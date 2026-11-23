Осенью мох быстро разрастается на садовых дорожках и террасах, но избавиться от него можно с помощью доступного средства.

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Как очистить плитку от мха / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему осенью мох быстро разрастается на садовой плитке

Как использовать стиральный порошок для очистки дорожек

Какие поверхности нельзя мыть стиральным порошком

Осенью на садовых дорожках и террасах часто появляется мох. Из-за недостатка солнечного света и постоянной влажности он быстро разрастается, оставляя на плитке зеленые пятна. Избавиться от него можно с помощью обычного стирального порошка, пишет Главред со ссылкой на Mirror.

Рассказываем, когда лучше проводить очистку и как правильно использовать это средство.

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Как стиральный порошок помогает избавиться от мха

Специалисты по садоводству Gardenstone называют стиральный порошок доступным средством для очистки садовой плитки. По их словам, компоненты моющего средства помогают уничтожать мох и водоросли, а также удалять загрязнения с поверхности.

Еще одно преимущество такого способа - доступность. Не нужно покупать специальные средства для очистки дорожек или использовать мойку высокого давления.

В то же время стиральный порошок подходит не для всех материалов. Например, натуральный камень, в частности известняк, может повредиться под воздействием химических компонентов. Поэтому перед очисткой стоит проверить действие раствора на небольшом незаметном участке.

Также важно защитить растения вокруг террасы. Стиральный порошок может повредить не только мох и водоросли, но и садовые насаждения. Не допускайте попадания раствора на клумбы и газон.

Как очистить садовую плитку от мха стиральным порошком

Сначала уберите с террасы или дорожки садовую мебель, чтобы средство не попало на нее во время очистки. Затем тщательно подметите поверхность, удалив опавшие листья, ветки и другой мусор.

В большом ведре с тёплой водой растворите небольшое количество стирального порошка. Перед использованием проверьте раствор на небольшом участке плитки. Если материал не меняет цвет и не повреждается, можно приступать к очистке всей поверхности.

Как избавиться от мха и лишайника на деревьях / Инфографика: Главред

Нанесите смесь на загрязнённые места и оставьте примерно на 10 минут. После этого возьмите щетку с мягкой щетиной и осторожно потрите плитку, уделяя особое внимание участкам с мхом и стойкими пятнами.

В завершение тщательно промойте поверхность чистой водой, чтобы смыть остатки порошка.

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