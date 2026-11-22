Причиной помутнения стекла душевой кабины и появления пятен на смесителе часто становится жесткая вода.

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Как удалить белый налет с кранов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на кранах и стекле душевой кабины появляется белый налет

Как удалить известковый налет с помощью лимонной кислоты

Как защитить сантехнику от новых отложений

Жесткая вода оставляет на сантехнике белые пятна, которые со временем становятся все более заметными. Особенно быстро известковый налет скапливается на хромированных кранах, душевых лейках и стекле кабины. Отмыть его обычной водой не удастся, но помогут простые средства, которые найдутся на кухне.

Главред расскажет, как приготовить домашнее средство от известкового налета.

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Почему на кранах и стекле душевой появляется белый налет

Белые пятна образуются из-за жёсткой воды, содержащей соединения кальция и магния, пишет Deccoria. Когда капли высыхают на кранах или стекле, минералы остаются на поверхности и постепенно образуют известковый налёт.

Чаще всего отложения скапливаются вокруг основания крана, возле носика, на нижних краях стекла и в углах душевого поддона. Дополнительно проблему усугубляют остатки мыла, шампуня и геля для душа. Они смешиваются с минералами и образуют мутную пленку, из-за которой стекло теряет прозрачность.

Как удалить известковый налет с душевой лейки

Для очистки душевой лейки понадобятся две столовые ложки лимонной кислоты и один литр тёплой воды. Перемешайте ингредиенты до растворения порошка.

Если лейка откручивается, снимите её и положите в ёмкость с раствором на 15–20 минут. После этого промойте под проточной водой. Остатки налёта в отверстиях можно аккуратно удалить мягкой зубной щёткой.

Стационарную верхнюю насадку можно очистить с помощью прочного пакета. Налейте в него раствор, закрепите вокруг насадки резинкой и оставьте на 15–20 минут. Затем снимите пакет и включите воду, чтобы промыть отверстия.

Важно: перед очисткой ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Лимонная кислота может повредить некоторые декоративные покрытия и материалы, чувствительные к кислотам.

Как защитить смеситель от накипи с помощью свечи / Инфографика: Главред

Как приготовить домашнее средство для мытья душевой кабины

Для очистки стекла и поддона смешайте две столовые ложки лимонной кислоты с половиной литра тёплой воды. Перелейте раствор в бутылку с распылителем и добавьте несколько капель средства для мытья посуды.

Нанесите смесь на стекло, оставьте на несколько минут, а затем смойте тёплой водой. Если налёт застарелый, осторожно потрите загрязнённые места мягкой губкой.

После мытья удалите остатки воды резиновым скребком. Это поможет предотвратить появление новых пятен после высыхания капель.

Не используйте кислотный раствор на мраморе, натуральном камне и других поверхностях, чувствительных к кислотам.

Чем обработать стекло, чтобы на нем не оставались капли воды

Чтобы стекло дольше оставалось чистым, можно воспользоваться специальным гидрофобным средством для душевых кабин. Оно создает водоотталкивающий слой, благодаря которому капли быстрее стекают с поверхности.

Перед нанесением стекло нужно тщательно вымыть и высушить. Если оставить на нём известковый налёт, покрытие не даст ожидаемого результата. В зависимости от препарата защитный эффект может сохраняться несколько месяцев.

Также можно использовать автомобильное средство "антидождь", известное как "невидимый дворник". Однако оно подходит только для гладкого прозрачного стекла. Не наносите его на пластик, матовые и сатиновые поверхности.

Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Как убрать налет в труднодоступных местах возле крана

Вокруг основания смесителя часто скапливаются отложения, до которых сложно добраться губкой. В таком случае смешайте две столовые ложки лимонной кислоты с одним литром воды.

Смочите в растворе полоски бумажного полотенца и оберните ими загрязнённые участки. Через 15–20 минут снимите бумагу и удалите размягчённый налёт мягкой зубной щёткой.

Отдельно стоит очистить аэратор - сетку на конце крана. Если отверстия забились минеральными отложениями, открутите деталь и замочите её в растворе лимонной кислоты на 15–20 минут. Затем промойте водой и установите на место.

После очистки смойте остатки кислоты чистой водой и вытрите сантехнику насухо. Чтобы белый налет не скапливался снова, после душа удаляйте капли с смесителя сухой тканью, а со стекла - резиновым скребком.

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