Садовница объяснила, почему корзина с фруктами вредит дереву и у какой породы хвойные иголки сохраняются до двух месяцев.

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​ Как сохранить живую елку до Нового года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com ​

Вы узнаете:

Почему сахар и аспирин в воде не спасают елку

Какие породы сохраняют хвою до двух месяцев

Почему фрукты не стоит держать рядом с деревом

Чтобы живая елка простояла до Нового года и даже дольше, ей нужны только свежий прямой срез и много чистой воды, а сахар, аспирин или специальные "подкормки" дереву не помогут. Не меньшее значение имеет и порода: символ праздника из разных хвойных пород сохраняет свежесть в теплой квартире от двух до восьми недель. Об этом пишет основательница блога Garden Betty, садовод Линда Лай, которая каждый год вместе с семьей отправляется за елкой в лес в Орегоне (США).

Она собрала девять проверенных правил ухода за деревом и отдельно сравнила, какие породы стоят дольше всего.

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По словам садовода, главная ошибка - применять к елке советы для срезанных цветов: косой срез, сахар или другие добавки в воду. На самом деле дереву достаточно качественного среза и постоянного полива.

Сколько времени стоит живая елка дома

Абсолютный рекордсмен среди коммерческих пород, по данным сравнительной таблицы Garden Betty, - кипарисовик Лейланда, самое популярное новогоднее дерево на юго-востоке США. Он почти не пахнет, не выделяет смолы и пыльцы, поэтому подходит и аллергикам.

"В оптимальных условиях свежесрезанный кипарисовик Лейланда может простоять до двух месяцев без единой опавшей иголки", - отмечает садовница.

За пределами тёплых регионов дольше всего стоят пихты. При правильном уходе хвоя держится:

кипарисовик Лейланда - 6–8 недель;

пихта Фрейзера, корейская пихта, пихта Нордмана - 6 недель;

пихта бальзамическая, благородная, белая, пихта Дугласа - 4–6 недель;

сосна Веймута, пихта большая, кипарис аризонский - 4 недели.

Зато привычные для украинцев деревья живут значительно меньше. Ель европейская (обыкновенная) и сосна обыкновенная стоят около трех недель, а голубая ель, ель Энгельмана, тсуга и кедры - всего две-три недели.

Именно поэтому Линда Лай советует обращать внимание на породу ещё на рождественском рынке.

"Елок и кедров в целом стоит избегать, поскольку после срезки они стоят не более двух-трёх недель", - пишет она.

Как ухаживать за живой елкой, чтобы она не осыпалась

Свежесрубленное дерево почти всегда дольше сохранится, чем привезенное издалека, поэтому на рынке стоит спросить продавца, откуда елки и когда их срубили. Перед покупкой проведите рукой по ветвям: иголки должны быть мягкими, гибкими и насыщенно-зелеными. Бледная или оливковая хвоя, жесткие иголки и обильное осыпание после встряхивания - признаки того, что дерево уже пересохло. Тяжелое дерево, напротив, - хороший знак, ведь оно сохранило много влаги.

Основные правила подготовки от садовода:

Рубить после морозов. Сильные заморозки переводят хвойные деревья в состояние покоя, а иголки покрываются восковым слоем кутины, который сдерживает потерю влаги.

Сильные заморозки переводят хвойные деревья в состояние покоя, а иголки покрываются восковым слоем кутины, который сдерживает потерю влаги. Обновите срез. За три-четыре часа срез запечатывается смолой, поэтому дома спиливайте сразу не менее 2,5 см ствола - даже если дерево срубили несколько часов назад. Косые срезы и "клинья" не нужны.

За три-четыре часа срез запечатывается смолой, поэтому дома спиливайте сразу не менее 2,5 см ствола - даже если дерево срубили несколько часов назад. Косые срезы и "клинья" не нужны. Сразу в воду. За первые сутки дерево может впитать около 3,8 л воды. Если место в доме ещё не готово, поставьте ствол в ведро с водой в прохладном затененном месте.

За первые сутки дерево может впитать около 3,8 л воды. Если место в доме ещё не готово, поставьте ствол в ведро с водой в прохладном затененном месте. Правильная подставка. Дерево впитывает до 1 л воды в сутки на каждые 2,5 см диаметра ствола, поэтому для ствола толщиной 12–13 см понадобится подставка объемом не менее 4,7 л. Кору, чтобы втиснуть ствол, не срезайте - именно наружные слои лучше всего впитывают воду.

Отдельно садовница советует не торопиться с украшениями.

"Не украшайте дерево, пока не убедитесь, что оно нормально впитывает воду", - подчеркивает Лай.

Если на следующий день резервуар подставки почти полный, срез следует обновить, а купленное на рынке дерево - обменять.

Как сохранить елку в домашних условиях - место и гирлянды

Камин, печь, обогреватели, батареи и даже теплый пол высушивают дерево быстрее, чем вы успеваете его поливать. Елку лучше держать подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей, не ставить у южного окна, а по возможности - немного снизить температуру в комнате или включить увлажнитель воздуха.

На свежесть влияют и гирлянды. Современные LED-лампы почти не нагреваются, а исследование Центра изучения новогодних деревьев Университета Далхаузи показало, что белый и красный светодиодный свет помогает сохранить хвою: фотосинтез в срезанном дереве продолжается, и свет дает ему энергию.

Самый неожиданный совет касается фруктов. Примерно через 10 дней после срезки дерево начинает вырабатывать этилен - тот самый гормон, который ускоряет созревание плодов и подсказывает ельке, что пора сбрасывать иголки.

"Поэтому, как бы странно это ни звучало, держите вазы и корзины с фруктами подальше от елки", - советует садовница.

Как работают популярные "народные" добавки в воду и нужны ли они вообще, на практике проверил автор садоводческого YouTube-канала Garden Fundamentals. В видео он сравнивает коммерческие средства и продукты из кухни, объясняет, как елка впитывает воду и почему ей вредят обогреватели.

Почему елку важно поливать каждый день?

Самой критической Линда Лай называет первую неделю после установки дерева.

"Первая неделя - самый критический период для выживания елки: именно тогда она впитывает больше всего воды", - пишет автор Garden Betty.

Уровень воды следует проверять ежедневно: нижние 5 см ствола должны постоянно находиться в чистой воде, иначе срез снова затянется смолой. Бывает, что вода в подставке ещё есть, но уже опустилась ниже ствола.

После четвертой недели елку следует осматривать раз в несколько дней. Несколько бурых иголок внутри кроны - норма, а вот зеленые иголки, которые остаются в руке, свежая хвоя, которая гнется, а не ломается, и дерево, которое перестало пить, - сигнал, что пора его выносить.

Затягивать с этим не стоит, предупреждает садовница.

"Сухие деревья загораются гораздо быстрее, чем политые, а пик пожаров из-за елок приходится на период после праздников - более трети из них происходит в январе", - пишет Линда Лай.

Как сообщал Главред, британская служба Forestry England дала пять советов для владельцев новогодних елок. Специалисты объяснили, как сохранить свежесть новогодней елки надолго и не купить уже пересохшее дерево. Жесткие иголки, которые ломаются при сгибании, по их словам, свидетельствуют о том, что елка почти мертва.

Многие украинцы до сих пор добавляют в воду для елки сахар, аспирин или другие средства. Ранее мы рассказывали, чем полить новогоднюю елку, чтобы она дольше не осыпалась.

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