Цели Кремля в войне выходят за пределы Донбасса: Россия стремится к расколу Европы. Депутат объяснил, почему Москва не готова к миру без учета своих условий.

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Цели Кремля в войне - в Раде раскрыли, чего на самом деле хочет РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 24-я ОМБр имени короля Даниила

Ключевые тезисы:

Кремль стремится к расколу Европы, а не только к захвату Донбасса

Москва согласится на мир только на своих условиях

Переговоры не приближают окончание войны, поскольку стратегические цели России выходят далеко за пределы захвата украинских территорий. Кремль стремится изменить баланс сил в Европе и подчинить Украину, поэтому не заинтересован в прекращении боевых действий без достижения собственных целей. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда в эфире "Киев24".

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По оценке депутата, нынешняя дипломатическая активность не свидетельствует о готовности Москвы к реальным уступкам. Он подчеркивает, что без внешнего давления заставить российское руководство прекратить войну не удастся.

"Мы топчемся на месте. Никакого продвижения нет. Не потому, что Украина этого не хочет, а потому, что заявления, которые мы слышали в течение последних нескольких недель и со стороны Москвы, и со стороны Вашингтона, свидетельствуют: Москва вообще не хочет продвижения. И причина здесь одна", - заявил Дунда.

В чём заключается истинная цель Кремля в этой войне

Российские амбиции, по словам парламентария, не ограничиваются установлением контроля над отдельными городами Донбасса. Речь идет о более масштабных геополитических претензиях, которые непосредственно угрожают безопасности Европы.

"Они считают, что цель этой войны, то, чего они хотят достичь, - это не просто захват Славянска и Краматорска, а раскол Европы. И до тех пор, пока они либо не погибнут, либо не достигнут своей цели, они будут настаивать на продолжении этой войны", - подчеркнул народный депутат.

Дунда также объяснил, почему президент Украины, несмотря на отсутствие заметного прогресса, может согласиться на личную встречу с Владимиром Путиным. По его мнению, не стоит отвергать даже малейшую возможность договориться.

"Всегда есть небольшие шансы. И в данном случае президент считает, что нужно попытаться воспользоваться этой возможностью, даже если шансы мизерны. Это ничему не помешает. По крайней мере, он не упустит шанс попытаться достичь договоренностей - удастся это или нет", - отметил Дунда.

На каких условиях Россия готова остановить войну

В то же время депутат проводит разграничение между желанием Москвы прекратить боевые действия и готовностью согласиться на приемлемые для Украины условия. Он считает, что российское руководство допускает прекращение войны только по сценарию, который предусматривает масштабные уступки со стороны Украины и Европы.

"Россия хочет остановить войну на своих условиях. Эти условия довольно просты: раздел Европы. И в этом случае Украина фактически становится частью Российской империи. Вот и все. То есть они хотят остановить войну, но на своих условиях", - заявил Дунда.

Реально ли завершить войну до 1 января

Завершение войны до 1 января 2027 года будет чудом, хотя Украина будет работать над достижением этой цели. Так руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал информацию западных СМИ о новом дедлайне, которого администрация президента США Дональда Трампа хочет достичь в переговорах о прекращении войны.

Журналистка попросила Буданова оценить сообщения западной прессы о намерениях Вашингтона добиться завершения войны до начала 2027 года. Глава ОП отметил, что желание прекратить боевые действия очевидно, однако конкретные сроки зависят от обстоятельств.

"Да а кто же не хочет? Скажите, есть ли в мире человек, который не хочет? Я таких не знаю. Реалистично ли это? Ну, зависит от многих факторов. Будем работать над тем, чтобы, возможно, это произошло, хотя это будет просто чудо", - сказал Буданов.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, специальный представитель президента США Джаред Кушнер сообщил, что в течение ближайших недель американские переговорщики планируют в рамках закрытых и многосторонних дискуссий совместно с Украиной, европейскими партнерами и Россией добиться согласования новой архитектуры европейской безопасности. По его словам, продолжается разработка комплексного механизма с четкими обязательствами, взаимными обязанностями, постоянными каналами кризисной коммуникации и надежным контролем за выполнением. В то же время Кушнер подчеркнул, что на данный момент "ничто не считается согласованным, пока это не будет официально зафиксировано", однако сама готовность сторон обсуждать эти вопросы открывает реальную возможность остановить войну.

Отдельно специальный посланник США отметил значительный прогресс в переговорах о предоставлении Украине гарантий безопасности по образцу 5-й статьи Североатлантического договора, которые невозможно рассматривать в отрыве от общеевропейской безопасности. Он подчеркнул, что такие гарантии должны опираться на действенные инструменты сдерживания, военное разграничение и четкие последствия за нарушение договоренностей. Кушнер уточнил, что окончательное решение будет принимать президент Дональд Трамп с соблюдением конституционных процедур и при участии Конгресса - и только при условии, что это будет соответствовать национальным интересам Америки и сделает повторную агрессию крайне маловероятной.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не согласовывала участие представителей Европы в следующем раунде переговоров по Украине. Он признал, что дата новой встречи пока не определена, а вопрос о расширении состава участников обсуждается кем-то без согласия Кремля, поэтому речь идет исключительно о трехсторонних консультациях с участием России, Украины и США.

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