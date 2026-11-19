Даже после тщательной уборки пол может оставаться липким, а на его поверхности нередко появляются пятна и разводы.

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Как правильно мыть пол / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему после мытья пола остаются пятна и липкий налет

Какие ошибки чаще всего допускают при уборке

Как правильно мыть пол, чтобы избежать разводов

Мытье пола кажется несложным делом, однако даже после тщательной уборки на поверхности могут оставаться разводы, пятна и липкий налет. Причина часто кроется в обычных ошибках, которые допускают во время уборки: избытке моющего средства, грязной воде или неправильном использовании швабры.

Главред расскажет, как правильно мыть пол, чтобы он оставался чистым как можно дольше.

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Почему после мытья пол остается грязным

Одна из самых распространенных ошибок - оставлять моющее средство на полу, не смывая его чистой водой, если этого требует инструкция к средству. Как объясняет Deccoria, после высыхания его остатки образуют липкую пленку, к которой быстрее прилипает пыль. Из-за этого поверхность снова выглядит грязной, хотя уборка только что закончилась.

Еще одна проблема - использование грязной воды или старой швабры. Вместо того чтобы убирать загрязнения, они разнасят пыль и грязь по всей комнате. Не помогает и чрезмерное количество моющего средства: его остатки сложнее удалить с поверхности, поэтому после высыхания могут появляться пятна и разводы.

На результат также влияет количество воды. Если швабру плохо отжимать, на полу остается слишком много влаги. Она дольше высыхает, а на поверхности могут образовываться заметные следы. Особенно важно учитывать материал пола: средства, подходящие для плитки, не обязательно можно использовать для дерева или камня. Неудачный выбор бытовой химии может оставить пятна или повредить защитное покрытие.

Перед влажной уборкой пол рекомендуется пропылесосить или подмести. В противном случае песок, крошки и пыль во время мытья превратятся в грязные разводы.

Как правильно мыть пол, чтобы не оставалось разводов

Чтобы после уборки пол оставался чистым, стоит соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего нужно удалить сухую грязь пылесосом или веником. Затем приготовить воду с моющим средством, соблюдая дозировку, указанную производителем. Обычно достаточно 25–50 мл средства на 5 литров воды, но точное количество зависит от его концентрации и назначения.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Воду в ведре нужно регулярно менять. Если она заметно потемнела или в ней скопилось много грязи, продолжать уборку не стоит. Также лучше мыть пол небольшими участками, чтобы не разносить загрязнения по всей комнате.

Швабру следует хорошо отжимать, особенно если речь идет о деревянном покрытии, которое чувствительно к избытку влаги. После мытья нужно дать полу полностью высохнуть. Для более быстрого высыхания можно открыть окна, если позволяют погодные условия.

Ещё один полезный совет - мыть пол движениями в форме восьмёрки. Такая техника помогает собирать грязь, не разнося её по уже убранным участкам, и облегчает уборку углов.

Смотрите видео о том, как правильно мыть пол:

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