как они выглядят

13:13

Ошибка с солью и температурой: почему квашеная капуста становится мягкой

Реклама
13:06

Обязательно ли носить черную одежду после смерти близкого: разъяснение священника

12:40

В комнате будет тепло и без отопления: простая вечерняя хитрость для осени

12:30

"Учусь быть мамой": Витвицкая столкнулась с первыми трудностями

12:26

Счастье в одиночестве: 4 даты рождения, которым не нужна вторая половинка

12:20

Хитрий трюк садоводов: как правильно сажать чеснок осенью

12:06

Плесень больше не испортит стены и окна: что нужно срочно сменить осенью

12:04

Тест на IQ: нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд

11:50

ВСУ контратакуют и срывают ключевой замысел РФ на Донетчине: в ISW раскрыли детали

11:44

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Тельцам — любовь, Стрельцам — перезагрузка

11:43

Китайский гороскоп на завтра, 10 октября: Тиграм - интерес, Крысам - расчистка

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять