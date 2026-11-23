Наиболее сложная ситуация на дорогах ожидается в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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Синоптики предупредили об обледенении и ветре до 20 м/с на 24 ноября / Фото: ua.depositphotos.com

Ключевые факты:

Непогода 24 ноября охватит большую часть Украины

Труднее всего будет в Сумской, Полтавской и Харьковской областях

Только Киевская, Житомирская и Черниговская области – без предупреждения

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Значительный мокрый снег, налипание снега и гололед на дорогах ожидаются во вторник, 24 ноября, в трех областях на востоке и северо-востоке Украины, а в большинстве регионов усилится ветер. Из-за непогоды почти по всей стране объявлен первый, желтый уровень опасности, сообщает Украинский гидрометцентр.

Наиболее сложная обстановка сложится в ночные часы, когда водителям и пешеходам в трех прифронтовых и приграничных регионах придется быть особенно осторожными.

"24 ноября ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах - гололед", - предупреждают синоптики.

Какие области Украины накроет непогода 24 ноября / Фото: Укргидрометцентр

Порывы до 20 м/с и желтый уровень опасности

Помимо осадков, непогоду усилит ветер. В центральных, восточных и южных областях его порывы будут достигать 15–20 м/с, а днем такая же ситуация ожидается и на западе страны.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтый) распространяется на всю территорию Украины. Исключением стали лишь Житомирская, Киевская и Черниговская области.

Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

Какая будет погода в Украине до конца недели

Синоптик Игорь Кибальчич, прогноз которого приводил Главред, отметил, что в ближайшие дни ожидается постепенное понижение температуры.

"В течение недели в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха и стабилизация погодных условий", - отметил синоптик.

Он также обратил внимание, что похолодание будет сопровождаться осадками и порывистым ветром.

"Похолодание также будет сопровождаться снегом и порывистым северным ветром, скорость которого в отдельных регионах может достигать 15–17 м/с", - пояснил Кибальчич.

По его прогнозу, в среду, 25 ноября, ночью температура опустится до -1...-6 градусов, днем составит от -2 до +3 градусов, а в Карпатах ночью - до -6...-11 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявляла, что уже с воскресенья, 22 ноября, дожди в Украине начнут сменяться мокрым снегом. Местами дороги покроет гололед, а в конце следующей недели на северо-востоке столбики термометров опустятся до -14 градусов.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что в Украину надвигается похолодание. К выходным ночная температура может опуститься до -3...-7 градусов.

Синоптик Виталий Постригань прогнозировал, что рабочая неделя будет холодной, с более выраженным зимним характером. Ожидаются снег и мокрый снег, местами может образоваться неустойчивый снежный покров. На дорогах сохранится риск гололеда.

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